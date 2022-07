নেশ্যনেল ডেস্ক,২৮ জুলাই: পশ্চিমবংগৰ বিদ্যালয় কেলেংকাৰী(School Service Commission scam in West Bengal)ৰে জড়িত পাৰ্থ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ(ED Arrests Partha) কৰাৰ পাছতেই ৰাজ্যিক কেবিনেট মন্ত্ৰী পদৰ পৰা অপসাৰিত কৰা হৈছে(Partha Chatterjee has been removed as a state cabinet minister) । বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয় এই সিদ্ধান্ত । দল আৰু মন্ত্ৰালয়ৰ সকলো পদৰ পৰা বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী চেটাৰ্জীক আঁতৰাবলৈ বৰ্ধিত হুংকাৰৰ মাজত বৈঠকখন আহ্বান কৰা হৈছিল ।

সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই তাৎক্ষণিক ভাৱে কেবিনেট বৈঠকত পাৰ্থ চেটাৰ্জীক ৰাজ্যিক কেবিনেটত বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ, সংসদীয় পৰিক্ৰমা, তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু ইলেক্ট্ৰনিকছ, আৰু ৰাজহুৱা উদ্যোগ আৰু ঔদ্যোগিক পুনৰ্গঠনবিভাগৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে । চেটাৰ্জীৰ অপসাৰণৰ পিছত বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ।

উল্লেখ্য যে বুধবাৰে ইডিয়ে পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ সহায়কৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা নগদ ২৮.৯০ কোটি টকা, ৫ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক সোণ আৰু বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল । সংস্থাটোৱে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁৰ সহায়কৰ ঘৰৰ পৰা নগদ ২১.৯০ কোটি টকা, ৫৬ লাখ বিদেশী মুদ্ৰা আৰু ৭৬ লাখ টকাৰ সোণ জব্দ কৰিছিল ।

যোৱা 23 জুলাইত এনফৰ্চমেন্ট ডিৰেক্টৰেটৰ এটি দলে অভিযান চলাই পশ্চিমবংগৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেৰ্টাজী(ED Arrests Minister Partha Chatterjee)ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পিছতে তৃণমূল কংগ্ৰেছত তীব্ৰ খলকনিৰ সৃষ্টি হৈছিল ।

