নেশ্যনেল ডেস্ক,২৮ নৱেম্বৰ : ২৯ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন (Parliament Winter session start from November 29)। অধিৱেশনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ আহ্বান কৰিছে । দেওবাৰে পুৱা ৯.৩০ বজাত মন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নেতাসকলৰ সৈতে এই সৰ্বদলীয় বৈঠকত মিলিত হৈছে (Pralhad Joshi meet parties floor leaders )।

উল্লেখ্য যে, সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া শীতকালীন অধিৱেশনত বিজেপি চৰকাৰে ২৬ খন নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে (Bjp to introduce 26 new bills in winter session) । চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই অধিৱেশনতে কৃষি আইন বাতিলৰ ইংগিত দিছে । এই সপ্তাহতে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে ইয়াক অনুমোদন জনাইছে । তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে বৈঠকৰ পাছতে সাংবাদিকক জনায় যে সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনত তিনিখন কৃষি আইন বাতিল কৰাটো চৰকাৰে প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ দিব ।

চৰকাৰৰ নতুন বিধেয়কবোৰৰ ভিতৰত ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী আৰু অফিচিয়েল ডিজিটেল মুদ্ৰা বিধেয়ক, ২০২১ (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill) অন্তৰ্ভুক্ত আছে । ইফালে, দেওবাৰে বিজেপি দলৰ সংসদীয় কাৰ্যকৰী সমিতিয়েও পৃথকে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব ।

দেওবাৰে এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক আহ্বান কৰা হ'ব । ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ এম ভেংকায়া নাইডুৱেও নেতাসকলৰ সৈতে এখন বৈঠক আহ্বান কৰিছে । কংগ্ৰেছ দলেও সাংসদসকলক ২৯ নৱেম্বৰত সংসদৰ দুয়োখন সদনতে উপস্থিত থাকিবলৈ হুইপ জাৰি কৰিছে (Congress issued whip to its MPs) । বিজেপিয়ে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকলক ২৯ নৱেম্বৰত সদনত উপস্থিত থাকিবলৈ হুইপ জাৰি কৰিছে ।

ইফালে, ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে-এ সোমবাৰে সকলো বিৰোধী দলৰ এক সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে । সংসদত উত্থাপন কৰিব লগা বিষয়সমূহৰ ওপৰত সহমত সৃষ্টি কৰিবলৈ এই বৈঠকৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন ২৩ ডিচেম্বৰত সমাপ্ত হ'ব ।

