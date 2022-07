নেচনেল ডেস্ক,৭ জুলাই: সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে বৃহস্পতিবাৰে চাৰিজন পাকিস্তানী মাছমৰীয়াক আটক কৰে (BSF apprehended four Pakistani fishermen at India-Pakistan border near Kutch)। তদুপৰি গুজৰাটৰ কচ্ছৰ ওচৰত ভাৰত-পাকিস্তান সামুদ্ৰিক সীমান্তত ১০ খন পাকিস্তানী নাও জব্দ কৰা বুলি সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে সদৰি কৰিছে । বিএছএফৰ সুত্ৰই কয় যে সীমান্ত বাহিনীৰ ভুজৰ এটা বিশেষ অভিযানকাৰী দলে গুজৰাটৰ কচ্ছ জিলাৰ সীমান্তৰ কাষৰ হাৰামী নাল্লাৰ এটা পানীৰ চেনেলৰ মাজেৰে ভাৰতীয় ভূখণ্ডত গোপনে প্ৰৱেশ কৰোতেই চাৰিজন পাকিস্তানী মাছমৰীয়াক আটক কৰাৰ লগতে মাছ ধৰা নাওকেইখন জব্দ কৰে (Apprehended at channels of Harami Nalla)।

বিএছএফৰ বিশেষ অভিযানকাৰী দলে ১১৬৫ আৰু ১১৬৬ নং বৰ্ডাৰ পোষ্টৰ মাজত মাছমৰীয়াসকলৰ গতি-বিধি লক্ষ্য কৰি অঞ্চলটো ঘেৰাও কৰে (Special Ambush party of BSF Bhuj observed)। ইয়াৰ পাছতে অঞ্চলটোত তালাচী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলে । বিএছএফৰ টহলদাৰী দলটোৱে চুবুৰীয়া দেশৰ পৰা এনে ধৰণৰ আৰু কোনো নাও ভাৰতীয় জলসীমাত প্ৰৱেশ কৰিছে নেকি সেই বিষয়ে তথ্য় লাভ কৰিবলৈ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰা বুলিও বিএছএফৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ ।

ইফালে, শেহতীয়াকৈ অসাৱধানতাবশতঃ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত (International Border) অতিক্ৰম কৰা এজন তিনি বছৰীয়া পাকিস্তানী শিশুক সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে চুবুৰীয়া দেশৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীক গতাই দিয়ে বুলি বিষয়াসকলে সদৰি কৰিছে । বিএছএফৰ সূত্ৰই পুনৰ উল্লেখ কৰে যে শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৭:১৫ বজাত ফিৰোজপুৰ ছেক্টৰৰ ১৮২ বিএন বিএছএফৰ সৈন্যই ৩ বছৰীয়া এটি পাকিস্তানী শিশুক সীমান্ত পাৰ হৈ ভাৰতীয় ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰোতেই আটক কৰে ।

