নেশ্যনেল ডেস্ক,18 নৱেম্বৰ: বিগত তিনি বছৰত ৰাজস্থানৰ বনাঞ্চলত হ্ৰাস পাইছে বাঘৰ সংখ্যা । ৰাজস্থানৰ অৰণ্যত তিনি বছৰত ১৪টা বাঘ আৰু ৯টা পোৱালি নিৰুদ্দেশ হৈছে বুলি বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে (14 tigers and 9 cubs missing in three years )। যদিও বনাঞ্চলখনৰ চোৱা-চিতাৰ দায়িত্বত আছে বন বিভাগ, তথাপিও ৰাজ্যৰ বনাঞ্চলৰ পৰা কেইবাটাও বাঘ নিৰুদ্দেশ হৈছে বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে(Tigers going missing from Rajasthan forest) ।

ৰন্থামব'ৰ বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা সৰ্বাধিক সংখ্যক বাঘ নিৰুদ্দেশ হৈছে বুলি বন বিভাগৰ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছে ৰন্থামব’ৰ কোৰ এলেকাৰ ৯টা বাঘ, ৰন্থামব’ৰ বাফাৰ জ’নৰ ২টা বাঘ আৰু ৰন্থামব’ৰ বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বাহিৰৰ কৈলাদেৱী অঞ্চলৰ দুটা বাঘ । একে সময়তে যোৱা দুবছৰ ধৰি মুকুন্দৰা পাহাৰৰ পৰাও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এটা বাঘ(tiger missing from three tiger reserves)।

ৰন্থামব’ৰ বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ খণ্ড বন বিষয়া সংগ্ৰাম সিঙে বিষয়টো সন্দৰ্ভত কয় যে বাঘ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰত বহু কাৰণ আছে(Reason behind tiger missing from forests) । ৰন্থামব'ৰ বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত মাটিকালিতকৈ বাঘৰ সংখ্যা অধিক, গতিকে এনে পৰিস্থিতিত যি বাঘে নিজৰ ভূখণ্ড প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম নহয় ৰন্থামব'ৰ বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা পলায়ন কৰি বাহিৰৰ হাবিলৈ যাবলৈ বাধ্য হয় । সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই বনাঞ্চলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলায় যোৱা বাঘৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম নহয় বুলি জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে সন্ধান উলিয়াব নোৱৰা বাঘক নিৰুদ্দেশ বুলি ঘোষণা কৰে(Rajasthan tiger Reserves)।

ঘন অৰণ্যখনত স্বাভাৱিকভাবে মৃত্যু হোৱা বাঘো আছে । কেইদিনমানৰ ভিতৰতে মৃত বাঘবোৰ পোক-পৰুৱা আৰু অন্যান্য বনৰীয়া জন্তুৱে খাই পেলায়(tiger and cubs missing from Rajasthan forests) । যাৰ ফলত মৃত বাঘো বিচাৰি পোৱা সম্ভৱ নহয় ৷ নিৰুদ্দেশ হোৱা কোনো বাঘৰ চিকাৰৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা হোৱা নাই বুলি খণ্ড বন বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

সিঙে লগতে কয়, এটা বাঘে যেতিয়া চাৰিটা পোৱালি জন্ম দিয়ে তেতিয়া চাৰিওটা পোৱালি বাচি থাকিব বুলি ভবা হয় কিন্তু সাধাৰণতে এনে হোৱা দেখা নাযায় । সাধাৰণতে বাঘৰ সৰ্বোচ্চ জীয়াই থকাৰ অনুপাত ৫০ শতাংশ । চাৰিটা পোৱালিৰ ভিতৰত দুটা পোৱালি স্বাভাৱিকতে মৃত্যুমুখত পৰে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে সিঙে । পাৰস্পৰিক সংঘাত বা অন্যান্য কোনো কাৰণত যেতিয়া বাঘিনীৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া সেই পৰিস্থিতিত পোৱালিবোৰৰ জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা শূন্য হৈ পৰে ।

যিটো বাঘ নিৰুদ্দেশ হৈছে বা যিটোৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা হোৱা নাই সেই বাঘটোৰ মৃত্যু হৈছে বুলি একেষাৰে কৈ দিব নোৱাৰি ৷ ২০১০ চনত ৰন্থামব'ৰ বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা বাঘ টি-৩৮ বাঘটো নিৰুদ্দেশ হৈছিল যদিও ২০২০ চনৰ অক্টোবৰ মাহত ১০ বছৰৰ পাছত এই বাঘটো ঘূৰি আহি ৰন্থামব’ৰত ঘূৰি ফুৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে খণ্ড বন বিষয়াগৰাকীয়ে ।

বন বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি বাঘৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাজ্যৰ সকলো বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সীমান্ত গৃহৰক্ষী, গৃহৰক্ষী আৰু স্বেচ্ছাসেৱক মোতায়েন কৰা হৈছে । সকলো টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভতে ২৯৯ জন সীমান্ত গৃহৰক্ষীয়ে বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে টহল দিয়ে। আটাইকেইটা বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ স্পৰ্শকাতৰ স্থানত নতুনকৈ আউটপোষ্ট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ই-চাৰ্ভিলেন্স টাৱাৰ আৰু ড্ৰ’ন কেমেৰাৰ সহায়ত নিৰীক্ষণত ৰখা হয় বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহ ।

