আগৰতলা,২১ ছেপ্টেম্বৰ : ‘‘নাৰীজনিত অপৰাধৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিবলৈ ত্ৰিপুৰাৰ জনসাধাৰণে বিজেপিক ক্ষমতাৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগিব (Oust BJP to reduce crime against women)।’’ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মানিক সৰকাৰৰ । ভানু ঘোষ স্মৃতি ভৱনত সৰ্বভাৰতীয় গণতান্ত্ৰিক মহিলা সন্থাৰ পশ্চিম ত্ৰিপুৰা জিলা সমিতিৰ তৃতীয় সন্মিলনত ভাষণ প্ৰদান কৰি এনেদৰে বৰ্তমানৰ বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মানিক সৰকাৰে (Ex CM Manik Sarkar slams BJP)।

মানিক সৰকাৰে অভিযোগ কৰা মতে ৰাজ্যখনত মহিলাৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে (Attacks on women are increase in Tripura)। আৰক্ষীয়েও এনে গোচৰ নলয় । যেতিয়াই কোনো লোক আৰক্ষী থানালৈ যায় তেওঁলোকে ভুক্তভোগীসকলক নিজৰ মাজৰ সমস্যাবোৰ নিজকে সমাধান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে (Manik Sarkar allegation against Tripura police)।

মানিক সৰকাৰৰ অভিযোগ এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা নাই । যাৰ বাবে জনসাধাৰণ প্ৰভাৱিত হোৱাৰ লগতে বিচলিত আৰু বিব্রত হৈ পৰিছে । তেওঁ দাবী কৰা মতে বিজেপি চৰকাৰ থকালৈ এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান হ'ব বুলি ভবাটোৱে ভুল । গতিকে ইয়াৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে এই চৰকাৰক উৎখাত কৰা ।

মানিক সৰকাৰে লগতে কয় যে ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে উপলব্ধি কৰিছে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱে যোৱা চাৰি বছৰত দলটো ধ্বংস কৰিছে ।

সৰকাৰে দাবী কৰা মতে বিজেপিয়ে নিজৰ স্থিতিৰ পৰা বিচলিত হৈছে যাৰ বাবে এতিয়া বহুলোকে দল ত্যাগ কৰিছে । বিজেপি শাসিত ৰাজ্য চৰকাৰক পুনৰ সমালোচনা কৰি মানিক সৰকাৰে কয় যে, ৰাজ্যখনত বিজেপিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ২০২৩ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চেহেৰা সলনি কৰিছে ।

এয়া বিজেপিৰ এক নিৰ্বাচনী ৰণনীতি বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । ত্ৰিপুৰাৰ জনসাধাৰণ ইমান মূৰ্খ নহয় আৰু বিজেপিৰ এই ৰণনীতি বুজি পাইছে বুলিও সৰকাৰে দাবী কৰে ।

সন্মিলনত অংশ লৈ মানিক সৰকাৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱকো তীব্ৰ সমালচোনা কৰে (Manik Sarkar slams Ex CM Biplab Kumar Deb)। তেওঁ কয় যে, বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱে গৌৰৱেৰে কৈছিল যে তেওঁ ২০৪৭ চনলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব । কিন্তু ৫ বছৰ নহওঁতেই তেওঁক বাহিৰ কৰি দিলে আৰু এতিয়া দলৰ নেতাসকলে তেওঁক ৰাজ্যৰ পৰা আঁতৰাই পঠিয়াব বুলিও সৰকাৰে অভিযোগ কৰে । কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিবলৈ ৰাজ্যসভাৰ আসনৰ বাবে মনোনীত কৰিছে বুলিও তীব্ৰ সমালোচনা কৰে মানিক সৰকাৰে ।

