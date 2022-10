নিউজ ডেস্ক, 11 অক্টোবৰ: চেল্লো শ্ব' (The last film show)য়েই প্ৰথম আৰু শেষ ছবি হ’ল অভিনেতা ৰাহুল কোলিৰ ৷ শিল্পীগৰাকীৰ একমাত্ৰ ছবিখনেই আনুষ্ঠানিকভাৱে মনোনীত হৈছিল অস্কাৰলৈ ৷ কিন্তু ছবিখনখনে মুক্তি লাভ কৰাৰ দিনটোলৈ জীয়াই নাথাকিল প্ৰতিভাৱান ৰাহুল (Child actor Rahul Koli) ৷

কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুক সাৱটিলে গুজৰাটৰ 16 বছৰীয়া অভিনেতা ৰাহুল কোলিয়ে ৷ 2023ৰ অস্কাৰৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা মনোনীত ছবি চেল্লো শ্ব' (The last film show)য়ে মুক্তি লাভ কৰিব 14 অক্টোবৰত ৷ কিন্তু জীৱনৰ প্ৰথমখন ছবি মুক্তিৰ পূৰ্বে যোৱা 2 অক্টোবৰত তেজৰ কৰ্কট ৰোগৰ সৈতে যুঁজি হাৰ মানিলে গুজৰাটৰ ৰাহুলে (Rahul Koli Death in Ahmedabad) ৷ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে আহমেদাবাদৰ গুজৰাট কৰ্কট গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত মৃত্যু হয় অভিনেতাগৰাকীৰ ৷

গুজৰাটৰ জামনগৰৰ বাসিন্দা 16 বছৰীয়া ৰাহুল অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰতিভাশালী আছিল । অষ্টম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা অৱস্থাতে The last film show চিনেমাৰ পৰিচালকে ৰাহুলক চিনেমাখনৰ বাবে বাচনি কৰিছিল । ইয়াৰ পাছতে ক’ভিডজনিত পৰিৱেশৰ মাজতে দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হৈছিল ছবিখনৰ । ইয়াৰ পাছতে ছবিখন অস্কাৰৰ বাবে মনোনীত হৈছিল (The Last film Show Movie Nominated in Oscar) ৷ জীৱনৰ প্ৰথমখন ছবিৰ এই সফলতাত স্বাভাৱিকতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছিল ৰাহুল ৷

অৱশ্যে, ৰাহুলৰ বাবে সময় চমু চাপি আহিছিল ৷ চিনেমাখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পাছতে ৰাহুলৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কৰ্কট ৰোগ ৷ বিগত চাৰি মাহ ধৰি আহমেদাবাদৰ গুজৰাট কৰ্কট গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত চিকিৎসাধীন হ’বলগীয়া হ’ল ৰাহুল কোলি । অৱশেষত 2 অক্টোবৰত মৃত্যুক সাৱটিলে চেল্লো শ্ব'ৰ অন্যতম অভিনেতা ৰাহুল কোলিয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, ৰাহুল কোলি অভিনীত গুজৰাটী চলচ্চিত্ৰ The last film show অৰ্থাৎ চেল্লো শ্ব'য়ে ফেডাৰেচন অফ ইণ্ডিয়াই 95 তম একাডেমী বঁটাত ভাৰতৰ আনুষ্ঠানিক প্ৰৱেশ হিচাবে বাছনি কৰিছিল । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পান নলিন ওৰফে নলিন পাণ্ডিয়াই পৰিচালনা কৰা ছবিখনত ৰাহুল কোলিয়ে চিগনেলমেনৰ পুত্ৰ আৰু মুখ্য চৰিত্ৰ টাইমৰ বন্ধু মনুৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।

