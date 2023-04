নিউজ ডেস্ক, ১৩ এপ্ৰিল : বুধবাৰে পঞ্জাবৰ ভাতিণ্ডাৰ সামৰিক কেন্দ্ৰত ৪ জন সেনা জোৱানক গুলীয়াই হত্যা কৰা ঘটনাৰ চাঞ্চল্য এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই (4 army personnel shot dead at Punjab) । কিন্তু এই উত্তেজনাৰ মাজতেই পুনৰ বুধবাৰে সন্ধিয়া সামৰিক গোটৰ এলঅ'চি কাৰ্যালয়ৰ ওচৰত গুলীবৰ্ষণৰ শব্দ শুনা যায় । অঞ্চলটোত সামৰিক বাহিনীয়ে উক্ত গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ অনুসন্ধান কৰাৰ সময়ত এইটো পোহৰলৈ আহে যে চেণ্ট্ৰী ডিউটিত থকা অৱস্থাত গুৰতেজছ লাহুৰাজৰ মূৰত গুলী লাগে (Punjab Military Station Firing) ।

তেওঁক সেনা জোৱানসকলে ততাতৈয়াকৈ সামৰিক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায় যদিও কিছু সময়ৰ পিচতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে সামৰিক বিষয়াসকলে আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে । আনহাতে, মৃত সৈনিকজনৰ মৃতদেহ বৰ্তমানো সামৰিক চিকিৎসালয়খনতে আছে (one more shot dead in Bathinda Military Station) ।

উল্লেখ্য যে বুধবাৰে পুৱা পঞ্জাবৰ ভাটিণ্ডা সামৰিক কেন্দ্ৰত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাত (firing at Bathinda Military Station Punjab) চাৰিজন লোক নিহত হয় (4 killed in military station firing in Punjab) । পুৱা প্ৰায় ৪.৩৫ বজাত ভাটিণ্ডা সামৰিক কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এই গুলীচালনাৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । উল্লেখ্য যে ভাটিণ্ডা সামৰিক কেন্দ্ৰটো সেনাৰ দক্ষিণ-পশ্চিম কমাণ্ডৰ অধীনত আছে । দক্ষিণ-পশ্চিম কমাণ্ডে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত বুধবাৰে পুৱা প্ৰায় ৪.৩৫ বজাত ভাটিণ্ডা সামৰিক কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত গুলীচালনাৰ শব্দ শুনা (Punjab Military Station Firing) বুলি কোৱা হৈছিল ।

অৱশ্যে ঘটনাটোৰ প্ৰকৃত কাৰণ জনোৱাৰ পৰা বিৰত আছিল সেনাবাহিনী । এই ঘটনাত এজন নে একাধিক ব্যক্তি জড়িত আছিল সেয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । অৱশ্যে সেনাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই ঘটনা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘটনা নহয় ।

উল্লেখযোগ্য যে ভাটিণ্ডা মিলিটাৰী ষ্টেচন হৈছে এটা মুখ্য সামৰিক কেন্দ্ৰ (Bathinda Military Station Punjab) । ইয়াত বৃহৎসংখ্যক সেনা জোৱানে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে বাস কৰে । এই সামৰিক কেন্দ্ৰটো কৌশলগত দৃষ্টিকোণৰ পৰাও যথেষ্ট সমৃদ্ধ । ইফালে, এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দুই অজ্ঞাত ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ৷

লগতে পঢ়ক :PM Rozgar Mela 2023 : প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি বিতৰণ কৰিব ৭১ হাজাৰ নিযুক্তি পত্ৰ