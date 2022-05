নেশ্যনেল ডেস্ক,১২ মে': গাড়ী চোৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি মণিপুৰ আৰক্ষীৰ(Manipur police against car thieves) । আৰক্ষীৰ-কামাণ্ডোৰ যুটীয়া অভিযানত জালত পৰিল কুখ্যাত গাড়ী চোৰ । মণিপুৰৰ থৌবাল আৰক্ষী আৰু কামাণ্ডোৰ দলে যুটীয়াভাৱে গাড়ী চুৰি চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত বৃহস্পতিবাৰে জালতে কুখ্যাত গাড়ীচোৰটো(Joint operation by Thoubal police and Commando team in Manipur) । দীৰ্ঘদিনে গাড়ী চুৰি কাৰ্যৰে জড়িত হৈ থকাৰ সন্দেহ ।

SP যোগেশ চন্দ্ৰ হাওবিজামৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই দলটোৱে বৃহস্পতিবাৰে চাৰিখনকৈ দুচকীয়া বাহনসহ লোকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে(One arrested with four two wheelers in Manipur) । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকজন মইজিং ৱাংমাতাবা মাখা লেইকাইৰ নাজিমুদ্দিনৰ পুত্ৰ আয়াজ খান ওৰফে AAK বুলি চিনাক্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে । Anti Vehicle Theft drive ৰ অধীনত চলোৱা অভিযানৰ খবৰ পাই ধৃত লোকজনে পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল বুলি আৰক্ষী এক সুত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে নম্বৰ প্লেটবিহীন One Black Swiss 125 বাইক এখন, নম্বৰ প্লেটবিহীন এখন KTM RC বাইক, MN04B6725 নম্বৰৰ এখন হোণ্ডা ডিঅ' আৰু এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন এক্টিভা জব্দ কৰে । অধিক তথ্যৰ সন্ধানত বৰ্তমানেও আৰক্ষীয়ে চোৰটোক সোধপোচ অব্যাহত ৰাখিছে ।

