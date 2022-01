নেশ্যনেল ডেস্ক, 11 জানুৱাৰী : দেশত দ্ৰুতহাৰত বৃদ্ধি পাইছে ক’ভিড 19 ৰ সংক্ৰমণ (Covid 19 cases increase in India) ৷ ভাইৰাছবিধৰ নতুন সংক্ৰমণ অ’মিক্ৰণত দিনে আক্ৰান্ত হৈছে লাখ লাখ লোক ৷ ভাৰতত শেহতীয়াকৈ কেইবাজনো আগশাৰীৰ ৰাজনৈতিক নেতা আক্ৰান্ত (Most of Political leaders in India tested Corona positive) হৈছে কৰ’ণাত ৷ তাৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং (Rajnath Singh tested Covid 19 positive), বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ, কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাসৱৰাজ বোম্মাই আদি ৷

অৱশ্যে, ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰৰ পৰা দেশত আৰম্ভ হৈছে ক’ভিডৰ তৃতীয় পালি ভেকচিন প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী ৷ বুষ্টাৰ ড’জ হিচাপে প্ৰদান কৰিবলগীয়া এই প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে 60 ৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তিসকলৰ লগতে আগশাৰীৰ কৰ’ণা যোদ্ধাসকলক (India started administering precautionary Covid-19 jabs to frontline workers and senior citizens) ৷ পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোকে প্ৰদান কৰা হ’ব এই প্ৰতিষেধক ৷

ইফালে দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ সমাগত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ক’ভিড ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা আঁতৰ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীৰ ফটো (PM's photo removed from Covid certificate) ৷ ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, পঞ্জাৱ, গোৱা আৰু মণিপুৰকে ধৰি ৰাজ্যকেইখনত আদৰ্শ আচৰণ বিধি পালন কৰিবলৈ পূৰ্বে ঘোষণা কৰিছিল ৷

দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যত ক’ভিড 19 ত আক্ৰান্তৰ হাৰ এনেধৰণৰ-

দিল্লী (Delhi) :

দিল্লীত সোমবাৰে 14,076 গৰাকী ব্যক্তি কৰ’ণাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 19,166 গৰাকী ৷ ইয়াৰ লগে লগে ভাইৰাছবিধৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিছে 17 গৰাকী লোকে ৷ সম্প্ৰতি ৰাজধানী চহৰখনত 65,806 গৰাকী ব্যক্তি কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈ আছে ৷ দৈনিক আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 25%। দেশৰ ৰাজধানীখনত কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ২৫,১৭৭ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

সাম্প্ৰতিক সময়ত বৃহৎ সংখ্যক আগশাৰীৰ যোদ্ধাই অহৰহ কৰ’ণা প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে ৷ যোৱা দহ দিনত দিল্লীত প্ৰায় 1,000 আৰক্ষীৰ লগতে 1300 ৰো অধিক চিআৰপিএফ জোৱান কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হৈছিল ৷ যাৰ বাবে দিল্লী চৰকাৰে সকলো প্ৰকাৰৰ বাৰ-ৰেষ্টোৰাত বহি আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছিল ৷

আইআইটি কানপুৰ আৰু আইআইটি হায়দৰাবাদৰ বিজ্ঞানীসকলে বিকশিত কৰা গাণিতিক আৰ্হি সূত্ৰৰ মতে, দিল্লীত ১৫ জানুৱাৰীৰ আশে-পাশে কৰ’ণাৰ তৃতীয় প্ৰবাহত ৩৫,০০০ ৰ পৰা ৭০,০০০ লোক সংক্ৰমিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

মহাৰাষ্ট্ৰ (Maharastra) :

মহাৰাষ্ট্ৰত শেহতীয়াকৈ ৩৩,৪৭০ গৰাকী লোক নতুনকৈ ক’ভিড-১৯ ত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ যি দেওবাৰৰ দিনটোতকৈ ১০,৯১৮ কম ৷ কিন্তু ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যখনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৬৯,৫৩,৫১৪ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ তদুপৰি 8 গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ ফলতে মৃতকৰ সংখ্যা ১,৪১,৬৪৭ গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰত কেৱল মুম্বাইতে পোৱা গৈছে 13, 648 গৰাকী আক্ৰান্তৰ তথ্য ৷

অসম (Assam) :

ৰাজ্যৰ ভিতৰতে মহানগৰী গুৱাহাটীত কৰ’ণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ৷ স্বাস্থ্য বিভাগৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত নতুনকৈ ২,১৯৮ গৰাকী লোক ক'ভিড 19 ত আক্ৰান্ত হৈছে ৷

আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰৰ ৭৬০ গৰাকী লোকে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৷ সোমবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে ৪.৪৯ শতাংশ ৷ ইয়াৰ মাজতে আক্ৰান্তসকলৰ ভিতৰৰ দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশ (Arunachal Pradesh) :

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ক’ভিড 19 ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সোমবাৰে 55,558 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পায় ৷ য’ত নতুনকৈ ভাইৰাছবিধৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছে 37 গৰাকী লোক ৷ উত্তৰ-পূৱৰ অন্যতম ৰাজ্য অৰুণাচলত বিগত ৪ জানুৱাৰীৰ পৰা কৰ’ণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ৷

নাগালেণ্ড (Nagaland) :

নাগালেণ্ডত সোমবাৰৰ দিনটোত 32 গৰাকী লোক কৰ’ণাত আক্ৰান্ত হয় ৷ যাৰ ফলত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 32,302 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পায় ।

