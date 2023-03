নেশ্যনেল ডেস্ক, 11 মাৰ্চ : ওড়িশাৰ ৰুড়কেলাৰ বীৰচা মুণ্ডা হকী ষ্টেডিয়ামৰ নাম সন্নিবিষ্ট হ’ল গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত (World record for Birsa Munda Stadium) ৷ কিয়নো এইখন ষ্টেডিয়ামত আছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ আসন সংখ্যা ৷ শুকুৰবাৰে ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়কে গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ পৰা প্ৰমাণ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰে (Odisha Chief Minister Naveen Patnaik received the certificate of Guinness Book of World Records for Birsa Munda Hockey Stadium) ৷

Seated hockey stadium ত গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পাটনায়কক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ৷ এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে ক্ৰীড়া বিভাগে প্ৰেৰণ কৰা এক বিবৃতিত ৷ উক্ত চৰকাৰী বিবৃতিটোত প্ৰকাশ পোৱা অনুসৰি, ‘‘হকী বিশ্বকাপ 2023 য়ে ভাৰতৰ ক্ৰীড়া ভ্ৰাতৃত্ববোধৰ এক স্পষ্ট চাপ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

প্ৰতিযোগিতাখনৰ সফলতাই সকলোৰে মনত এক চাপ সৃষ্টি কৰিছে ৷ লগতে ৰুড়কেলাৰ বীৰচা মুণ্ডা হকী ষ্টেডিয়ামেও খেলুৱৈ আৰু দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তুলিছিল । বৰ্তমান হকীৰ আন্তঃগাঁথনিৰ মাপকাঠী হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এই ষ্টেডিয়ামখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মাত্ৰ 15 মাহত ৷

ইয়াত 20,011 জন লোকৰ বহাৰ ক্ষমতা আছে ৷ ইয়াক গিনিজ বুক অৱ ৰেকৰ্ডছৰ দ্বাৰা বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ আসন থকা হকী ষ্টেডিয়াম হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হৈছে ৷ লগতে হকী বিশ্বকাপ উদযাপনত অন্তৰ্ভুক্তও কৰা হৈছে ৷ এই বাৰ্তাই এতিয়া ভাৰত আৰু ওড়িশাৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ বিষয়’’ ।

গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ পৰা এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী পাটনায়কে কয়, ‘‘গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ এই স্বীকৃতিয়ে আমাৰ ৰাজ্য ওড়িশাক বহু দূৰ আগবঢ়াই নিব ৷ আনকি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ মানচিত্ৰত ওড়িশাই যে স্থান দখল কৰিছে এয়া তাৰে প্ৰমাণ । এয়া ৰাজ্যবাসীৰ বাবে অতি গৌৰৱৰ বিষয়’’ ।

লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী পাটনায়কে এই প্ৰকল্পৰ অংশ হিচাপে থকা সকলোকে সুন্দৰগড়ৰ জনসাধাৰণ আৰু হকী অনুৰাগীসকলক ধন্যবাদ জনায় ৷ লগতে এই খেলবিধৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ’বলৈ সকলোকে আহ্বান জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে, বিগত 13 ৰ পৰা 29 জানুৱাৰীলৈ ওড়িশাত অনুষ্ঠিত হৈছিল এফ আই এইচ পুৰুষৰ হকী বিশ্বকাপ (FIH Men’s Hockey World Cup) । ৰৌৰকেলাৰ বীৰচা মুণ্ডা হকী ষ্টেডিয়াম আৰু ভুৱনেশ্বৰৰ কলিংগা ষ্টেডিয়াম দুখন ষ্টেডিয়ামত খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

ফাইনেলত পেনাল্টিত বেলজিয়ামক 5-4 গ’লত পৰাস্ত কৰি জাৰ্মানীয়ে চেম্পিয়ন হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে (Germany emerged as the champion) । উক্ত প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতে নৱম স্থান দখল কৰে (India finished ninth place in Hockey World Cup tournament)।

লগতে পঢ়ক : New Zealand vs Sri Lanka Test : শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম ইনিংছত অগ্ৰগতি নিউজীলেণ্ডৰ