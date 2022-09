নিউজ ডেস্ক, ১৩ ছেপ্টেম্বৰ : কহিনুৰ হীৰা সন্দৰ্ভত এইবাৰ নতুন বিতৰ্ক । এই বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটাইছে ওড়িশাৰ এটি সামাজিক সংগঠনে । ওড়িশাৰ সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনটোৰ দাবী, কহিনুৰ হীৰা ভগৱান জগন্নাথৰ আছিল (odisha body claims kohinoor belongs to lord jagannath) । লগতে কহিনুৰ হীৰা ব্ৰিটেইনৰ পৰা ঐতিহাসিক পুৰী মন্দিৰলৈ উভতাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মূৰ্মুৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে সংগঠনটোৱে (intervention of President Droupadi Murmu to return Kohinoor) ।

উল্লেখ্য, ৰাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথৰ মৃত্যুৰ পিছত (death of Queen Elizabeth II) তেওঁৰ পুত্ৰ ৰাজকুমাৰ চাৰ্লছ বৰ্তমান ব্ৰিটেইনৰ ৰজা । নিয়ম অনুসৰি, 105 কেৰেটৰ কহিনুৰ হীৰা তেওঁৰ পত্নী তথা বৰ্তমান ৰাণী ডাচেছ অৱ কৰ্ণৱাল কেমিলাৰ হাতলৈ যাব ।

পুৰীভিত্তিক সংগঠন শ্ৰী জগন্নাথ সেনাই দ্বাদশ শতিকাৰ মন্দিৰটোলৈ কহিনুৰ হীৰা ঘূৰাই অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰি তুলিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত এখন স্মাৰক-পত্ৰ দাখিল কৰে (Shree Jagannath Sena memorandum to the President) । তেওঁলোকৰ দাবী, কহিনুৰ হীৰা শ্ৰী জগন্নাথ ভগৱানৰ (Kohinoor diamond belongs to Sri Jagannath Bhagban) । যিটো বৰ্তমান ইংলেণ্ডৰ ৰাণীৰ লগত আছে ।

"আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক অনুগ্ৰহ কৰি কহিনুৰ হীৰা ভাৰতলৈ অনাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ । মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিঙে তেওঁৰ ইচ্ছাত ঈশ্বৰ জগন্নাথক এইটো দান কৰিছিল" ৷ সেনাৰ আহ্বায়ক প্ৰিয় দৰ্শন পাটনায়কে স্মাৰক-পত্ৰখনত কয় ।

পাটনায়কে দাবী কৰে যে পঞ্জাবৰ মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিঙে আফগানিস্তানৰ নাদিৰ শ্বাহৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হোৱাৰ পিছত পুৰীৰ ভগৱানক হীৰাডোখৰ দান কৰিছিল (Maharaja Ranjit Singh donated Kohiniir to Puri Lord) । অৱশ্যে তাক লগে লগে হস্তান্তৰ কৰা হোৱা নাছিল । ইতিহাসবিদ আৰু গৱেষক অনিল ধীৰে জনোৱা মতে, ৰঞ্জিত সিঙৰ ১৮৩৯ চনত মৃত্যু হয় আৰু ১০ বছৰ পিছত ব্ৰিটিছে কহিনুৰ হীৰা তেওঁৰ পুত্ৰ দুলীপ সিঙৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যায়, যদিও তেওঁলোকে জানিছিল যে, এই হীৰা পুৰীৰ ভগৱান জগন্নাথক প্ৰদান কৰা হৈছিল (Puri Jagannath Temple) ।

পাটনায়কে দৃঢ়তাৰে কয় যে, তেওঁ এই সন্দৰ্ভত ৰাণীলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত তেওঁ 19 অক্টোবৰ, 2016 তাৰিখে বাকিংহাম পেলেচৰ পৰা ইয়াৰ এক উত্তৰ লাভ কৰে । তাত মহাৰাণীয়ে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল । উক্ত পত্ৰখনৰ এটা প্ৰতিলিপি ৰাষ্ট্ৰপতিক দিয়া স্মাৰক-পত্ৰৰ সৈতে সংলগ্ন কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ কয় ।

আনহাতে, ছবছৰ ধৰি এই বিষয়টোত তেওঁ কিয় নীৰৱ হৈ আছিল বুলি সোধাত পাটনায়কে কয় যে, তেওঁক ইংলেণ্ড ভ্ৰমণৰ বাবে ভিছা প্ৰত্যাখ্যান কৰা হৈছিল, যাৰ বাবে তেওঁ বিষয়টো ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব নোৱাৰিলে । উল্লেখ্য, সেনাৰ দাবী ন্যায় সংগত যদিও মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিঙৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ দৰে পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰো কেইবাজনো দাবীদাৰ আছে বুলি ধীৰে কয় ।

উল্লেখ্য, মৃত্যুৰ পূৰ্বে মহাৰাজা ৰঞ্জিত সিঙৰ ইচ্ছাপত্ৰত কোৱা হৈছিল যে তেওঁ ভগৱান জগন্নাথক কহিনুৰ দান কৰিছে । উক্ত তথ্য এজন ব্ৰিটিছ সেনা বিষয়াই প্ৰমাণিত কৰিছিল, যাৰ প্ৰমাণ দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰ্কাইভত উপলব্ধ । বুৰঞ্জীবিদজনে এনেদৰে কয় । আহাতে, ওড়িশাৰ শাসনাধিষ্ঠ বিজু জনতা দলৰ (বিজেডি) সাংসদ ভূপিন্দৰ সিঙে ২০১৬ চনত ৰাজ্যসভাত হীৰা টুকুৰা ঘূৰাই অনাৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিছিল ।

ইফালে, পুৰীৰ বিজেপি বিধায়ক জয়ন্ত সাৰংগীয়েও কয় যে, তেওঁ বিষয়টো ওড়িশা বিধানসভাত উত্থাপন কৰিব । আনহাতে, ভাৰতীয় পুৰাতাত্ত্বিক জৰীপে কেইবছৰমান আগতে এক আৰটিআই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কৈছিল যে কহিনুৰ হীৰা লাহোৰৰ মহাৰাজাই তেতিয়াৰ ইংলেণ্ডৰ ৰাণীৰ ওচৰত "আত্মসমৰ্পণ" কৰিছিল আৰু প্ৰায় 170 বছৰ আগতে ব্ৰিটিছসকলক "হস্তান্তৰ" কৰা নাছিল ।

আনহাতে, লেখক আৰু বুৰঞ্জীবিদ উইলিয়াম ডেলৰিম্পলে তেওঁৰ "কহিনুৰ" নামৰ কিতাপখনত উল্লেখ কৰিছে যে শিশু শিখ উত্তৰাধিকাৰী দুলীপ সিঙে ৰাণী ভিক্টোৰিয়াৰ ওচৰত গহনাটো সমৰ্পণ কৰাৰ বাবে অনুশোচনা কৰিছিল । অৱশ্যে তেওঁ এজন পুৰুষ হিচাপে ৰাণীক দিব বিচাৰিছিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ভাৰত চৰকাৰৰ স্থিতি আছিল যে, ২০০ নিযুত আমেৰিকান ডলাৰৰ অধিক ব্যয় হোৱা হীৰাটুকুৰা ব্ৰিটিছ শাসকসকলে চুৰি বা "বলপূৰ্বক"ভাৱে লোৱা নাছিল, কিন্তু পঞ্জাবৰ পূৰ্বৰ শাসকসকলৰ দ্বাৰা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক দিয়া হৈছিল ।

প্ৰণিধানযোগ্য যে, বিশ্বৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান ৰত্ন হিচাপে বিবেচিত কহিনুৰ হীৰা চতুৰ্দশ শতিকাত দক্ষিণ ভাৰতৰ কল্লুৰ খনিত কয়লা খননৰ সময়ত পোৱা গৈছিল বুলি জনা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক :অৰুণাচল সীমান্তত ভাৰতীয় সেনাৰ হাতত সংযোজন অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ