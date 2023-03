নিউজ ডেস্ক, ১০ মাৰ্চ : কৰ্ণাটকৰ হাছানৰ এগৰাকী অশীতিপৰ ব্যক্তি H3N2 ইনফ্লুৱেঞ্জা সংক্ৰমণত (H3N2 influenza infection) মৃত্যু হোৱা ভাৰতৰ প্ৰথমজন ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে (First person in India to die from H3N2) । স্বাস্থ্য বিভাগৰ আয়ুক্ত ডি ৰণদীপে এই কথা জনাইছে । হীৰে গৌড়া বুলি চিনাক্ত কৰা ভুক্তভোগীজনক ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু ১ মাৰ্চত মৃত্যু হয় । মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ নমুনা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । 6 মাৰ্চত এই নমুনা পৰীক্ষাৰ ফলাফল পজিটিভ বুলি প্ৰকাশ পায় (First victim of H3N2 in Karnataka) ।

বিষয়াসকলে লগতে জনাইছে যে মৃতকৰ ডায়েবেটিছ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ দৰে অন্তৰ্নিহিত উপসৰ্গ আছিল । ব্যক্তিজনৰ মৃত্যুৰ পিছত স্বাস্থ্য বিভাগে 60 বছৰৰ অধিক বয়সৰ লোকসকলক নিৰীক্ষণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । আয়ুক্তজনে চিকিৎসকৰ পৰা বৃদ্ধজনৰ মৃত্যুৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে আৰু লক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত নিজাববীয়াকৈ ঔষধ প্ৰদান নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে । লগতে তেওঁ লোকসকলক লক্ষণ দেখা দিলেই চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈও আহ্বান জনাইছে ।

আনহাতে, কৰ্ণাটকৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঃ কে সুধাকৰে (Karnataka Health Minister Dr K Sudhakar) নতুন H3N2 ভাইৰাছ চিনাক্তকৰণ সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে এক বিশেষ বৈঠকত মিলিত হয় । বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলে উক্ত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে । কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে ভাইৰাছটোৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সকলো ৰাজ্যকে জাননী জাৰি কৰাৰ পিছত এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় (Union Health Ministry issued a notice on H3N2) ।

স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে H3N2 ভাইৰাছ বিপজ্জনক নহয়, কিন্তু সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । লগতে তেওঁ এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে ইয়াৰ বাবে আতংকিত হোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । কিন্তু ভাইৰাছটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা প্ৰয়োজন । ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু প্ৰতিৰোধ কেন্দ্ৰৰ মতে, H3N2-ৰ সংক্ৰমণ বেছিভাগ গাহৰিৰ সংস্পৰ্শৰ সৈতে সম্পৰ্কিত । অতীজতো এই ভাইৰাছৰ সীমিত পৰিমাণে মানুহৰ পৰা মানুহলৈ বিস্তাৰ ধৰা পৰিছে । কিন্তু এই সময়ত H3N2-ৰ কোনো স্থিৰ বা সামূহিক সংক্ৰমণ চিনাক্ত কৰা হোৱা নাই ।

কৰ্ণাটকত ইতিমধ্যে H3N2 ইনফ্লুৱেঞ্জা সংক্ৰমণৰ ৫০-ৰো অধিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Karnataka reported 50 cases of H3N2) । ৰাজ্য চৰকাৰে মানুহক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰু ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা অনুসৰণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । স্বাস্থ্য বিভাগে লোকসকলক সঠিক পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিবলৈ, নিয়মীয়াকৈ হাত ধুবলৈ আৰু ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পিন্ধিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।

উল্লেখ্য, কৰ্ণাটকত H3N2 ইনফ্লুৱেঞ্জা সংক্ৰমণৰ ফলত এজন ৮৫ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ মৃত্যুৱে ৰাজ্যিক কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । স্বাস্থ্য বিভাগে পৰিস্থিতিটো সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰুধিবলৈ সৰ্বসাধাৰণক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে । চৰকাৰে H3N2 ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ ফলত আৰু যিকোনো হতাহত প্ৰতিহত কৰিবলৈ সকলো প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আছে ।

লগতে পঢ়ক :ED to seek Manish custody : এইবাৰ মণীষ ছিছোডিয়াৰ জিম্মা বিচাৰিছে ইডিয়ে