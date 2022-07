আগৰতলা,১৪ জুলাই: উদ্বেগজনকভাৱে ত্ৰিপুৰাত বৃদ্ধি পাইছে HIV ৰোগীৰ সংখ্যা(HIV patients increasing in Tripura) । বিশেষকৈ আগৰতলা চহৰ আৰু ইয়াৰ দাতিকাষৰীয়া অঞ্চলত থকা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহত HIV ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । বিশেষকৈ যিসকলে বেজীৰে ড্ৰাগছ লয় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ বেছিকৈ দেখা পোৱা গৈছে (HIV has been seen in injection drug users)।

ত্ৰিপুৰাৰ AIDS নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিয়ে কেইবাটাও বেচৰকাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মুঠ ১৪ টা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত স্ক্ৰীণিং সম্পন্ন কৰে । এই প্ৰক্ৰিয়াত ১৮২ গৰাকী ৰোগীৰ দেহত HIV পজিটিভ ধৰা পৰিছিল । উল্লেখ্য যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত মুঠ ৭০০ গৰাকী ৰোগীক পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল ।

ইফালে ত্ৰিপুৰা AIDS নিয়ন্ত্ৰণ সমিতি(Tripura AIDS control society)য়ে জনোৱা অনুসৰি ১০৮ খন বিদ্যালয়তো স্ক্ৰীণিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল য'ত ২১১ গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দেহত HIV পজিটিভ পোৱা গৈছিল (Many students test positive for HIV) । ২১১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভিতৰত ১২২ গৰাকীয়ে বেজীৰে ড্ৰাগছ লোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে সংস্থাটোৱে । মহাবিদ্যালয়সমূহতো পৰীক্ষা চলোৱাত ৩৬ গৰাকীৰ দেহত পোৱা গৈছিল HIV পজিটিভ । ইয়াৰ মাজতে পৰীক্ষাটোত কিছুসংখ্যক লোকৰ দেহত হেপাটাইটিছ চি ভাইৰাছৰ সমক্ৰমণো ধৰা পৰিছিল (Some people have hepatitis C virus co-infection) ।

এই পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজিবলৈ আগৰতলাৰ GB পন্ত চিকিৎসালয়ত এটা এণ্টিৰেট্ৰোভাইৰেল সুবিধাৰ(antiretroviral treatment facility) ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । প্ৰক্ৰিয়াটো অতি সোনকালে আৰম্ভ হ'ব বুলি জনাই AIDS নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও আগৰতলাত ঔষধ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এণ্টি-অপিঅইড বিকল্প চিকিৎসাৰ(anti-opioid substitute treatment) ব্যৱস্থাও চলাই থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

