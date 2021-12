নিউজ ডেস্ক, 5 ডিচেম্বৰ : নগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ ওটিং বস্তি অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সাধাৰণ লোকক কৰা 'এম্বুছ'ক গৰিহণা দি যুদ্ধবিৰতিত থকা সংগঠন এনএছচিএন (আই এম)য়ে দেওবাৰৰ দিনটোক 'ক'লা দিৱস' বুলি অভিহিত কৰে( black day for the Nagas says NSCN IM) ৷ ১৯৯৭ চনত স্বাক্ষৰিত ইণ্ডো-নগা যুদ্ধ বিৰতিৰ এইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক অধ্যায় আখ্যা দিছে এনএছচিএন (আই এম)য়ে(NSCN IM terms ambush on civilians most unfortunate )।

এন এছ চি এন (আই এম)ৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ শাখা(Information and publicity wing of the NSCN IM)ৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে, শনিবাৰে সন্ধিয়া নগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ কন্যাক অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত ওটিং গাঁৱত ১৫ জন নিৰীহ নাগৰিক নিহত হোৱাৰ সময়ত ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে দেখুওৱা উন্মাদ চৰিত্ৰ উন্মোচিত হৈছে । দেওবাৰে সন্ধিয়া সংবাদ মাধ্যমলৈ মেইল যোগে দিয়া এটা বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "২০২১ চনৰ ৪ ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া কন্যাক অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত (মন জিলা, নগালেণ্ডত) ওটিং গাঁৱত পোন্ধৰজন (১৫) নিৰীহ গাঁওবাসীক বৰ্বৰতাৰে হত্যা কৰা ঘটনা নগাসকলৰ বাবে এটা ‘ক'লা দিন’ হিচাপে বিবেচিত হৈছে'' ৷

বিবৃতিটোত পুনৰ কোৱা হয় যে, "ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে নাগালিম (নগালেণ্ড)ত তেজৰ ফাকু খেলাটো কোনো নতুন কথা নহয়(Toxic storm of bloody dust in Nagalim ), কিন্তু বৈধ নগা ৰাজনৈতিক আন্দোলনক দমন কৰিবলৈ অতীতৰ পুনৰাবৃত্তি কৰা ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে কেতিয়াও নিৰীহ নগাসকলৰ তেজৰ দাগ মচিব নোৱাৰিব" ৷

বিবৃতিটোত কোৱা হয়, "জানিব পৰা গৈছে যে এই হত্যা কাণ্ডটো 21 নং পেৰা কমাণ্ডো/অসম ৰাইফলছৰ কাম আছিল । নাগাসকলে বন্দুকৰ ট্ৰীগাৰত সুখ বিচৰা ভাৰতীয় নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সন্মুখীন অতীততেও হৈছিল, যি ভাৰত চৰকাৰৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন(Arm force special Power ACT) চমুকৈ AFSPA ৰ অধীনত দোষমুক্ত হৈ এই কাম কৰিছিল ৷ যিটো মুখ্যতঃ নগা ৰাজনৈতিক আন্দোলন(Naga political movement)ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল" ৷

এই বিবৃতি যোগে সংগঠনটোৱে পুনৰ কয় যে, দুটা দশকতকৈও অধিক সময় ধৰি চলি থকা সময়ত চলি থকা ইণ্ডো-নাগা ৰাজনৈতিক আলোচনাৰ ফল স্বত্বেও, নাগাসকলৰ বিৰুদ্ধে হিংসা অবিৰতভাৱে অব্যাহত আছে । ১৯৯৭ চনত স্বাক্ষৰিত ইণ্ডো-নাগা যুদ্ধবিৰতিৰ(Indo Naga ceasefire signed in 1997) এইটো এটা আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক অধ্যায় । এই পৰিস্থিতিত নিৰস্ত্ৰ নাগৰিকৰ হত্যাক গৰিহণা দিবলৈ সঠিক শব্দৰ অভাৱ অনুভৱ কৰাৰ কথাও কয় এনএছচিএনে ৷

লগতে পঢ়ক : Tension grips Nagaland : প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰই সদৰি কৰিলে হতাহতৰ তথ্য