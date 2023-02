আমি সকলোৱে জানো যে মাংস আৰু কণীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰ'টিন থাকে, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে নিৰামিষ খাদ্য প্ৰটিনযুক্ত নহয় (health tips)। এইটো এটা ভ্ৰান্ত ধাৰণাতকৈ কম নহয় । নিৰামিষ খাদ্যতো প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিনযুক্ত হ’ব পাৰে (Protien Rich Vegetarian Food)। গতিকে এনে নিৰামিষ খাদ্য সামগ্ৰীৰ বিষয়ে জানো আহক যিসমূহত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰ'টিনেৰে সমৃদ্ধ হয় (Which vegetarian food is highest in protein?)৷

এই ৭টা নিৰামিষ খাদ্যত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰটিন থাকে-

১.বুট

বুটত থকা পুষ্টিকৰ পদাৰ্থবোৰ একেবাৰে বেলেগ (What can a vegetarian eat for protein?) । ২০০ গ্ৰাম বুটত ৭২৯ কেলৰি থাকে । ইয়াত ৬৭% কাৰ্ব আৰু বাকী প্ৰটিন আৰু চৰ্বি থাকে । দৈনিক একাপ বুট খালে ৪০ শতাংশ ফাইবাৰ, ৭০ শতাংশ ফ’লেট আৰু ২২ শতাংশ আইৰণ পোৱা যায় । ইয়াৰ লগতে ইয়াৰ গ্লাইচেমিক ইনডেক্সো কম, অৰ্থাৎ শৰীৰে হজম হ’বলৈ সময় লাগে, যাৰ বাবে আপুনি বহুসময়লৈকে ভোক অনুভৱ নকৰে আৰু তেজৰ গ্লুক’জৰ মাত্ৰা একেবাৰেই বৃদ্ধি নহয় ।

২. ৰাজমাহ

ৰাজমাহত প্ৰচুৰ পৰিমাণে প্ৰ'টিন, কাৰ্ব আৰু ফাইবাৰ থাকে (What are 3 proteins vegetarians can eat?)। ৰাজমাহ আৰু চাউলৰ সংমিশ্ৰণ সমগ্ৰ দেশতে বিখ্যাত । কেৱল ই সোৱাদযুক্ত হোৱাই নহয়, ই এক সম্পূৰ্ণ খাদ্যও ।

৩. গাখীৰ

যদি আপুনি দৈনিক গাখীৰ খায় তেন্তে আপুনি প্ৰ'টিনৰ ভাল মাত্ৰা লাভ কৰি আছে । গাখীৰ প্ৰ’টিন সমৃদ্ধ হোৱাৰ উপৰিও ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলচিয়াম থাকে, যিয়ে হাড়, দাঁত, ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰে আৰু ছাললৈ উজ্বলতা কঢ়িয়াই আনে (protein-rich food veg for weight loss)।

৪. পনীৰ

যিদৰে সমগ্ৰ বিশ্বতে চীজ জনপ্ৰিয়তা বেছি ঠিক তেনেদৰে ভাৰততো পনীৰৰ জনপ্ৰিয়তা সিমানেই বেছি । পানীৰত ভাল পৰিমাণৰ কেচিয়েন থাকে, যিটো এক প্ৰকাৰৰ লাহে লাহে হজম হোৱা প্ৰ'টিন । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত কেলচিয়ামৰ মাত্ৰা অধিক থাকে, যিয়ে আপোনাক দীৰ্ঘদিন ধৰি ভৰপূৰ কৰি ৰাখে আৰু চৰ্বি হ্ৰাস কৰাটো সহায় কৰে ।

৫. দালি

ভাৰতীয় খাদ্য দালি অবিহনে আধৰুৱা, সেয়া লাগিলে মচুৰ হওক, উৰাদ হওক বা মগু হওক । মচুৰ দাইল প্ৰতিটো খাদ্যৰ অংশ, ইয়াক প্ৰস্তুত কৰাটো সহজ ৷ ই খাদ্যত প্ৰ'টিন, আঁহ আৰু বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় খনিজ পদাৰ্থৰ যোগান ধৰে ।

৬. মটৰ

মটৰ প্ৰ'টিনযুক্ত হোৱাৰ লগতে ই স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী । মটৰ যিকোনো ধৰণৰ খাদ্যত সহজে যোগ কৰিব পৰা যায় ।

৭. বীজ

তিল, সূৰ্য্যমুখী বীজ, কুমলীয়া বীজ বা পপি বীজ সকলো প্ৰ'টিন আৰু স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বিৰে ভৰপূৰ । চালাডৰ বাহিৰেও এইসমূহ ৰাইটা বা শস্যজাতীয় খাদ্যত যোগ দিব পাৰে ।

