ইটোৰ পিছত সিটো নতুন পৰিৱৰ্তন আনিছে টুইটাৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ইলন মাস্কে ৷ এইবাৰো টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীক আন এক আঘাত দিবলৈ সাজু হৈছে ইলন মাস্কে । খবৰ অনুসৰি মাস্কে টুইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা ধন ল’ব পাৰে । প্লেটফৰ্মটোৱে নিজৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছে যে মাস্কে সকলো টুইটাৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা চাবস্ক্ৰিপচন চাৰ্জ লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে(Elon Musk may charge all Twitter users to use service) ।

শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা কোম্পানীটোৰ এখন বৈঠকত সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা চাবস্ক্ৰিপচন মাচুল লোৱাৰ বিষয়টো আলোচনা কৰা হৈছিল । কোম্পানীটোৱে এমাহৰ ভিতৰত কেইদিনমানৰ বাবে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক বিনামূলীয়া টুইটাৰ প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে টুইটাৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট চাবস্ক্ৰিপচন চাৰ্জ দিব লাগিব(Twitter users will have to pay a subscription charge) ।

কেইসপ্তাহমান সময় লাগিব পাৰে

ছ’চিয়েল নেটৱৰ্ক কোম্পানী টুইটাৰত(Social network company Twitter) এই নতুন পৰিৱৰ্তন কেতিয়া কাৰ্যকৰী হ’ব সেই বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে একো ক’ব নোৱাৰি । বৰ্তমানলৈকে কোম্পানীটোৰ অভিযন্তাসকলে টুইটাৰ ব্লু চাবস্ক্ৰিপচনৰ বিশ্বব্যাপী ৰোলআউটৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে । এনে পৰিস্থিতিত অনুমান কৰা হৈছে যে, সকলো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে চাবস্ক্ৰিপচন চাৰ্জ লোৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ কেইসপ্তাহমান বা কেইবামাহ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে ।

ইটোৰ পিছত সিটো নতুন পৰিৱৰ্তন কৰিছে মাস্কে

কিছুদিন পূৰ্বে মাস্কে টুইটাৰ ক্ৰয় কৰিছিল(Mask has made new changes)। কোম্পানীটোৰ মালিক হোৱাৰ পিছৰে পৰা মাস্কে ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াত পৰীক্ষিত একাউণ্টৰ বাবে চাবস্ক্ৰিপচন চাৰ্জ অৰ্থাৎ ব্লু টিক মূল । টুইটাৰ ব্লুৰ বাবে মাস্কে ৭.৯৯ ডলাৰ ল’বলৈ আৰম্ভ কৰিছে । কানাডা, আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন, অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডত মাত্ৰ আৰম্ভ হৈছে চাবস্ক্ৰিপচন চাৰ্জ ।

