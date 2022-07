নেচনেল ডেস্ক, জুলাই ৯: নোবেল বিজয়ী অৰ্থনীতিবিদ অমৰ্ত্য সেন ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে (Amartya Sen Covid Positive)। তেওঁক ইতিমধ্য়ে কলকাতাৰ শান্তিনিকেতনত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে( Admitted for treatment at Shantiniketan in Kolkata)। উল্লেখ্য় যে অমৰ্ত্য সেন যোৱা ১ জুলাইত শান্তিনিকেতনত থকা তেওঁৰ ঘৰলৈ আহিছিল ৷ ক'ভিডৰ বাবে হোৱা লকডাউনৰ কাৰণে প্ৰায় ২ বছৰ পৈতৃক ঘৰলৈ অহাটো সম্ভৱ হোৱা নাছিল ৷ এইবাৰ তেওঁ ঘৰলৈ আহে যদিও ক'ভিড সংক্ৰমণৰ পৰা সুৰক্ষিত থাকিবলৈ বেছিকৈ মানুহক সাক্ষাৎ কৰা নাছিল । কিছুসংখ্য়ক ঘনিষ্ঠ লোকেহে ঘৰলৈ গৈ তেওঁক লগ কৰিছিল ।

৮৮ বছৰীয়া অমৰ্ত্য সেনে শুকুৰবাৰে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ পিছতো ক'ভিডৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । তেওঁ বৰ্তমান শান্তিনিকেতনৰ প্ৰতিচিত চিকিৎসাধীন । উল্লেখ্য় যে শনিবাৰে শান্তিনিকেতনত থকা তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা কলকাতাত এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ কথা আছিল । তেওঁ ১০ জুলাইত লণ্ডনলৈ ৰাওনা হোৱাৰ কথা আছে । কিন্তু ক'ভিডত সংক্ৰমিত হোৱা বাবে এই ভ্ৰমণ সাময়িকভাৱে বাতিল কৰা হৈছে ।

