নেচনেল ডেস্ক, ১৩ ছেপ্টেম্বৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আনজৌ জিলাৰ চীনৰ সৈতে উত্তৰ সীমান্তত কিবিথুৰ সীমান্তৰ বসতিৰ ফালে ভাৰতীয় অঞ্চলৰ ভিতৰত কেইঘণ্টামান গাড়ী চলাই গ'লে স্মাৰ্টফোনৰ হেণ্ডছেটৰ স্ক্ৰীণত দুটা সময় দেখুৱায় । এটা যদি পুৱা 11.30 বজা ভাৰতীয় সময় (IST), আনটো আকৌ দিনৰ 2 বজাৰ বেইজিং সময় (Beijing Time Zone) । আমোদজনকভাৱে, বেইজিং সময় ভাৰতীয় সময়তকৈ আঢ়ৈ ঘণ্টা আগতে 'স্থানীয়' সময় হিচাপে দেখুওৱা হৈছে (Kibithu Arunachal shows two time zones) ।

যদিও কিবিথুত কোনো ভাৰতীয় ফোন আৰু ইণ্টাৰনেট সংযোগ নাই (no Indian internet connectivity in Kibithu china border), প্ৰায় চাৰিটা চীনা টেলিকম নেটৱৰ্কে (Chinese telecom networks) চীনা সামৰিক বাহিনীৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগ থকাৰ বাবে 11 জানুৱাৰী, 2021 তাৰিখে নিউয়ৰ্ক ষ্টক এক্সচেঞ্জত (New York Stock Exchange) ব্যৱসায়ৰ পৰা তালিকাভুক্ত কৰা কোম্পানী চাইনা ইউনিকমকে (China Unicom) ধৰি 5জিৰ উপলব্ধতা দেখুৱায় । ইফালে কিবিথুৰ ওচৰত, এটা বাৰ্তাত কোৱা হৈছে যে আন্তৰ্জাতিক ৰোমিং হৈছে এক বিকল্প যিটো উপলব্ধ, যদিও বেইজিং সময়ৰ সৈতে আইএছটিৰ সময় সলনি হয় ।

ইয়াৰ ফলস্বৰূপে, কিবিথুৰ ওচৰত কমেও দুজন 'উদ্যোগী' ব্যৱসায়ীয়ে চীনা টেলিকম নেটৱৰ্কৰ সদস্যপদ লৈছে আৰু স্থানীয় লোকসকলক এক নিৰ্দিষ্ট মাচুলৰ বিনিময়ত ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰৰ প্ৰস্তাৱ দিছে । যাৰ ফলত তেওঁলোকক বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ সৈতে সংযোগ কৰা আৰু সংযোগৰ কিছু আভাস দিয়া হৈছে । নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত ইটিভি ভাৰতক স্থানীয় বিষয়াসকলে এই কথা ব্যক্ত কৰিছে । অৱশ্যে শীৰ্ষ সামৰিক বিষয়াসকলে কয় যে ৪জি সংযোগ স্থাপনে পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ সলনি কৰি দিব । উল্লেখ্য, টেলিকম আন্তঃগাঁথনিত বিশেষকৈ চীনৰ সীমান্তত বৃহৎ বিনিয়োগ হোৱা সত্ত্বেও এইটো স্পষ্ট যে ভাৰতে এতিয়াও কৰিবলৈ বহুদূৰ বাকী আছে আৰু অধিক বিনিয়োগ আৰু প্ৰচেষ্টাৰ তাত প্ৰয়োজন (war of wave in Arunachal China border) ।

যদিও ভাৰত চৰকাৰৰ টেলিকম আন্তঃগাঁথনি বিকাশৰ বাবে এক সময়সীমা নিৰ্ধাৰিত পৰিকল্পনা আছে, কিন্তু প্ৰকৃত পথ আৰু অন্যান্য আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ বাবে ই বাধাগ্ৰস্ত হৈছে । কিয়নো পথবোৰ সঠিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছতহে অপ্টিকেল ফাইবাৰ কেবল (Optical Fibre Cable) স্থাপন কৰিব পাৰি, যিয়ে দ্ৰুত ডাটা স্থানান্তৰ আৰু উন্নত টেলিফোন সংযোগ সক্ষম কৰি 4জি প্ৰৱেশ সহজ কৰিব ।

"আমি এতিয়া পূব খণ্ডৰ আগবঢ়া অঞ্চলসমূহত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছোঁ... আমি সকলো ফৰৱাৰ্ড পোষ্টক অপ্টিকেল ফাইবাৰ কেবলৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, নতুন ৰেডিঅ' ছেট প্ৰদান কৰাৰ উপৰি দ্ৰুত ডাটা স্থানান্তৰৰ বাবে উপগ্ৰহ টাৰ্মিনেল স্থাপন কৰিছোঁ ।" পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা মাউণ্টেইন ব্ৰিগেডৰ কমাণ্ডাৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ টি এম সিনহাই পৰ্যবেক্ষণকাৰী সাংবাদিকৰ এটা দলক এনেদৰে কয় ।

আনহাতে, অৰুণাচল প্ৰদেশ ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পাচাং দৰ্জী সোনাই ইটিভি ভাৰতক কয়, "আজিকালি সকলো অনলাইন হৈ আছে । আমাক কোৱা হৈছে যে চৰকাৰে সীমান্ত অঞ্চলত নেটৱৰ্ক উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । কিন্তু ইয়াত যথেষ্ট সময় লাগিছে আৰু ইয়াক ত্বৰান্বিত কৰা উচিত ।"

"প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব, চৰকাৰী বৈঠক আৰু যোগাযোগ হ'ব লাগিব আৰু ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব । এই অঞ্চলবোৰৰ য'ত কোনো সংযোগ নাই, বিষয়াসকলে আনকি অনলাইন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈও নেটৱৰ্ক থকা এলেকাবোৰলৈ নামি যাব লাগে ।" মেচুকাৰ সীমান্ত সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সোনাই লগতে কয় ।

উল্লেখ্য, ইণ্টাৰনেট সংযোগ দুটা ধৰণে আহৰণ কৰা হয়- মাইক্ৰ'ৱেভ (মেগাৱাট)ৰ জৰিয়তে আৰু অ'এফচিৰ জৰিয়তে । কিন্তু ইয়াত মেগাৱাটতকৈ অ'এফচিৰ জৰিয়তে অধিক সংযোগ হয় । নেটৱৰ্কৰ অধিক নিৰ্ভৰযোগ্যতা, দক্ষতা আৰু দৃঢ়তা আছে । চীনে সীমান্তত ৫জি নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰাটোৱেই এই সত্যৰ পৰিচায়ক যে অ'এফচি ইতিমধ্যে স্থাপন কৰা হৈছে ।

কিন্তু বিড়ম্বনাপূৰ্ণ এটা সত্যটো হ'ল যে ভাৰতে স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পৰা অ'এফচিৰ উৎপত্তিৰ বিষয়টো গৈ পুনৰ আকৌ চীনৰ হাততে । যদিও ভাৰতত অ'এফচিৰ থলুৱা উৎপাদন আছে, কিন্তু স্থানীয় উৎপাদন বৃহৎ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ বাবে একেবাৰে পৰ্যাপ্ত নহয় ।

