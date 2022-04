নেশ্যনেল ডেস্ক, 17 এপ্ৰিল : জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ গ্ৰীষ্মকালীন ৰাজধানী শ্ৰীনগৰত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা (NIA) আৰু ৰাজ্যিক অনুসন্ধান সংস্থা (SIA)ৰ অভিযান ৷ এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, দেওবাৰে NIA আৰু SIA য়ে যুটীয়াভাৱে শ্ৰীনগৰৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থকা স্থানীয় সাংবাদিক ফাহাদ শ্বাহৰ কাৰ্যালয়ত চলাই এক অভিযান (NIA and SIA raid jailed journalist Fahad Shah's office and home) ৷

সাংবাদিক ফাহাদ শ্বাহৰ কাৰ্যালয়ে নহয়, তেওঁৰ বাসগৃহতো অভিযান চলাই অভিযানকাৰী দল দুটাই ৷ তথ্য অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ 4 ফেব্ৰুৱাৰীত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল (Jailed journalist fahad shah) ৷ তথ্য অনুসৰি, উগ্ৰবাদক প্ৰাধান্য দি ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিল সাংবাদিক ফাহাদ শ্বাহে ৷ আনকি জম্মু কাশ্মীৰৰ লোকসকলক বিপথে পৰিচালিত কৰি তেওঁলোকক বিভিন্ন বে-আইনী কাম কৰিবলৈ উচতনি জোগাইছিল তেওঁ ৷

যাৰ বাবে 30 বছৰীয়া সাংবাদিকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিগত দুমাহৰ ভিতৰত তিনিটা গোচৰ ৰুজু হৈছিল ৷ কাশ্মীৰ ৱালাৰ স্বতাধিকাৰী আৰু সম্পাদকৰ বিৰুদ্ধেই নহয় জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱা সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰি সাংবাদিক ফাহাদ শ্বাহক গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিল জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে (Fahad Shah has been arrested under psa) ৷ তিনিটা গোচৰ ভিত্তিতেই বৰ্তমান সাংবাদিকগৰাকী কুপৱাৰা কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে ।

এই গোচৰৰ তদন্তৰ খাতিৰত সৌৰাৰ আনচাৰ অঞ্চলৰ দাউদ কলনীত থকা তেওঁৰ বাসগৃহ আৰু শ্ৰীনগৰৰ ৰাজবাগ অঞ্চলত তেওঁৰ আলোচনী 'দ্য কাশ্মীৰ ৱালা'(The Kashmir Wala)ৰ কাৰ্যালয়(Fahad shah owner and editor of the kashmir wala)ত NIA আৰু SIA দেওবাৰে চলাই এক তালাচী অভিযান ৷

