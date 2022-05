নেচনেল ডেস্ক, 9 মে’ : National Investigation Agency চমুকৈ নিয়াই সোমবাৰে গেংষ্টাৰ ডাউদ ইব্ৰাহিমৰ সহযোগীসকলৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাইৰ কেইবাটাও স্থানত অভিযান চলায় (Raids in Mumbai against associates of Dawood)। সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সংস্থাটোৱে চলোৱা অভিযানত হাৱালা অপাৰেটৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত স্থানসমূহো অন্তৰ্ভুক্ত আছিল ।

এক সংবাদ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে, সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সংস্থাটোৰ বিষয়াসকলে অভিযানৰ সময়ত মুম্বাইত থকা বাসগৃহৰ পৰা আটকাধীন গেংষ্টাৰ ছোটা চাকিলৰ সহযোগী চেলিম কুৰেছি ওৰফে চেলিম ফ্ৰুটক আটক কৰে (Associate of gangster Chhota Shakeel arrested) । ইয়াৰোপৰি, কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰও জব্দ কৰা হৈছে ।

সংস্থাটোৰ এজন বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি, নিয়াই চাকিলৰ ভগ্নীৰ স্বামী কুৰেছিক দক্ষিণ মুম্বাইৰ ভেন্দি বজাৰ অঞ্চলত থকা তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰে । বান্দ্ৰা, ছাণ্টাক্ৰুজ আৰু বৰিভালি আৰু দক্ষিণ মুম্বাইৰ নাগপাডা আৰু পেৰেলৰ দৰে অঞ্চলত ইব্ৰাহিমৰ সহায়কসকলৰ চৌহদত অভিযান চলে NIA ৰ ।

