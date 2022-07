নিউজ ডেস্ক, 7 জুলাই : ভাৰতৰ দৰে দেশত অমিক্ৰ’ণৰ এটা নতুন উপ-প্ৰকৰণ BA.2.75 ধৰা পৰিছে (New Covid 19 Omicron sub variant)৷ এই নতুন প্ৰকৰণক WHO ৱে অনুসৰণ কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ অধ্যক্ষ টেড্ৰছ অধনম ঘেব্ৰিয়েছে ৷ গোলকীয়ভাৱে যোৱা দুসপ্তাহত ক’ভিড-19 ৰ ঘটনা 30 শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ৷ WHO ৰ অধীনৰ ছটা উপ-অঞ্চলৰ ভিতৰত চাৰিটাত যোৱা সপ্তাহত ক’ভিড-19ৰ সংক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পোৱা বুলি ঘেব্ৰিয়েছে সংবাদমেলত কয় ৷

‘‘ইউৰোপ আৰু আমেৰিকাত BA.4 আৰু BA.5 ৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে । ভাৰতৰ দৰে দেশত BA.2.75 ৰ নতুন উপ-প্ৰকৰণো ধৰা পৰিছে, যিটো আমি অনুসৰণ কৰি আছোঁ’’, ঘেব্ৰিয়েছে কয় । সম্ভাৱ্য অ’মিক্ৰন উপ-প্ৰকৰণ BA.2.75 ৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ সন্দৰ্ভত WHOৰ মুখ্য বিজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথনে (WHO Chief Scientist Soumya Swaminathan) টুইটাৰত প্ৰকাশ কৰা এক ভিডিঅ’ত কয় যে, এটা উপ-প্ৰকৰণৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে যাক BA.2.75 বুলি কোৱা হৈছে ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত ইয়াক পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পিছত আন প্ৰায় ১০ খন দেশত ধৰা পৰিছে এই উপ-প্ৰকৰণ ।

তেওঁ কয় যে, বিশ্লেষণ কৰিবলৈ এতিয়াও উপ-প্ৰকৰণটোৰ সীমিত ক্ৰম উপলব্ধ, কিন্তু এই উপ-ভেৰিয়েণ্টটোৰ স্পাইক প্ৰ’টিনৰ ৰিচেপ্টৰ-বাইণ্ডিং ডমেইনত কেইটামান মিউটেচন থকা যেন লাগে । গতিকে স্পষ্টভাৱে, সেইটো ভাইৰাছৰ এটা মূল অংশ যিয়ে নিজকে মানুহৰ ৰিচেপ্টৰৰ লগত সংলগ্ন হৈ থাকে । গতিকে, আমি সেইটো চাব লাগিব । এই উপ-প্ৰকৰণটোৰ অতিৰিক্ত প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা এৰাই চলাৰ গুণ আছে নে প্ৰকৃততে ক্লিনিকেলভাৱে অধিক গুৰুতৰ হোৱাৰ গুণ আছে নে নাই সেয়া সোনকালে জানিব পাৰি নেকি আমি সেইটো নাজানো ।" গতিকে আমি অপেক্ষা কৰি চাব লাগিব বুলিও কয় ছানীয়ে ৷

তেওঁ লগতে কয় যে, WHO এ ইয়াক অনুসৰণ কৰি আছে আৰু WHO Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution (TAG-VE) য়ে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা তথ্যসমূহ অহৰহ চাই আছে । যিকোনো সময়তে যদি এনেকুৱা এটা ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটে যিটো পূৰ্বৰ ভাইৰাছৰ পৰা বহুত বেলেগ দেখা যায়, যথেষ্ট চিন্তাৰ সুকীয়া ভেৰিয়েন্ট বুলি ক’ব পৰা যায়, তেন্তে কমিটীয়ে সেইটো কৰিব ।

যোৱা ৬ জুলাইত প্ৰকাশিত WHOৰ সাপ্তাহিক মহামাৰী বিজ্ঞানৰ আপডেটত উল্লেখ কৰা হৈছে যে, ২০২২ চনৰ মাৰ্চ মাহত শেষৰটো শিখৰত উপনীত হোৱাৰ পিছত ক্ৰমাগতভাৱে চতুৰ্থ সপ্তাহৰ বাবে নতুন সাপ্তাহিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।

২৭ জুনৰ পৰা ৩ জুলাইলৈকে সপ্তাহটোত ৪৬ লাখতকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছিল, যিটো পূৰ্বৰ সপ্তাহৰ সৈতে একে । পূৰ্বৰ সপ্তাহৰ তুলনাত নতুন সাপ্তাহিক মৃত্যুৰ সংখ্যা ১২% হ্ৰাস পাইছে, ৮১০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে । ২০২২ চনৰ ৩ জুলাইলৈকে বিশ্বজুৰি ৫৪ কোটি ৬০ লাখতকৈ অধিক লোক ক’ভিড-১৯ত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে ৬৩ লাখৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

Covid update ত কোৱা হৈছে যে Omicron lineages ৰ মাজত BA.5 আৰু BA.4 ৰ অনুপাত অব্যাহত আছে । ৮৩ খন দেশত ধৰা পৰিছে BA.5 । ইফালে ৭৩খন দেশত ধৰা পৰা BA.4 বিশ্বজুৰিও বৃদ্ধি পাইছে, তথাপিও বৃদ্ধিৰ হাৰ BA.5 ৰ দৰে বেছি নহয় । জুন মাহৰ আৰম্ভণিৰ পৰা দক্ষিণ-পূব এছিয়া অঞ্চলত আক্ৰান্তৰ ধাৰা বৃদ্ধি পাইছে, ১ লাখ ৫৭ হাজাৰতকৈ অধিক নতুন আক্ৰান্ত হৈছে, যিটো পূৰ্বৰ সপ্তাহৰ তুলনাত ২০% বৃদ্ধি । তথ্য উপলব্ধ ১০ খন দেশৰ ভিতৰত পাঁচখন দেশত (৫০ শতাংশ) নতুনকৈ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ২০% বা তাতকৈ অধিক বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে, ভূটান, নেপাল আৰু বাংলাদেশত সৰ্বাধিক আনুপাতিক বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে ।

ভাৰতৰ পৰা (১১২,৪৫৬ নতুন আক্ৰান্ত, ২১ শতাংশ বৃদ্ধি), থাইলেণ্ড (১৫,৯৫০, ৬ শতাংশ বৃদ্ধি) আৰু বাংলাদেশৰ পৰা (১৩,৫১৬ নতুন আক্ৰান্ত, ৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি)। বিগত সপ্তাহৰ তুলনাত অঞ্চলটোত নতুনকৈ সাপ্তাহিক মৃত্যুৰ সংখ্যা ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে, ৩৫০ৰো অধিক নতুন মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱা গৈছে । নতুনকৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক ভাৰত (২০০ নতুন মৃত্যু, ৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি), থাইলেণ্ড (১০৮ নতুন মৃত্যু, হ্ৰাস ১৪ শতাংশ) আৰু ইণ্ডোনেছিয়া (৩২ টা নতুন মৃত্যু, ৭ শতাংশ বৃদ্ধি) ।

WHO Incident Manager Covid আব্দি মাহমুদে (WHO Incident Manager Covid Abdi Mahamud) কয় যে, এতিয়া মহামাৰী কৰ’ণা শেষ হোৱা বুলি ঘোষণা কৰাৰ সময় নহয় । "আমি এতিয়াও মহামাৰীৰ মাজত আছো আৰু ভাইৰাছৰ বহু শক্তি বাকী আছে । গতিকে, সেয়া BA.4 বা BA.5 বা BA.2.75 হওক, ভাইৰাছ অব্যাহত থাকিব (In Europe and America BA 4 and BA 5 are driving waves) ।" তেওঁ লগতে কয় যে মানুহে মাস্ক পৰিধান কৰি যাব লাগিব, ভিৰ এৰাই চলিব লাগিব আৰু অতি দুৰ্বল আৰু উচ্চ বিপদজনক জনসাধাৰণক সুৰক্ষিত কৰাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।

ঘেব্ৰিয়েছে কয় যে, Covid-19 প্ৰত্যাহ্বানক আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তোলাটো কেইবাটাও কাৰক, য’ত বহু দেশত পৰীক্ষণ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ ফলত এটা বিৱৰ্তনশীল ভাইৰাছৰ প্ৰকৃত ছবি আৰু বিশ্বজুৰি ককভিড-১৯ ৰোগৰ প্ৰকৃত বোজা অস্পষ্ট হৈ পৰে । ইয়াৰ অৰ্থ এইটোও যে গুৰুতৰ ৰোগ বা মৃত্যু ৰোধ কৰিবলৈ চিকিৎসা যথেষ্ট আগতীয়াকৈ দিয়া নহয় ।

তেওঁ কয় যে, দ্বিতীয়তে নতুন চিকিৎসা, বিশেষকৈ আশাব্যঞ্জক নতুন মৌখিক এন্টি-ভাইৰেল এতিয়াও কম আৰু নিম্ন মধ্যম আয়ৰ দেশসমূহত উপনীত হোৱা নাই ৷ যাৰ ফলত ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকা গোটেই জনসংখ্যাই বঞ্চিত হৈছে । তদুপৰি, ভাইৰাছৰ বিকাশৰ লগে লগে ভেকচিনৰ সুৰক্ষা এতিয়াও গুৰুতৰ ৰোগ আৰু মৃত্যু প্ৰতিৰোধ কৰাত প্ৰকৃততে ফলপ্ৰসূ হ’লেও কমি যায় ।

ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱাটোৱে বিশেষকৈ আটাইতকৈ বিপদজনক লোকসকলৰ বাবে বুষ্টাৰৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কয় যে, ই স্পষ্টভাৱে ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় ৷ কিন্তু ই স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা, বহল অৰ্থনীতি আৰু সমাজৰ ওপৰতো অতিৰিক্ত বোজা জাপি দিয়ে । এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ বাবে বিশ্ব, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু স্থানীয় পৰ্যায়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন আছে বুলিও তেওঁ কয় ।

