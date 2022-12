নেশ্যনেল ডেস্ক,১১ ডিচেম্বৰ : অৱশেষত হিমাচলে পালে নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী । দেওবাৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'লে সুখবিন্দৰ সিং সুখুৱে (Sukhvinder Singh Sukhu takes oath as CM)। ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে চিমলাৰ ঐতিহাসিক ৰিজ গ্ৰাউণ্ডত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত সুখবিন্দৰ সিং সুখুক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুকেশ অগ্নিহোত্ৰীক উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত বাক্য পাঠ কৰোৱায় (Himachal CM oath taking ceremony)।

চিমলাৰ ৰিজ ময়দানত অনুষ্ঠিত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীও উপস্থিত থাকে (Congress leader at Himachal CM oath taking program)। হিমাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি প্ৰতিভা সিং, ভাৰপ্ৰাপ্ত ৰাজীৱ শুক্লা, ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলট, চট্টিশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেল, হাৰিয়ানাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপিন্দৰ সিং হুডা, প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পৱন বনচাল, আনন্দ শৰ্মা, মুকুল ৱাছনিক, ৰণদীপ সুৰজেৱালা, প্ৰতাপ সিং বাজৱা আৰু আন আন বহু কংগ্ৰেছ নেতা উপস্থিত থাকে ।

শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ মঞ্চত হিমাচলৰ ৬ বাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰভদ্ৰ সিঙৰ প্ৰতিচ্ছবিও ৰখা হয় । য'ত কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ সময়তে কিছুমান বিশেষ দৃশ্যই ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি প্ৰতিভা সিঙে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে তেওঁক সাৱটি ধৰে । আচলতে প্ৰতিভা সিঙক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল কিন্তু কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই সুখবিন্দৰ সিং সুখুৰ নামহে চূড়ান্ত কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে একেৰাহে নাডৌন আসনত বিজয়ী হৈছে সুখবিন্দৰ সিং সুখু । সুখবিন্দৰ সিং সুখু হৈছে হিমাচলৰ সপ্তমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী । ইয়াৰ পূৰ্বে ৬ গৰাকী লোকে হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লৈছে । যশৱন্ত পাৰমাৰ আছিল হিমাচলৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী । তেওঁ ৰাজ্যখনত ৪ বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত বহিছে ।

ইয়াৰ পাছত, ঠাকুৰ ৰাম লাল দ্বিতীয়গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈছিল । একে সময়তে, শান্তা কুমাৰে দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল । কংগ্ৰেছৰ বীৰভদ্ৰ সিঙে ৬ বাৰ আৰু বিজেপিৰ প্ৰেম কুমাৰ ধুমলে দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিছিল । ইফালে জয়ৰাম ঠাকুৰে ২০১৭ চনত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল । সুখবিন্দৰ সিং সুখুকে ধৰি ৪ গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজপুত আৰু শান্তা কুমাৰ ৰাজ্যখনৰ একমাত্ৰ ব্ৰাহ্মণ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ।

হিমাচলৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ যশৱন্ত পাৰমাৰ : ড০ পাৰমাৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল (Yashwant Singh Parmar was the first CM of Himachal)। তেওঁ ১৯৫২ চনৰ ৩ মাৰ্চৰ পৰা ১৯৫৬ চনৰ ৩১ অক্টোবৰলৈ হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল । ১৯৫৬ চনৰ পৰা ১৯৬৩ চনৰ ভিতৰত হিমাচল কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গঠন হৈছিল সেই সময়ত পাৰমাৰ এগৰাকী সাংসদ আছিল । হিমাচল বিধানসভা গঠন হোৱাৰ পাছত, তেওঁ ১৯৬৩ চনৰ জুলাই মাহত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় আৰু ১৯৭৭ চনলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকে ।

ঠাকুৰ ৰাম লালে দুবাৰকৈ ৰাজ্যখনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল : প্ৰয়াত ঠাকুৰ ৰাম লাল হিমাচলৰ ৰাজনীতিৰ এক প্ৰভাৱশালী আৰু পৰিচিত নাম । তেওঁ দুটা কাৰ্যকালৰ বাবে হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল (Thakur Ram Lal took charge of the state twice)। তেওঁ ১৯৭৭ চনৰ ২৮ জানুৱাৰীৰ পৰা ১৯৭৭ চনৰ ৩০ এপ্ৰিললৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু তাৰ পিছত পুনৰ ১৯৮০ চনত ।

ইয়াৰ উপৰিও, ১৯৫৭ চনৰ পৰা ১৯৬২ চনলৈ তেওঁ আঞ্চলিক পৰিষদলৈ নিৰ্বাচিত হয় । তেওঁ ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭, ১৯৭৭, ১৯৮০ আৰু ১৯৮২ চনত জুব্বাল-কোটখাই সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । পাছত তেওঁ ১৯৮৩ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ পৰা ১৯৮৪ চনৰ ২৯ আগষ্টলৈ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে ।

শান্তা কুমাৰেও দুবাৰকৈ হিমাচলৰ শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল : জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ পাছত, ১৯৭৭ চনত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সময়ত জনসংঘ চৰকাৰ গঠন হৈছিল । শান্তা কুমাৰে সুলহ বিধানসভাৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰ পাছত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল, কিন্তু তেওঁ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে (Former CM of Himachal Shanta Kumar)। ইয়াৰ পাছত, ১৯৭৯ চনত, তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাংৰা লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হয় আৰু সাংসদ হয় । ১৯৯০ চনত তেওঁ পুনৰ ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, কিন্তু ১৯৯২ চনত বাবৰি মছজিদৰ ঘটনাৰ পাছত তেওঁ হিমাচলৰ বিজেপি চৰকাৰক বৰ্খাস্ত কৰা হয় । যাৰ ফলত শান্তা কুমাৰে পুনৰ এবাৰ তেওঁৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে ।

৬ বাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল বীৰভদ্ৰ সিং : বীৰভদ্ৰ সিঙৰ অবিহনে হিমাচলৰ ৰাজনীতিৰ আলোচনা অসম্পূৰ্ণ । কোৱা হয় যে হিমাচলৰ স্ৰষ্টা ড০ ৱাইএছ পাৰমাৰে ৰাজ্যখনৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল আৰু বীৰভদ্ৰ সিঙে ইয়াৰ ওপৰত উন্নয়নৰ এক শক্তিশালী পৰিকাঠামো গঢ়ি তুলিছে । এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত ৬ বাৰকৈ বহটো ডাঙৰ কথা (Virbhadra Singh served 6 terms as CM of Himachal)।

বীৰভদ্ৰ সিং ৯ বাৰ বিধায়ক আছিল । ইয়াৰ লগতে, তেওঁ ৫ বাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল । বীৰভদ্ৰ সিং ১৯৮৩ চনৰ পৰা ১৯৮৫ চনলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল, ১৯৮৫ চনৰ পৰা ১৯৯০ চনলৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে, ১৯৯৩ চনৰ পৰা ১৯৯৮ চনলৈ তৃতীয়বাৰৰ বাবে, ১৯৯৮ চনৰ পৰা চতুৰ্থবাৰৰ বাবে । তাৰ পাছত ২০০৩ চনৰ পৰা ২০০৭ চনলৈ পঞ্চমবাৰৰ বাবে আৰু ২০১২ চনৰ পৰা ২০১৭ চনলৈ । বীৰভদ্ৰ সিঙে সাংসদ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত হৈছে ।

২ বাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিছে প্ৰেম কুমাৰ ধুমল : প্ৰেম কুমাৰ ধুমল হামিৰপুৰ জিলাৰ বাসিন্দা আছিল । প্ৰেম কুমাৰ ধুমল ১৯৯৮ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল যেতিয়া বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলে ৩১ খন কৈ আসন লাভ কৰিছিল (Former CM of Himachal Prem Kumar Dhumal)। কিন্তু পণ্ডিত সুখ ৰামৰ দ্বাৰা গঠিত হিমাচল বিকাশ কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছৰ পৰা পৃথক হৈ বিজেপিক সমৰ্থন দিছিল আৰু হামিৰপুৰ জিলাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী লাভ কৰিছিল । ২০০৭ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত, বিজেপিয়ে ৪১ খন আসন লাভ কৰিছিল আৰু পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছিল । তেতিয়া তেওঁ দ্বিতীয় বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল ।

মাণ্ডিৰ জয় ৰাম ঠাকুৰ ২০১৭ চনত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছিল : ২০১৭ চনত, জয় ৰাম ঠাকুৰে কংগ্ৰেছৰ শ্বেত ৰামক ১১২৫৪ টা ভোটত পৰাজিত কৰে আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় (Former CM of Himachal Jai Ram Thakur)। জয় ৰাম ঠাকুৰে ২০১৮ চনৰ ২৭ ডিচেম্বৰত চিমলাৰ ঐতিহাসিক ৰিজ ময়দানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল । অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী, সেই সময়ৰ বিজেপি সভাপতি অমিত শ্বাহ আৰু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতাসকল উপস্থিত আছিল ।

জয় ৰাম ঠাকুৰৰ ৰাজনৈতিক জীৱন সংগ্ৰামেৰে ভৰা । ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা ওলাই অহা জয় ৰাম ঠাকুৰেও সংগঠনটোত সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰিছিল । এইবাৰ তেওঁ ষষ্ঠবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত জয়ী হৈছে ।

