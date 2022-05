আগৰতলা,৩ মে': 'প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰে পৰা উত্তৰ-পূৱৰ ৰাজ্যসমূহৰ দ্ৰুতগতিত উন্নয়ন হৈছে ।' এই মন্তব্য ত্ৰিপুৰাৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱবৰ্মাৰ (Deputy CM of Tripura praises Modi government)। ৰাজ্যখনৰ এক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চৰকাৰ তথা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক কৰিলে প্ৰশংসা । তেওঁৰ মতে দেশ বিভাজনৰ পাছত উত্তৰ-পূৱ বহু বছৰ ধৰি অৱহেলিত হৈ আছিল (Northeast had been neglected for many years)।

দেশখনৰ মূল ভূখণ্ডৰ পৰা এক প্ৰকাৰ বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল এই অঞ্চল । বিচ্ছিন্নতাবাদী কাৰ্যকলাপৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল অঞ্চলটো । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যসমূূহৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন আহিছে (Northeastern states began to change rapidly)। তেওঁৰ মতে উত্তৰ-পূৱৰ ৰাজ্যসমূহৰ উন্নয়নক যথেষ্ট অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে (PM gave priority to development of North East)।

তেওঁ দাবী কৰা মতে, ত্ৰিপুৰাৰ মহিলাসকল বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত (Women of Tripura have suffered the most)। সেয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে মহিলাৰ সৱলীকৰণৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনিৰ ওপৰত কাম কৰি আছে । মহিলাসকলে এতিয়া নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হৈছে । মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ মহিলাৰ আত্ম-সহায়ক গোট গঠন কৰা হৈছে ।

বৰ্তমান, ৰাজ্যখনত ৩৩,৯২৬ টা মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত তেনে আত্ম-সহায়ক গোট আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । আনহাতে এই গোটসমূহত প্ৰায় ৩ লাখ ৬ হাজাৰ মহিলা সদস্য জড়িত হৈ আছে । উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে যদি পৰিয়ালত বা সমাজত কোনো সমস্যা থাকে, তেন্তে মহিলাসকলে ইয়াৰ সমাধানৰ বাবে প্ৰথমে আগবাঢ়ি আহে । সেয়েহে ৰাজ্য আৰু দেশৰ প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ মতামতক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :মিছন ১০০ বিদ্যা জ্যোতি আঁচনিয়ে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আনিব নতুন বিপ্লৱ: সুশান্ত চৌধুৰীৰ