নিউজ ডেস্ক, ২৫ মে' : বুধবাৰে ছত্তীশগড়ত আন এক বৃহৎ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে সুৰক্ষা বাহিনী (soldiers foiled conspiracy of Naxalites in Bijapur) । বিজাপুৰত কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলে নক্সালবাদীৰ বিৰুদ্ধে এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰে । নক্সালবাদীয়ে বিজাপুৰৰ আৱাপাল্লী বাছাগুড়া ৰোডত সুৰংগৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা ৫০ কেজি ওজনৰ বিস্ফোৰকৰ সৈতে দুটা আইইডি উদ্ধাৰ কৰে (explosives recovered on Awapalli Basaguda road) । যাৰ ফলত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলৰ সতৰ্কতাৰ বাবে পুনৰবাৰ নক্সালবাদীৰ এক বৃহৎ কূটাঘাতৰ পৰিকল্পনা বিফল হয় ।

উল্লেখ্য, বুধবাৰে চিআৰপিএফৰ ১৬৮ আৰু ২২২ বেটেলিয়ন আৰু বিজাপুৰ বিডিএছ দলে আৱাপল্লী বাছাগুড়া পথত এক তালাচী অভিযান চলাইছিল । তেনে সময়তে সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱানসকলে আৱাপল্লী বাছাগুড়া পথত এটা ৮ ফুট দীঘল, ৮ ফুট বহল আৰু ৫ ফুট গভীৰ সুৰংগ প্ৰত্যক্ষ কৰে । উক্ত সুৰংগতে নক্সালবাদীয়ে দুটা প্লাষ্টিকৰ মোনাত ২৫ কেজিকৈ বিস্ফোৰক আৰু দুটা আইইডি স্থাপন কৰি ৰাখিছিল (IED recovered on Awapalli Basaguda road) । এই কাৰ্যৰ পৰা এটা কথা নিশ্চিত হৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা নক্সালবাদীয়ে সুৰক্ষা বাহিনীৰ ব্যাপক ক্ষতি কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছিল ।

বিজাপুৰৰ আৱাপল্লী থানাৰ অন্তৰ্গত আৱাপল্লী বাছাগুড়া পথত উদ্ধাৰ হোৱা এই আইইডি পিছত বিজাপুৰৰ বোমা নিষ্কাশনকাৰী দলে নিষ্ক্ৰিয় কৰে । সুৰক্ষা বাহিনীৰ সতৰ্কতাৰ বাবেই নক্সালবাদীৰ এই বৃহৎ কূটাঘাতৰ পৰিকল্পনা বিফল হয় । উল্লেখ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে নক্সালবাদীয়ে দান্তেৱাড়াত এক বৃহৎ কূটাঘাতৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল । উক্ত ঘটনাত কেইবাজনো জোৱান শ্বহীদ হৈছিল । বিজাপুৰৰ এই ঘটনাও দন্তেৱাৰাৰ ঘটনাৰ দৰে এক পৰিকল্পনা আছিল বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য, ছত্তীশগড়ৰ দান্তেৱাড়াৰ অৰনপুৰ থানা অঞ্চলত বিগত ২৬ এপ্ৰিলত নক্সালবাদীৰ আইইডি বিস্ফোৰণত ১০ গৰাকী ডিআৰজি জোৱান শ্বহীদ হৈছিল । এই কূটাঘাত সংঘটিত কৰিবৰ বাবেও নক্সালবাদীয়ে বিস্ফোৰকৰ সুৰংগ সৃষ্টি কৰিছিল । জোৱানসকলৰ গাড়ী উক্ত সুৰংগৰ ওপৰেদি পাৰ হোৱাৰ সময়তে নক্সালবাদীয়ে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰিছিল ।

