বেয়া জীৱনশৈলী বা খাদ্যাভ্যাসৰ বিকাৰৰ ফল বুলি কওক । আজিকালি কম বয়সতে চুলি বগা হোৱাৰ সমস্যা দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ বাবে মানুহৰ আত্মবিশ্বাসতো প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰে আৰু ৰাজহুৱা স্থানত ওলাই যাবলৈ লাজ-সংকোচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । চুলি ক’লা কৰিবলৈ মানুহে চুলিত ৰং কৰে, কিন্তু কিছুদিনৰ পাচত সেই চুলি পুনৰ বগা দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰে । একে সময়তে সেই ৰংবোৰত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থৰ বাবে চুলিৰ গুড়ি দুৰ্বল হ’বলৈ আৰম্ভ কৰে । যাৰ বাবে সমস্যাটো কমি যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বৃদ্ধি পায়েই থাকে ।

চুলি বগা হোৱাৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ উপায়

যদি আপুনিও একেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেন্তে আজি আমি আপোনাক ইয়াৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ২টা ঘৰুৱা উপায় ক'বলৈ ওলাইছো । এই টিপছবোৰ চেষ্টা কৰি আপুনি আপোনাৰ চুলিক (White Hair Remedies) পূৰ্বৰ দৰেই প্ৰাকৃতিকভাৱে ক’লা কৰি তুলিব পাৰে । প্ৰথম পদ্ধতিটো হেনা আৰু নাৰিকল তেলৰ লগত জড়িত ।

এই উপায়টো চেষ্টা কৰিবলৈ প্ৰথমে জেতুকাৰ পাত ৰ’দত ৰাখি শুকুৱাই লওক (Home Remedies For Grey Hair) । ইয়াৰ পিচত সেই শুকান পাতবোৰ নাৰিকল তেলত দি গৰম কৰি লওক (What foods reduce white hair)।

আগৰ দৰেই ক’লা হ’ব

কিছু সময় গৰম কৰি ৰখাৰ পিচত যেতিয়া তেলত জেতুকাৰ পাতৰ ৰং ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া গেছৰ জুই বন্ধ কৰি দিব । ইয়াৰ পিচত সেই তেলখিনি তললৈ নমাই ঠাণ্ডা কৰি লওক । ইয়াৰ পিচত সেই তেল ভালদৰে চুলিত লগাব । চুলিখিনি প্ৰায় ২-৩ ঘণ্টা ৰখাৰ পিচত কুহুমীয়া পানীৰে ধুব লাগে । ইয়াৰ পিচত ৰ’দত বহি ফেনৰ তলত শুকুৱাই লওক (What foods reduce white hair)। আপোনাৰ চুলি (White Hair Remedies) আগৰ দৰে ক’লা হৈ পৰিব (Can white hair turn black again) ।

নাৰিকল তেল আৰু আমলখিৰ প্ৰতিকাৰ

চুলি ক’লা কৰাৰ আন এক (White Hair Remedies) ঘৰুৱা উপায় হ’ল নাৰিকল তেল আৰু আমলখি । আচলতে ছাল আৰু চুলিৰ যত্নৰ বাবে আমলখিক অতি উপকাৰী বুলি গণ্য কৰা হয় (How can I stop white hair naturally)। ইয়াত ভিটামিন C আৰু আইৰণ প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় । চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমলখিৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । ইয়াৰ বাবে গুড়িখিনি নাৰিকল তেলত মিহলাই লওক । ইয়াৰ পিচত সেই দ্ৰৱটো চুলিত লগাওক । প্ৰায় আধা ঘণ্টামান এনেদৰে ৰখাৰ পিচত চুলিখিনি ধুব লাগে । আপোনাৰ চুলিবোৰ স্বাভাৱিকতে ক’লা হৈ পৰিব (How can I stop white hair)৷

