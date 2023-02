আজি দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাজ্যপাল তথা ভাৰতৰ নাইটিংগেল সৰোজিনী নাইডুৰ জন্মবাৰ্ষিকী (Nightingale of India) । এই দিৱসটো ৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস হিচাপেও পালন কৰা হয় (National Women's day)। এগৰাকী কৰ্মী, প্ৰখ্যাত কবি আৰু গীতিকাৰ হিচাপে নিজৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছিল সৰোজিনীয়ে । সৰোজিনী নাইডু হৈছে দেশৰ সেইগৰাকী মহিলা যিয়ে ভাৰতৰ বাবে স্বাধীনতা লাভৰ বাবে ক্ষেত্ৰত কঠোৰ সংগ্ৰাম কৰিছিল( First woman Governor of India Sarojini Naidu) ।

১২ বছৰ বয়সত পৰাই নিজৰ কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা অন্যতম বিখ্যাত লেখিকা সৰোজিনী নাইডুৱে কেৱল দেশতেই নহয় বিদেশতো বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ১৮৭৯ চনৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত হায়দৰাবাদত জন্মগ্ৰহণ কৰা সৰোজিনী নাইডু ভাৰতৰ নাইটিংগেল নামেৰে পৰিচিত হয় । সৰুৰে পৰা কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল সৰোজিনীয়ে । তেওঁৰ জন্মবাৰ্ষিকী উপলক্ষে তেওঁৰ সৈতে জড়িত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানো আহক(Sarojini Naidu Birth Anniversary)।

সৰোজিনী নাইডুক কিয় ভাৰতৰ নাইটিংগেল বুলি কোৱা হয় জানেনে ?

সৰোজিনী নাইডুৰ ব্যক্তিগত জীৱন

আঠগৰাকী ভাতৃ-ভগ্নীৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ সৰোজিনী আছিল এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰী । ১২ বছৰ বয়সৰ পৰাই তেওঁ সাহিত্যত নিজৰ কেৰিয়াৰ জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল । ‘মাহেৰ মুনীৰ’ (Maher Munir)নামৰ নাট এখন লিখি তেওঁ নিজৰ এক সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল(who Sarojini Naidu is)৷

১৬ বছৰ বয়সত হায়দৰাবাদৰ নিজামৰ পৰা বৃত্তি লাভ কৰি সৰোজিনী লণ্ডনৰ কিংছ কলেজত নামভৰ্তি কৰে । ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান কৰাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁ সকলোতে গৈ দেশৰ মহিলাসকলক আন্দোলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল ।

এক পিঞ্জৰাত আৱদ্ধ হৈ পৰিল নাইডু!

সৰোজিনী নাইডু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল হোৱাৰ লগতে দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাজ্যপাল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল । কিন্তু এটা সময়ত তেওঁ এই পদত অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছিল । এই পদটোক তেওঁ পূৰ্বে এক প্ৰকাৰৰ কাৰাদণ্ড বুলি গণ্য কৰিছিল । এই পদ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত তেওঁ এইবুলিও কৈছিল যে, "মই নিজকে এনে অনুভৱ কৰিছো যে মই এক জংঘলৰ পক্ষী যাক বন্দী কৰি দিয়া হৈছে ৷"

ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীৰ সৈতে গভীৰ বন্ধুত্ব

ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী এনী বেছাণ্টৰ সৈতে সৰোজিনী নাইডুৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আছিল(Annie Besant, President of the Indian National Congress)। কেৱল এয়াই নহয়,তেওঁ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰিয় শিষ্যও আছিল (father of the nation Mahatma Gandhi) । এই দুজনৰ পৰা তেওঁ ইমানেই প্ৰভাৱিত হৈছিল যে, তেওঁ সমগ্ৰ জীৱন দেশৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰিছিল । এই দুজনৰ উপৰিও তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বন্ধুও আছিল আৰু এই কাৰণেই নেহৰুৰ ইচ্ছামতে নাইডুৱে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপালৰ পদবী গ্ৰহণ কৰিছিল ।

মাত্ৰ ১৩ বছৰ বয়সতে লিখা এই কবিতাটো

নাইডু এগৰাকী উৎকৃষ্ট কবি আছিল আৰু শৈশৱতে নিজৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । মাত্ৰ ১৩ বছৰ বয়সতে তেওঁ লেডী অৱ দ্য লেক(Lady of the Lake) নামৰ এটা কবিতা লিখিছিল । সোণালী থ্ৰেছহোল্ড আছিল তেওঁৰ প্ৰথম কবিতা সংকলন । তেওঁৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় কবিতা সংকলন বাৰ্ড অৱ টাইম(The Bird of Time) আৰু ব্ৰকেন উইঙে(The Broken Wing) তেওঁক এগৰাকী সুপৰিচিত কবি হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল ।

হিন্দীৰ বাহিৰেও এই ভাষাবোৰ জানিছিল নাইডুৱে

সৰোজিনী নাইডুৱে হিন্দীৰ বাহিৰেও ইংৰাজী, বাংলা আৰু গুজৰাটী ভাষা জানিছিল । এই ভাষাবোৰৰ ভিত্তিতো তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল । লণ্ডনত এখন সভাত ভাষণ দিবলগীয়া হোৱাত সৰোজিনীয়ে ইংৰাজীত ভাষণ দি তাত উপস্থিত থকা সকলো মানুহৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

