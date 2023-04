বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰায় ২.২ বিলিয়ন লোক দৃষ্টিশক্তিহীনতাত ভুগি আছে । দুৰ্বল দৃষ্টিশক্তি স্বাস্থ্য, বংশগত, দুৰ্বল জীৱনশৈলী, স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ প্ৰতি অসাৱধানতাকে ধৰি বহু কাৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰে(Prevention of Blindness Week)।

কিন্তু চিকিৎসকৰ মতে, সঠিক যত্ন আৰু সময়োপযোগী নিদান আৰু চিকিৎসাৰ দ্বাৰা বৃহৎ সংখ্যক চকুৰ লগত জড়িত সাধাৰণ সমস্যা যেনে দৃষ্টিশক্তিৰ অভাৱ বা শুকানতা আৰু চকুত যিকোনো ধৰণৰ এলাৰ্জী, ৰেটিনাৰ লগত জড়িত ৰোগ আনকি চকুৰ ছানি পৰা আৰু গ্ল’ক’মা আদিও দেখা যায় ৷ অৱশ্যে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি অন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও হ্ৰাস কৰিব পৰা যায়(National Prevention of Blindness Week 2023)।

ইয়াৰ বাবে প্ৰতি বছৰে ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ৭ এপ্ৰিললৈ ভাৰত চৰকাৰে "অন্ধতা প্ৰতিৰোধ সপ্তাহ" উদযাপন কৰে যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত সঠিক যত্ন, নিয়মীয়া পৰীক্ষা আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ বিষয়ে সজাগতা বিয়পাই ৰখাৰ বাবে... চকু সুস্থ আৰু নিৰাপদ(Prevention of Blindness Week history)।

বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা সকলো বয়সৰ লোকৰ দৃষ্টিশক্তি দুৰ্বল বা দৃষ্টিশক্তি বিসংগতিৰ ঘটনা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে(Prevention of Blindness Week history) । একে সময়তে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত বিশেষকৈ কেটেৰেক্ট বা গ্ল’ক’মাৰ দৰে ৰোগৰ বাবে মানুহৰ অন্ধতাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা উপলব্ধ হোৱাৰ পিছতো বিশেষভাৱে হ্ৰাস পোৱা নাই । যাৰ মূল কাৰণ হ’ল সমস্যাৰ আৰম্ভণিতে দেখা দিয়া লক্ষণসমূহক আওকাণ কৰা, সঠিক সময়ত চিকিৎসা তথা যত্ন লাভ নকৰা আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাৰ প্ৰতি অসাৱধানতা(When was Prevention of blindness Week observed)।

চিকিৎসকসকলৰ মতে, যদি কোনো জন্মগত কাৰণ নাথাকে, তেন্তে সঠিক সময়ত সঠিক চিকিৎসা আৰু যত্নৰ দ্বাৰা বৃহৎ সংখ্যকে অন্ধতাৰ আশংকা কমি যোৱাই নহয়, দৃষ্টিশক্তিৰ বিসংগতি বা দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱাৰ সমস্যাও হ’ব পাৰে পৰিহাৰ কৰা হয় । প্ৰতি বছৰে ১ এপ্ৰিলৰ পৰা ৭ এপ্ৰিললৈ ভাৰত চৰকাৰৰ উদ্যোগত ‘অন্ধতা প্ৰতিৰোধ সপ্তাহ’ৰ আয়োজন কৰা হয় যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে সাধাৰণ জনসাধাৰণক তেওঁলোকৰ জীৱনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ বিষয়ে সজাগ কৰা, নিয়মীয়াকৈ চকুৰ পৰীক্ষা কৰা আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ বিষয়ে চকুৰ স্বাস্থ্য বজাই ৰাখিব লাগে ।

উদ্দেশ্য

অন্ধতা প্ৰতিৰোধ সপ্তাহ এনে এক প্ৰচেষ্টা যাৰ অধীনত চকুৰ লগত জড়িত সমস্যাৰ প্ৰাৰম্ভিক লক্ষণসমূহৰ বিষয়ে অধিক সংখ্যক লোকক সজাগ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাই নহয়, তেওঁলোকক নিয়মিতভাৱে চকুৰ পৰীক্ষা, চকুৰ সঠিক যত্ন, যিকোনো ধৰণৰ লক্ষণসমূহ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় যেতিয়া দেখা যায়, তেতিয়া চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত গাফিলতি নকৰিবলৈ আৰু সঠিক সময়ত সঠিক চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় । একে সময়তে এই উপলক্ষে অন্ধ লোকৰ উত্থান আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ সন্দৰ্ভতো প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয়(Prevention of Blindness Week significance)।

মন কৰিবলগীয়া যে, এই সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানৰ সময়ত চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহে চকুৰ যত্ন আৰু পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত বহু চৰকাৰী কেন্দ্ৰ আৰু ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত গোটেই সপ্তাহটোৰ বাবে শিবিৰৰ আয়োজন কৰে। লগতে এই উপলক্ষে সাধাৰণ মানুহক বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চকুৰ স্বাস্থ্য আৰু দৃষ্টিশক্তি বজাই ৰখাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদ্ধতি অৱলম্বন কৰাৰ লগতে প্ৰতিটো বয়সতে নিয়মীয়াকৈ চকুৰ পৰীক্ষা কৰাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও জন্মগতভাৱে অন্ধ, দুৰ্ঘটনাত দৃষ্টিশক্তি হেৰুৱা বা স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ বাবে অন্ধ হৈ পৰা লোকসকলৰ উত্থান, পুনৰ্বাসন আৰু আনুষংগিক বিষয়সমূহৰ বাবে এই উপলক্ষে বিশেষ আলোচনা আৰু কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হয় আৰু অন্যান্য প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয়(What is the meaning of Prevention of blindness)।

পৰিসংখ্যাই কি কয় ?

আই এ পি বি অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এজেন্সি ফৰ দ্য প্ৰিভেনচন অৱ ব্লাইণ্ডনেছ ভিজন (এটলাছ)ৰ তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰায় ৪.৩ কোটি লোক অন্ধতাত আক্ৰান্ত, আনহাতে ২৯৫ নিযুত লোক আছে যিসকল মধ্যমীয়া বা গুৰুতৰ দৃষ্টিশক্তিৰ অক্ষমতাত ভুগি আছে । যদি আমি কেৱল ভাৰতৰ কথা কওঁ, তেন্তে উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি প্ৰতি বছৰে ইয়াত দৃষ্টিশক্তিৰ বিসংগতিৰ সৈতে জড়িত প্ৰায় ২০ লাখ গোচৰ চকুত পৰে । আৰু সেইবোৰৰ প্ৰায় ৭৩% ৰোগী এনেকুৱা যে সম্পূৰ্ণ নিৰাময় কৰিব পৰাটো এটা সকাহৰ কথা(National Prevention of Blindness Week 2023)। যদিহে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা আৰু সমস্যাৰ সৈতে জড়িত যত্ন সময়মতে আৰম্ভ হয় ।

কাৰণ আৰু প্ৰভাৱ

চিকিৎসকসকলৰ মতে, ছানি পৰা আৰু গ্ল’ক’মা ৰোগ আৰু ইয়াৰ সময়োপযোগী চিকিৎসা বিশ্বৰ সৰ্বাধিক অন্ধতাৰ বাবে দায়ী । আনহাতে, দুৰ্বল জীৱনশৈলী, বিশেষকৈ খাদ্যাভ্যাস শৈলীক দৃষ্টিশক্তিৰ সমস্যা আৰু চকুৰ লগত জড়িত আন বহুতো সমস্যাৰ বাবেও দায়ী বুলি ধৰিব পাৰি। যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা মানুহৰ বিশেষকৈ শিশুৰ খাদ্যত অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য যেনে জাংক ফুড, প্ৰচেছড ফুড, চিপচ আদি বহু ধৰণৰ খাদ্যৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাইছে, যিবোৰে শৰীৰৰ উপকাৰ নকৰে কিন্তু ক্ষতি কৰে । ইয়াৰ উপৰিও এই ধৰণৰ খাদ্যইও শৰীৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদান প্ৰদান নকৰে, বিশেষকৈ চকুক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ, যাৰ ফলত চকু দুৰ্বল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ।

ইয়াৰ উপৰিও যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা টিভি, মোবাইল, লেপটপ আদিয়েও ৰাইজৰ চকুৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে । আজিৰ যুগত সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠলৈকে, মনোৰঞ্জন, পঢ়া-শুনা আৰু কামৰ বাবে স্মাৰ্ট স্ক্ৰীণ ডিভাইচৰ সন্মুখত অধিক সময় কটায় । যাৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা UV ৰশ্মিৰ বাবে তেওঁলোকৰ চকুৰ শুকানতাই নহয়, ম্লানতাকে ধৰি আন বহুতো সমস্যাও বৃদ্ধি পায় ।

আমাৰ চকুক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ পুষ্টিকৰ খাদ্য সেৱনৰ লগতে আন সাৱধানতাও মনত ৰখা আৰু গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । তাৰে কিছুমান তলত দিয়া ধৰণৰ-

প্ৰতিটো বয়সতে নিয়মীয়াকৈ চকুৰ পৰীক্ষা কৰাব লাগে । যাতে সমস্যাটো সঠিক সময়ত জানিব পৰা যায় । আৰু ইয়াৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰি ।

স্মাৰ্ট স্ক্ৰীণৰ ব্যৱহাৰত সাৱধান হওক, যেনে দীৰ্ঘ সময় ধৰি অবিৰতভাৱে টিভি চোৱা বা মোবাইল আৰু কম্পিউটাৰত কাম কৰা, কিন্তু মাজত সৰু সৰু ব্যৱধান লৈ থাকিব ।

যদি কোনো ব্যক্তিৰ ডায়েবেটিছ বা উচ্চ ৰক্তচাপৰ দৰে সমস্যা থাকে তেন্তে নিয়মীয়াকৈ চকু পৰীক্ষা কৰাটো তেওঁলোকৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় ।

নিয়মিত চকুৰ ব্যায়াম কৰক ।

চকুৰ খজুৱতি, শুকান হোৱা বা সাময়িকভাৱে ম্লান হোৱাটো আওকাণ নকৰিব আৰু চিকিৎসকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক ।

ৰ’দঘাই আৰু ধূলিময় পৰিৱেশত কাম কৰাৰ সময়ত চকুত ভাল মানদণ্ডৰ ছানগ্লাছ পিন্ধিব লাগে ।

চকুযুৰি দিনে দুবাৰকৈ পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুব লাগে ।

সম্পূৰ্ণ টোপনি লওক আৰু কামৰ মাজতো কম সময়ৰ ব্যৱধানত চকুক জিৰণি দিবলৈ চেষ্টা কৰক ।

