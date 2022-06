নেশ্যনেল ডেস্ক, 25 জুন : শনিবাৰে ই ডি (Enforcement Directorate) ৰ এক সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষ ছোনিয়া গান্ধীও তেওঁৰ পুত্ৰ তথা কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ দৰেই প্ৰশ্নৰ মুখামুখী হ’ব লাগিব (Sonia Gandhi ED question) ৷ জুলাইৰ মাজভাগত ছোনিয়া গান্ধীক নেচনেল হেৰাল্ড গোচৰ সন্দৰ্ভত (National Herald Case) সোধপোচ চলোৱা হ’ব বুলি ই ডি ৰ এক সূত্ৰই জানিব দিয়ে (Sonia Gandhi has been asked to join the probe in mid July by the ED) ৷

বিগত ২৩ জুনতে ছোনিয়া গান্ধীক নেচনেল হেৰাল্ডৰ ধন আত্মসাৎ গোচৰত ই ডিৰ দ্বাৰা চমন জাৰি কৰা হৈছিল (Sonia Gandhi summoned by Enforcement Directorate) । যদিও ক'ভিড-১৯ ৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য নোহোৱালৈকে ই ডিৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে আৰু কেইসপ্তাহমান সময়ৰ প্ৰয়োজন বুলি কাৰণ দৰ্শাই এক পত্ৰ লিখাৰ পিছতে (Sonia Gandhi write to ED) ইডিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বুলি ই ডি ৰ এক সূত্ৰই জানিব দিয়ে (ED question to Sonia Gandhi) ৷

জানিব পৰা মতে, কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক ই ডিয়ে বিগত ১৩ জুনৰ পৰা ১৫ জুনলৈ একেৰাহে তিনিদিন ধৰি ২৭ ঘণ্টাতকৈও অধিক সময় সোধাপোছা কৰিছিল ৷ লগতে ২০ জুনত পুনৰ মাতি পঠোৱাৰ পিছত প্ৰায় ১৪ ঘণ্টা ধৰি সোধাপোছা চলিছিল । (Rahul Gandhi questioned by ED) । কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ১৩ জুনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গোচৰটো সন্দৰ্ভত ই ডিৰ সন্মুখীন হৈছিল ।

উল্লেখ্য যে, নেচনেল হেৰাল্ড নামৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানটো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । এই সংবাদ পত্ৰখনৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল এছ'চিয়েচন জাৰ্নেল । সংবাদ পত্ৰখন চলোৱাৰ বাবদ সংস্থাটোয়ে এটা মোটা অংকৰ ধনৰ ঋণত পোত যাবলগীয়া অৱস্থা হয় । এই ধাৰৰ অধিকাংশই আছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা লোৱা ।

এইক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হয় যে হেৰাল্ড সংবাদ পত্ৰখনৰ নীতি কংগ্ৰেছৰ নীতিৰ সৈতে মিল থকা বাবে সংবাদ পত্ৰখনক ঋণ দি সহায় কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে, ৰাহুল গান্ধীয়ে জনোৱা অনুসৰি স্বৰ্গীয় মতিলাল ভোৰাই এই বিষয়বোৰ চোৱাচিতা কৰি আছে । ভোৰাই ইয়ং ইণ্ডিয়াত ১২ শতাংশ অংশীদাৰী ত্বৰান্বিত কৰিছিল য'ত ৰাহুল গান্ধী আৰু ছোনিয়া গান্ধীয়ে ৭৬ শতাংশ অংশীদাৰী ত্বৰান্বিত কৰিছিল ।

