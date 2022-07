নিউজ ডেস্ক, ১ জুলাই : আজি ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস । প্ৰতি বছৰে 1 জুলাইত দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস পালন কৰা হয় (National Doctors’ Day celebrated in India on July 1) । নিস্বাৰ্থভাৱে আৰু দিনটোৰ চৌব্বিশ ঘণ্টাই সেৱা আগবঢ়োৱা চিকিৎসা বৃত্তিধাৰীসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আৰু সন্মান জনোৱাৰ বাবে এই দিনটো পালন কৰা হয় । এই দিনটোত প্ৰখ্যাত চিকিৎসক, স্বাধীনতা সংগ্ৰামী (freedom fighter) তথা পশ্চিমবংগৰ দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী (second Chief Minister of West Bengal) ড০ বিধান চন্দ্ৰ ৰয়ৰ জন্ম আৰু মৃত্যু বাৰ্ষিকীও উদযাপন কৰা হয় (Dr Bidhan Chandra Roy who was a well known doctor) ।

ড০ বিধান ৰয়ক ১৯৬১ চনত ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হৈছিল (Dr. Bidhan Ray awarded Bharat Ratna in 1961) । ড০ বিধান ৰয়ে সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াই গৈছে আৰু ভাৰতত বহুতো চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰাত সহায় কৰিছিল । বিশেষকৈ ভাৰতীয় চিকিৎসা পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় চিকিৎসা সংস্থা (Indian Medical Association)ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ প্ৰভূত বৰঙণি আগবঢ়াই গৈছে । সেয়ে এই দিনটোত তেওঁ দেশলৈ আগবঢ়াই যোৱা অৱদানক স্মৰণ কৰা হয় ।

১৯৯১ চনত ভাৰত চৰকাৰে চিকিৎসক দিৱসৰ সূচনা কৰে (Doctor’s Day established by India Government in 1991) আৰু তেতিয়াৰে পৰা প্ৰতি বছৰে ১ জুলাইত এই দিৱসটো উদযাপন কৰি অহা হৈছে । অৱশ্যে কেৱল ভাৰততে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বতে ভিন্ন তাৰিখত চিকিৎসক দিৱস উদযাপন কৰা হয় । এই বছৰ আমাৰ দেশত এই দিনটো ''সন্মুখৰ শাৰীৰ পাৰিবাৰিক চিকিৎসক' বিষয়বস্তুৰে (This year theme 'Family Doctors in the Front Line') উদযাপন কৰা হৈছে । চিকিৎসকসকলে এক 'মহৎ বৃত্তি' পালন কৰে, য'ত তেওঁলোকে সমাজৰ সেৱা আৰু জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে যথেষ্ট ত্যাগ কৰে । কিন্তু আমি তেওঁলোকক কিমান মূল্য দিওঁ ? এই বছৰৰ বিষয়বস্তুটোৱে এই বিষয়ৰ ওপৰতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

ঔষধেই হওক বা প্ৰযুক্তিগতভাৱে, উভয় ক্ষেত্ৰতে ভাৰতে বহুদূৰ আগবাঢ়িছে । অৱশ্যে আমাৰ দেশত ৰোগ আৰু স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা অবিৰামভাৱে বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে চিকিৎসকৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিৰন্তৰ বৃদ্ধি হৈ আহিছে । যোৱা দুবছৰৰ কথা বিবেচনা কৰিলে দেখিম যে বিশ্বই কোভিড-19 (COVID-19) মহামাৰীৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱাত আৰু সংক্ৰমিত লোকৰ সংখ্যা হঠাতে বৃদ্ধি পোৱাত, চিকিৎসকসকলে নিজৰ বিপদাশংকো নেওচি লাখ লাখ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ নিৰন্তৰ কাম কৰিছিল । চিকিৎসকসকল এই মাৰাত্মক ভাইৰাছৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল আৰু বহুতে আনকি প্ৰাণ পৰ্যন্ত হেৰুৱাবলগা হৈছিল । আইএমএৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী চিকিৎসকে কয়, "যোৱা বছৰ সমগ্ৰ ভাৰতত ৭৪৮ জন চিকিৎসকে কোভিড-১৯ত মৃত্যুবৰণ কৰে । আনহাতে, বৰ্তমানৰ দ্বিতীয় ঢৌত কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি ৭৩০ জন চিকিৎসক হেৰুৱাইছোঁ।"

সেয়েহে এই দিনটোৱে আমাক চিকিৎসকসকলক ধন্যবাদ জনোৱাৰ আৰু তেওঁলোকৰ বৃত্তিক মূল্য দিয়াৰ সুযোগ দিয়ে । লগতে আজিৰ দিনটোত সজাগতা বৃদ্ধি আৰু পেছাদাৰীসকলক সন্মান জনোৱাৰ বাবে বিনামূলীয়া চিকিৎসা পৰীক্ষা আৰু স্বাস্থ্য শিবিৰ আদিও অনুষ্ঠিত কৰা হয় ।

