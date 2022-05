গুৱাহাটী,27 মে':নগা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নগাসকলৰ ৰাজনৈতিক পৰিচয়ৰ প্ৰতীক আৰু ইয়াৰ অবিহনে আলোচনা অমীমাংসিত। বহু প্ৰত্যাশিত নগা শান্তি আলোচনা (Naga peace talk) কিমানদূৰ সম্ভৱ! নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’ব লগা কেন্দ্ৰ আৰু নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন এন এছ চি এন মুইভা গোটৰ মাজৰ অন্তিম তথা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকৰ পূৰ্বে ভাৰত চৰকাৰক নাগালিমৰ সুকীয়া পতাকা আৰু সংবিধানৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ নিজৰ স্থিতি কথা স্পষ্ট কৰিছে ইছাক-মুইভা গোটে।

শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন এছ চি এনৰ মুইভা গোটৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত (Talks between India govt and NSCN) সুকীয়া পতাকাৰ পৰিৱৰ্তে পতাকাখন কেৱল সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যতহে ব্যৱহাৰৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকে এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে (NSCN IM rejects proposal to use flag only on cultural purpose)৷ এন এছ চি এন (আইএম)ৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা এক বিবৃতিত শেহতীয়াকৈ স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে যে ভাৰত চৰকাৰে দিয়া ইংগিত অনুসৰি এন এছ চি এন য়ে নাগা জাতীয় পতাকাক সাংস্কৃতিক পতাকা হিচাপে গ্ৰহণ কৰাটো কল্পনাও কৰিব নোৱাৰি ।

নাগা ৰাজনৈতিক পৰিচয়ৰ প্ৰতীক নাগা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা, ইয়াৰ অবিহনে ই মীমাংসাযোগ্য নহয় ৷ বিগত ২৩ বছৰ ধৰি চলি থকা নগা শান্তি আলোচনা আৰু নগা ৰাজনৈতিক সমস্যাটোৰ সমাধানৰ সন্দৰ্ভত নগা সুকীয়া পতাকা আৰু ইয়েহজাবো অৰ্থাৎ সংবিধানৰ অবিহনে শান্তি চুক্তি হলে সেয়া গ্ৰহণযোগ্য আৰু সন্মানজক নহ’ব বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০১৫ চনত এনএছচিএন গোটৰ সৈতে এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল । কিন্তু এন এছ চি এন-আই এমে পৃথক নাগা পতাকা আৰু সংবিধানৰ ওপৰত জোৰ দি অহাৰ ফলত নাগা ৰাজনৈতিক সমস্যা নিষ্পত্তিৰ বাবে ডাঙৰ বাধা হৈ পৰিছে । নাগালেণ্ডৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল আৰু নাগা শান্তি আলোচনাৰ মধ্যস্থতাকাৰী আৰ এন ৰবিয়ে অৱশ্যে কেইবাবাৰো এই দাবীসমূহ নাকচ কৰিছিল যদিও সংগঠনটোৱে দাবীসমূহত নিজৰ স্থিতিত অটল আছে ৷

২০১৫ চনৰ ৩ আগষ্টত স্বাক্ষৰিত ফ্ৰেমৱৰ্ক চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত "নাগালিম ভইচ"ৰ মে' সংখ্যাৰ সম্পাদকীয়ত কৈছিল "যেতিয়া হাই প্ৰফাইল ফ্ৰেমৱৰ্ক চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল, মোডীয়ে (Narendra Modi) এই ঐতিহাসিক মুহুৰ্তত সকলো ৰাজনৈতিক নেতাক ফোন কৰি ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁ দক্ষিণ-পূব এছিয়াত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা বৃহৎ বিদ্ৰোহী আন্দোলন সমাধান কৰিছে । চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে বিশ্বাসঘাতকতা কৰাটো এক স্বভাৱজাত প্ৰকৃতি ৷"

ইয়াৰ লগতে সংগঠনটোৱে "নাগালিম ভইচ"ত কয়-"ছয় দশকতকৈও অধিক তেজ, ঘাম আৰু চকুপানীৰ পিছত নাগা লোকসকলে কেনেকৈ এনে ধৰণৰ ফোঁপোলা মাটিত খোজ কাঢ়িব পাৰে । ভাবুকি আৰু চাপ স্বত্বেও এন এছ চি এনে কেতিয়াও ঈশ্বৰৰ সন্মুখত ঘৃণা আৰু নাগা লোকসকলৰ সন্মুখত দেশদ্ৰোহৰ ধাৰ শুজিব নোৱাৰিব ৷"

পৰৱৰ্তী সময়ত আৰ.এন. ৰবিক তামিলনাডুলৈ বদলি কৰাৰ পিছতেই ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰোৰ প্ৰাক্তন বিশেষ সঞ্চালক এ.কে. মিশ্ৰক নাগা শান্তি আলোচনাত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। অৱশ্যে, উত্তৰ-পূবৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকা বিদ্ৰোহী সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত নাগা শান্তি আলোচনাৰ সমস্যাটো নিষ্পত্তি কৰাৰ আকাংক্ষিত লক্ষ্যৰ দিশে মিশ্ৰই কেনেদৰে আগবাঢ়িছে সেয়া চাবলৈ আকৰ্ষণীয় হ'ব।

যোৱা মাহত এক বিধানসভা অধিৱেশনৰ সময়ত, সকলো বিধায়কে দলগত ভাৱে বিষয়টো অতি সোনকালে নিষ্পত্তি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক জোৰকৈ আহ্বান জনাইছিল ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ’ ৰিঅ'ই এক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰি নাগালেণ্ডৰ আলোচনাকাৰী পক্ষসমূহক বিষয়টো নিষ্পত্তি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল, আৰু যদি মীমাংসা কৰিব নোৱাৰি, তেন্তে নাগা ৰাজনৈতিক বিষয়টো কেনেদৰে অনুসৰণ কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত জনসাধাৰণে নতুন কৈ আদেশ দিব লাগে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল ৷

