তেজত উচ্চ শৰ্কৰা বা মধুমেহ(Blood Sugar) এটা গুৰুতৰ স্বাস্থ্যজনিত ৰোগ আৰু ইয়াৰ ফলত বহুতো জটিলতা আহে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ(World Health Organization) তথ্য অনুসৰি বিশ্বৰ প্ৰায় ৪২.২ কোটি লোক মধুমেহত আক্ৰান্ত, অধিকাংশই কম আৰু মধ্যবিত্ত আয়ৰ দেশত বাস কৰে আৰু প্ৰতি বছৰে ১৫ লাখ লোকৰ মৃত্যুৰ প্ৰত্যক্ষ কাৰণ মধুমেহ বুলি ধৰা হয় । নিজৰ মাজতে স্বাস্থ্যৰ বাবে ডাঙৰ বিপদ হ’লেও উচ্চ তেজৰ শৰ্কৰায়ে অন্যান্য বৰ্তমানৰ সমস্যাসমূহকো জটিল কৰি তোলে আৰু চকু আৰু বৃক্কৰ দৰে অংগসমূহক প্ৰভাৱিত কৰে(Some Myths about diabetes) ।

মন গ'লে খাওক চেনি, নহয় ডায়েবেটিছ!

জীৱনশৈলীৰ পৰিৱৰ্তনে মধুমেহ নিয়ন্ত্ৰণৰ দিশত আগবাঢ়িলেও মধুমেহৰ সৈতে জড়িত বহুতো ভুল ধাৰণা আছে । মধুমেহৰ সৈতে জড়িত বহুতো ভুল ধাৰণা আছে যিবোৰক সাধাৰণতে সঁচা বুলি গণ্য কৰা হয় । সঠিক জ্ঞানৰ অভাৱত ডায়েবেটিছ বা মধুমেহৰ বিষয়ে কিছুমান লোককথা চলি আহিছে । ইয়াক জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । মধুমেহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰু সুস্থ জীৱন যাপন কৰিবলৈ বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা আপোনাৰ সকলো সন্দেহ আঁতৰাই দিয়া হৈছে ।

উচ্চ তেজৰ শৰ্কৰাৰ বিষয়ে ভুল ধাৰণা আৰু সত্য

মধুমেহ হৈছে এনে এক দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ য'ত শৰীৰে তেজত গ্লুক'জ (শৰ্কৰা) ৰাখিব নোৱাৰে । শৰ্কৰা ধৰা পৰা লোকসকলে কি কৰিব লাগে আৰু কি পৰিহাৰ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে প্ৰায়ে বিভ্ৰান্ত হয়(High blood sugar or diabetes) । তেওঁলোকে ভাবে যে অত্যধিক খাদ্য খোৱাৰ বাবেই মধুমেহ হয় । চুগাৰ আৰু মধুমেহ হ’লে চেনি সম্পূৰ্ণৰূপে এৰাই চলিব লাগে । মধুমেহৰ সৈতে জড়িত কিছুমান প্ৰচলিত ভুল ধাৰণাৰ বিষয়ে তলত উল্লেখ কৰা হ'ল-

মধুমেহ একেবাৰেই গুৰুতৰ নহয় আৰু ইয়াক অৱহেলা কৰি চলিলেও একো নহয়

যদি আপুনি মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত তেন্তে আপোনাৰ বাবে নিজৰ সৰ্বোচ্চ যত্ন লোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় । মধুমেহ হৈছে জীৱনশৈলীৰ ৰোগ আৰু ইয়াক তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থাপনাৰ প্ৰয়োজন । অনিয়ন্ত্ৰিত মধুমেহৰ ফলত ষ্ট্ৰোক, হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগ, বৃক্ক আৰু যকৃতৰ সমস্যা, আনকি স্নায়ুৰ ক্ষতিও হ’ব পাৰে । ইয়াৰ ফলত গেংগ্ৰিন আৰু ভৰি কাটিব লগীয়াও পাৰে । ই মানুহৰ জীৱনৰ মানদণ্ডত প্ৰভাৱ পেলাব । গতিকে, মধুমেহ হ’লে সাৱধান হওক ।

মানুহে প্ৰচুৰ পৰিমাণে চেনি খোৱাৰ বাবে এজন লোক মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হয়

জেনেটিক্স, অনিয়মীয়া খাদ্যাভ্যাস, শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপৰ অভাৱ, মানসিক চাপ, মেদবহুলতা আদি মধুমেহৰ কিছুমান বিপদজনক কাৰক । চেনি খালে মধুমেহৰ সৃষ্টি নহয় । কিন্তু মিঠাই আৰু চেনিযুক্ত পানীয় পৰিহাৰ কৰিব লাগে ।

যদি কোনোবাই ইনচুলিন গ্ৰহণ কৰে তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল কোনোবাই জীৱনশৈলীৰ কোনো পৰিৱৰ্তন কৰিব নালাগে

যেতিয়া কোনো লোকৰ মধুমেহ ধৰা পৰে তেতিয়া তেজৰ শৰ্কৰাৰ পৰিমাণ খাদ্য, ব্যায়াম, আৰু ঔষধৰ জৰিয়তে পৰিচালনা কৰিব পাৰি । কিন্তু কিছুমান মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ঔষধবোৰ ফলপ্ৰসূ নহ’বও পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায়ক হোৱাকৈ ইনচুলিন বেজীৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে । কিন্তু, যেতিয়া কোনোবাই ইনচুলিন গ্ৰহণ কৰে, তেতিয়াও তেওঁ সঠিক খাদ্য আৰু ব্যায়ামৰ ৰুটিন মানি চলিব লাগিব ।

মধুমেহ ৰোগী মহিলাসকলে গৰ্ভধাৰণ কৰিব নোৱাৰে

মধুমেহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা মহিলাসকলে স্বাভাৱিক গৰ্ভধাৰণ কৰি সুস্থ সন্তান জন্ম দিব পাৰে(Women with diabetes cannot get pregnant) ।

মন গ'লে খাওক চেনি, নহয় ডায়েবেটিছ!

মধুমেহ ৰোগীয়ে ব্যায়াম কৰাটো নিৰাপদ নহয় বাবে ব্যায়াম পৰিহাৰ কৰিব লাগে

এই কথা সম্পূৰ্ণ মিছা । দৰাচলতে তেজৰ শৰ্কৰাৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দৈনিক ব্যায়াম কৰিব লাগে । ব্যায়ামে শৰীৰৰ ইনচুলিনৰ প্ৰতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে । সপ্তাহত ৫ দিন অন্ততঃ এঘণ্টা ব্যায়াম কৰাটো ভাল । কোনটো ব্যায়াম আপোনাৰ বাবে উপযুক্ত সেই সম্পৰ্কে আপুনি বিশেষজ্ঞৰ সহায় ল’ব পাৰে । তদুপৰি খোজ কঢ়া অন্ততঃ আৰম্ভ কৰিব পাৰি ।

লগতে পঢ়ক: Coffee for health: কফি খোৱা সকললৈ সুখবৰ! ছাল, চুলি, হৃদযন্ত্ৰৰ বাবে লাভদায়ক কফি