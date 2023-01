নেশ্যনেল ডেস্ক, 14 জানুৱাৰী: ‘জয় শ্ৰীৰাম’ নোকোৱাৰ বাবেই পুনৰ শাৰীৰিক উৎপীড়ন আৰু নিৰ্যাতনৰ বলি হ’ল এগৰাকী মুছলমান ব্যক্তি(Muslim man forced to raise religious slogan) ৷ জয় শ্ৰীৰাম বুলি নোকোৱাৰ বাবেই ট্ৰেইনৰ পৰা গতিয়াই উলিয়াই দিয়া হয় ব্যক্তিগৰাকীক(Muslim man forced to say Jai Shree Ram) ৷ দিল্লী-প্ৰতাপগড় পদ্মাৱত এক্সপ্ৰেছত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷

ঘটনানুসৰি, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুৰাদাবাদৰ বাসিন্দা আছিম হুছেইন নামৰ পিতলৰ ব্যৱসায়ীগৰাকী দিল্লী-প্ৰতাপগড় পদ্মাৱত এক্সপ্ৰেছেৰে( Delhi Pratapgarh Padmawat Express) যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে কেইজনমান উদণ্ড যুৱকে তেখেতক জয় শ্ৰীৰাম বুলি ক’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ কিন্তু জয় শ্ৰীৰাম বুলি কোৱাৰ পৰা বিৰত থাকে আছিম হুছেইন ৷ ইয়াৰ পিচতেই উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে আছিম হুছেইনক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ লগতে এটা প্লেটফৰ্মত গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিয়ে(Muslim man assaulted in train) ৷ ইতিমধ্যেই এই ঘটনাৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত ৷

এই ঘটনাৰ পিচতে শুকুৰবাৰে ভুক্তভোগী আছিম হুছেইনে অচিনাক্ত যুৱককেইজনৰ বিৰুদ্ধে ৰে’লৱে আৰক্ষীক দাখিল কৰে এখন এজাহাৰ ৷ উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছিল এই লজ্জাজনক ঘটনা ৷ চোৰ বুলিও ৰে’লত বহু লোকে আছিম হুছেইনক মাৰপিট কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এজাহাৰত ৷ আছিম হুছেইনৰ কাপোৰ কানি ফালি পেলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এজাহাৰত(Muslim man beaten up by youths in train) ৷

আছিম হুছেইনৰ এজাহাৰৰ আৰু সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰা ভিডিঅ’ৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি ঘটনাৰে জড়িত দুই যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ ধৃত যুৱকদ্বয় চতীশ কুমাৰ আৰু সুৰুয বুলি সদৰী কৰিছে ৰে’লৱে আৰক্ষীয়ে ৷ ঘটনাৰে জড়িত আন আনসকলৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত ৷

