শেহতীয়াকৈ টুইটাৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ইলন মাস্কে(Elon Mask) টুইটাৰৰ আধা কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰে । কিন্তু, চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ পিছত খবৰ আহিল যে কোম্পানীটোৱে ভুলবশতঃ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্মচাৰীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকক ধৰি ৰাখিব । এটা নতুন প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে বহুলোকে এই মাইক্ৰ’ ব্লগিং ৱেবছাইটত পুনৰ যোগদান কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহয় আৰু তেওঁলোকো বাধ্য হ’ব পাৰে(Employees are afraid to join the job) ।

চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰ্মচাৰীসকলে ভুগিছে এই আশংকাত

বিষয়টোৰ সৈতে পৰিচিত লোকসকলে প্লেটফৰ্মাৰজনক জনোৱা মতে, বৰ্খাস্ত কৰা একাংশ কৰ্মচাৰীয়ে শীৰ্ষ ব্যৱস্থাপনাক প্লেটফৰ্মত পুনৰ যোগদান নকৰাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ভয় কৰিছে । কৰ্মচাৰীসকলে উল্লেখ কৰে যে, যদিহে তেওঁলোকে স্বেচ্ছাই পুনৰ যোগদান নকৰে তেন্তে টুইটাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ছুটীৰ জাননী বাতিল কৰিব পাৰে । বৰ্খাস্ত কৰ্মচাৰীসকলক আগন্তুক ৬০ দিনৰ বাবে দৰমহা আৰু এমাহ সেৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে(Twitter Employees are afraid to join the job again) ।

গতিকে, এতিয়া তেওঁলোকে আশংকা কৰিছে যে, যদি তেওঁলোকে পুনৰ যোগদান নকৰে তেন্তে কোম্পানীয়ে তেওঁলোকক চাকৰিলৈ ঘূৰি নহা বুলি চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব পাৰে(Many sacked Twitter employees not interested in rejoining)। এইদৰে কৰ্মচাৰীসকলে তিনি মাহৰ দৰমহা হেৰুৱাব বুলি জানিব পৰা গৈছে যিটো তেওঁলোকে কাম নকৰাকৈয়ে পোৱাৰ কথা আছিল ।

ইফালে, টুইটাৰত একাংশ মেনেজাৰক অধিক কামৰ বোজা দিয়া হৈছে । প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে, কাৰিকৰী পৰিচালকসকলক কমেও ২০ জন individual contributorsক পৰিচালনা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু আনকি বেছিভাগ সময় ক’ড লিখিবলৈও খৰচ কৰা হৈছে । প্রতিবেদনত প্রকাশ কৰা হৈছে যে, বহু সংখ্যক প্রত্যক্ষ প্রতিবেদন আনক দিয়া হৈছে ৷

বাকী থকা কৰ্মচাৰীসকল ২০ ঘণ্টা কাম কৰিবলৈ বাধ্য

ইয়াৰ উপৰিও টুইটাৰৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে প্লেটফৰ্মাৰক জনাইছে যে, মাস্কৰ প্ৰকল্পত কাম কৰা বৰ্তমানৰ কিছুমান দলে দিনটোত ২০ ঘণ্টা কাম কৰি আছে । বৰ্তমানলৈকে এই কৰ্মচাৰীসকলক অতিৰিক্ত সময়ৰ বাবে কোম্পানীয়ে ক্ষতিপূৰণ দিব নে নাই সেই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই । আমোদজনকভাৱে প্ৰতিবেদনত দাবী কৰা হৈছে যে কোম্পানীটোৰ গৰিষ্ঠসংখ্যকে কেৱল বহি আছে ।

সকলোৱে চাবস্ক্ৰিপচন প্লেন- ৰিপৰ্ট লব লাগিব

একেটা সূত্ৰই এইটোও প্ৰকাশ কৰিছে যে, টুইটাৰৰ নতুন বছে এনে এটা চাবস্ক্ৰিপচন আৰম্ভ কৰাৰ দিশত চকু ৰাখিছে যিটো মানুহে প্লেটফৰ্মত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ কিনিব লাগিব ।

প্লেটফৰ্মাৰটোৱে ফাদিল কৰা সবিশেষ তথ্য অনুসৰি মাস্কে সীমিত সময়ৰ বাবে সকলো ব্যৱহাৰকাৰীক টুইটাৰৰ প্ৰৱেশ প্ৰদান কৰিব, তাৰ পিছত তেওঁলোকে টুইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চাবস্ক্ৰিপচন ক্ৰয় কৰিব লাগিব বুলি জানিব পৰা গৈছে । মাস্কে এই চাবস্ক্ৰিপচন আৰম্ভ কৰাৰ কথা গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰিছে নে নাই সেয়া বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।

