নেচনেল ডেস্ক,১জুলাই: তামিলনাডুৰ কইম্বাটুৰত অঘটন । শিশুক চুম্বন কৰাত বাধা দিয়াৰ বাবেই এজন লোকে হত্য়া কৰিলে পত্নীক । ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি স্বামীয়ে দাঁত ব্ৰাছ কৰাৰ আগতে শিশুটিক চুম্বন কৰাত বাধা দিয়াৰ বাবে হত্যা কৰে পত্নীক (Husband murder wife for stopping him kissing kid before brushing at Coimbatore in Tamilnadu )। কইম্বাটুৰৰ বাসিন্দা দীপিকা (২৮)ক তেওঁৰ স্বামী অবিনাশে (৩০) পালাক্কাডৰ কাৰাকুৰুচীত থকা তেওঁলোকৰ বাসগৃহত নৃশংস ভাৱে হত্যা কৰে( Brutal murder at Karakurussi in Tamilnadu )। ইতিমধ্য়ে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত অবিনাশক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰা অনুসৰি,অবিনাশে দাঁত ব্ৰাছ কৰাৰ আগতে দীপিকাই অবিনাশক তেওঁৰ ডেৰ বছৰীয়া পুত্ৰক চুম্বন কৰাত বাধা দিছিল । এই কাৰ্যত অবিনাশ ক্ষুব্ধ হৈ দীপিকাক এখন চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে । এই আক্ৰমণৰ ফলত দীপিকাৰ ডিঙি আৰু মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । পাছত চুবুৰীয়াই দীপিকাক প্ৰথমে পেৰিন্থালমান্না এমইএছ চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে যদিও অৱস্থা সংকটজনক হোৱাত এমইএছ সমবায় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । অৱশ্য়ে ইয়াৰ পাছতে দীপিকাই শেষ নিশ্বাস ত্য়াগ কৰে ।

এয়াৰফৰ্চ চিভিল কণ্ট্ৰেক্টিং কোম্পানীত সহায়ক ছুপাৰভাইজাৰ হিচাপে কাম কৰি থকা অবিনাশে মাত্ৰ দুমাহ আগতে পৰিয়ালৰ সৈতে কাৰাকুৰিচিলৈ আহিছিল (Avinashs working in Airforce Civil Contracting company)। উল্লেখ্য় যে অবিনাশে তেওঁৰ প্ৰথম পত্নীৰে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাত 2019 চনত দীপিকাৰ সৈতে বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈছিল ।

