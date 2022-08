নিউজ ডেস্ক, 20 আগষ্ট: মুম্বাইত পুনৰ 26/11 কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি হোৱাৰ আশংকা ৷ মুম্বাই আৰক্ষীৰ যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষই শনিবাৰে পুৱা লাভ কৰে এই তথ্য(Message stating that a terrorist attack like 26/11 will be launched in the city) ৷ মুম্বাই আৰক্ষীৰ ট্ৰেফিক কন্ট্ৰোল ৰূমৰ হেল্পলাইনৰ হোৱাটছ এপ নম্বৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কেইবাটাও বাৰ্তা । এই বাৰ্তাত 26/11 দৰে পুনৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে ৷

মুম্বাই আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, মুম্বাই আৰক্ষীৰ ট্ৰেফিক কন্ট্ৰোল ৰূমৰ হেল্পলাইনৰ হোৱাটছ এপ নম্বৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা বাৰ্তা অনুসৰি ছয়জন লোকে ভাৰতত পৰিকল্পনাটো কাৰ্যকৰী কৰিব(Six people will execute the plan in India ) । আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত এই বাৰ্তাটো পাকিস্তানৰ পৰা অহাৰ কথা জানিব পৰা হৈছে ।

এজন আৰক্ষী বিষয়াই সদৰী কৰা অনুসৰি, শুকুৰবাৰে নিশা প্ৰায় 11 বজাত মধ্য মুম্বাইৰ ৱৰ্লিত অৱস্থিত নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা পৰিচালিত মুম্বাই আৰক্ষীৰ ট্ৰেফিক হেল্পলাইনৰ হোৱাটছ এপ নম্বৰত বাৰ্তাটো লাভ কৰা হৈছিল(Mumbai Police receives message threatening 26/11 like attack) ।

বিষয়াজনে মুম্বাইৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখাই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, 2008 চনৰ 26 নৱেম্বৰত পাকিস্তানৰ প্ৰায় 10 জন সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে মুম্বাইত প্ৰৱেশ কৰি দেশৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ চলাইছিল ৷ এই ঘটনাত আৰক্ষী বিষয়াকে ধৰি প্ৰায় 166 জন লোক নিহত আৰু 300 ৰো অধিক লোক আহত হৈছিল ।

