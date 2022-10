নিউজ ডেস্ক, ১৫ অক্টোবৰ : জন্তু পোহাটো মানুহৰ এক চিৰাচৰিত প্ৰবৃত্তি । কুকুৰ বা মেকুৰীক পোহনীয়া জন্তু হিচাপে ৰখাটোও এক পুৰণি অভ্যাস । আনকি বন্যপ্ৰাণীও ঘৰলৈ আনি পোহ মনোৱাটো মানুহৰ এক ডাঙৰ চখ । আনকিও বৃহদাকায় হাতীকো মানুহে নিজৰ বশৱৰ্তী কৰিব পাৰে । কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে এই সকলোবোৰৰ ঊৰ্ধ্বত এক আচৰিত কাম কৰিছে । যাৰ কথা শুনিলে আপুনি কেৱল আচৰিত হোৱাই নহয়, চকুও কপালত উঠিব (youth Lives With Pythons) ।

আফ্ৰিকান অজগৰৰ সৈতে সহবাস কৰা এজন যুৱক

কেৰালাৰ কন্নুৰৰ পাজায়াংগাদিৰ এজন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ । তেওঁৰ নাম মুহাম্মাদ হিচাম । হিচামে প্ৰকাশ কৰা মতে, বৰ্তমান কেৰালাত পোহনীয়া জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত আফ্ৰিকান অজগৰ হৈছে এক নতুন প্ৰৱণতা (youth lives with African pythons) । হিচামৰ ঘৰত এনে ধৰণৰ সাপৰ সংগ্ৰহ আছে । এক আবেগৰ উপৰি তেওঁ ইয়াক ৰাজহ উপাৰ্জনৰ লক্ষ্য হিচাবেও লৈছে । কিয়নো মানুহে এনে সাপ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছে । তেওঁ প্ৰকাশ কৰা মতে, প্ৰকাৰ ভেদে সাপবোৰৰ মূল্য 25,000 টকাৰ পৰা 4 লাখ টকালৈকে হয় (African pythons trend in pets in Kerala) ।

হিচামৰ সম্পৰ্কত থকা সাপৰ প্ৰকাৰবোৰৰ ভিতৰত হৈছে King Cone, Milk Snake, Blood Python, Carpet Python, Green Tree Python, Kenyan Sand Boa । "চৰকাৰে আমাক সেইবোৰ প্ৰতিপালন কৰিবলৈ পঞ্জীয়নৰ বিকল্প দিয়া নাই । এতিয়া আমাক কেৱল 'পৰিবেশ' এপত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে । মই এপটোত পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছতহে এই সাপবোৰ আনিছোঁ ।" হিচামে কয় (Muhammad Hisham pets African Python) ।

অজগৰবোৰ হিচামৰ প্ৰিয় হৈ উঠিছিল এইবাবেই যে সেইবোৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ সহজ আৰু বিষাক্ত নহয় । "মই সেইবোৰ দিল্লীৰ পৰা ইয়ালৈ আনিছোঁ আৰু তাৰে কিছু ৰাখিছোঁ আৰু কিছু বিক্ৰী কৰিছোঁ । এইটো মোৰ বাবে এটা চখ আৰু অতিৰিক্ত উপাৰ্জন ।" হিচামে কয় ।

আনহাতে, হিচামে তেওঁৰ প্ৰিয় পোহনীয়া জন্তুৰ খাদ্য হিচাপে নিগনিবোৰক এটা পৃথক পিঞ্জৰাত ৰাখিছে । তেওঁৰ সংগ্ৰহত বিদেশী চৰাই আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ান গ্লাইডাৰো (Australian Gliders) আছে । উল্লেখ্য, হিচাম হৈছে মাংগালোৰৰ পি এ কলেজৰ (P A College in Mangalore) বিএছচি খাদ্য প্ৰযুক্তিৰ (BSc food technology) এজন ছাত্ৰ ।

