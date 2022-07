নিউজ ডেস্ক, ৭ জুলাই : মা কালীৰ পোষ্টাৰ বিতৰ্কৰ পিছত এইবাৰ শিৱ-পাৰ্বতীৰ পোষ্টাৰক লৈ বিতৰ্ক আৰম্ভ । উল্লেখ্য, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা লীনা মণিমেকলাই এখন পোষ্টাৰত দেৱী কালীয়ে বিড়ি হুপি থকা দেখুওৱা হৈছিল (controversy for poster of Goddess Kali smoking beedi) । তাৰ পিছতেই উক্ত পোষ্টাৰখনক লৈ সৃষ্টি হয় তুমুল বিতৰ্কৰ । এইবাৰ সেই বিতৰ্ক মাৰ নৌযাওঁতেই আন এটা বিতৰ্কিত টুইট পোষ্ট কৰিছে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাগৰাকীয়ে (Filmmaker Leena Manimekalai posted another controversial tweet) ।

তেওঁৰ নতুন টুইটটোত শিৱ আৰু পাৰ্বতীয়ে চিগাৰেট সেৱন কৰা এখন পোষ্টাৰ আছে (poster of Shiva and Parvati smoking cigarettes) । এই টুইটটো প্ৰসংগত সম্প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মধ্য প্ৰদেশৰ গৃহ মন্ত্ৰীয়ে । মধ্য প্ৰদেশৰ গৃহ মন্ত্ৰী নৰোত্তম মিশ্ৰই এই বিষয়টোত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে (Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra expressed displeasure) ।

গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক লুকআউট জাননী জাৰি কৰিবলৈ দাবী কৰিব (Home Minister demanded lookout notice) । ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখপাত্ৰ নৰোত্তম মিশ্ৰই কয়, "মই এই বিষয়ত টুইটাৰলৈ এখন পত্ৰ (letter to Twitter) লিখিবলৈ গৈ আছোঁ । মন্ত্ৰীজনে কয় যে তেওঁ মণিমেকলাইৰ বিৰুদ্ধে লুকআউট চাৰ্কুলাৰ জাৰি কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈও লিখিব ।

বৃহস্পতিবাৰে ভূপালত তেওঁৰ বাসভৱনত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মিশ্ৰই কয়, "টুইটাৰে বিকৃত মানসিকতা থকা লোকসকলৰ দ্বাৰা পোষ্ট কৰা টুইট পৰীক্ষা কৰা উচিত । যেনে 'কালী' চলচ্চিত্ৰখনৰ পৰিচালক লীনা মণিমেকলাইৰ দৰে ব্যক্তিসকলৰ টুইট সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰা উছিত । এনে লোকসকলে শংকৰজী আৰু টুইটাৰক মানুহৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিক আঘাত কৰাৰ সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে । সেয়েহে এনে মেছেজবোৰ পৰীক্ষা কৰি ইয়াক আমাৰ পৰ্যায়তে বন্ধ কৰা উচিত ।" মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে, মধ্য প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ চৌহানে কালী সন্দৰ্ভত বিতৰ্কিত মন্তব্য দিয়া মহুৱা মৈত্ৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু তৰে (Shivraj Chouhan filed a case against Mahua Moitra) । আনহাতে, গৃহমন্ত্ৰী নৰোত্তম মিশ্ৰৰ নিৰ্দেশত কালী চলচ্চিত্ৰখনৰ প্ৰযোজকৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে (FIR registered against producer of film Kali) । বিজেপি বিধায়ক ৰামেশ্বৰ শৰ্মাই এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ভূপালৰ কালী মন্দিৰত মৌনব্ৰতো পালন কৰিব বুলি জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :কৰ্ণাটকত ৰেড এলাৰ্ট: শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ ঘোষণা