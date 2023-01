নেশ্যনেল ডেস্ক, 22 জানুৱাৰী: পাৰিবাৰিক বিবাদৰ বাবে এটা পৰিয়াললৈ নামি আহিল অমানিশা (suicide in Palamu ) ৷ ঝাৰখণ্ডৰ পালামু জিলাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা (Suicide case in Jharkhand) ৷ দুই পুত্ৰক বুকুত সাৱটি আত্মহননৰ চৰম পন্থা বাচি লয় মাতৃয়ে (Mother committed suicide with son) ৷

ঘটনা অনুসৰি পালামু সংমণ্ডলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় মেদিনীনগৰৰ পৰা প্ৰায় ৯০ কিলোমিটাৰ দূৰত মানাতু আৰক্ষী থানাৰ (manatu police station) অন্তৰ্গত ৰংগিয়া গাঁৱত এগৰাকী মাতৃয়ে দুই পুত্ৰসহ এগৰাকী মাতৃয়ে আত্মহননৰ চেষ্টা চলায় ৷ শান্তি দেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে স্বামী বিকাশৰ লগত শাহুৱেক আৰু দুই সন্তান লৈ বসবাস কৰিছিল ৷ স্বামী বিকাশ দাসে এবছৰৰ পূৰ্বে পুনৰ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । বিকাশে ঘৰৰ বাহিৰত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি পৰিয়ালটো পোহ পাল দি আছিল ৷ শান্তিয়ে তেওঁৰ স্বামীয়ে দ্বিতীয় বিবাহ কৰাৰ কথা শুনি শোকত ভাগি পৰাৰ লগতে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছিল ৷

কিন্তু শেহতীয়াকৈ বিকাশে দ্বিতীয় পত্নীকো ঘৰলৈ লৈ আহে ৷ এই ঘটনাই অধিক অতিষ্ঠ কৰি তুলিছিল শান্তিক ৷ এই বিষয়ক লৈ শান্তি আৰু বিকাশৰ মাজত সঘনাই কাজিয়া হৈছিল ৷ আনকি ফোনটো বিকাশৰ লগত দুবাৰ্দল কাজিয়া হৈছিল স্বামী স্ত্ৰীৰ (Woman committed suicide for husbands 2nd marriage) ৷

অৱশেষত শান্তিয়ে নিজ শাৰীৰ আঁচল ফালি এডাল দীঘল ৰচী প্ৰস্তুত কৰিছিল ৷ তাৰ পিছত ৰছীডাল বান্ধি লৈ দুই পুত্ৰক ঝুলনাত খেলিবলৈ মাতিছিল ৷ মাতৃৰ কথামতে দুই পুত্ৰও ঝুলনা খেলিবলৈ বুলি মাকৰ কোলালৈ আহে ৷ মাকে দুই পুত্ৰৰ সন্মতি অনুসৰি দুই পুত্ৰৰ লগত নিজেও চিপডালত ওলমি দিয়ে (Mother hanged herself in Palamu) ৷

কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে শান্তিৰ বৰপুত্ৰF কোনোমতে নিজকে বচাবলৈ সক্ষম হয় ৷ কণমানিটোৱে মাতৃ আৰু ভাতৃক বচাবলৈ চেষ্টা কৰালৈ মহিলাগৰাকী আৰু 4 বছৰীয়া কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ মৃত্যু হয় ৷ উপাইহীন হৈ মাতৃ আৰু ভাতৃৰ মৃতদেহটো ৰচীৰ পৰা নমাই বিচনাত শুৱাই থৈ দিয়ে ৷ সৰু ভাতৃৰ মৃতদেহটো ওৰে নিশা কোলাত লৈ একেখন বিচনাতে দুয়োটা মৃতদেহৰ লগতে নিশাটো কটায় মৃত্যুৰ পৰা হাতসৰা কিশোৰটিয়ে ৷

পুৱা হোৱাৰ লগে লগে কিশোৰটোৱে সমগ্ৰ ঘটনাৰ কথা পৰিয়ালৰ লোকক জানিবলৈ দিয়ে ৷ এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ঘৰখনত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ৷ লগে লগে এই কথা পালামু জিলাৰ মনাতু আৰক্ষী থানাত আৱগত কৰে পৰিয়ালৰ লোকে ৷ মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ আত্মহত্যাৰ বিষয়ে তথ্য পোৱাৰ পিছত, আৰক্ষীয়ে মাতৃ আৰু পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এমএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰে (Mother And Son Body rescued)।

মানাতু আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কমলেশ কুমাৰে কৈছিল যে পাৰিবাৰিক বিবাদৰ বাবে এই আত্মহত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷

লগতে পঢ়ক: Haryana Govt has bowed down: হাৰিয়ানা চৰকাৰে ৰাম ৰহিমৰ চৰণত শৰণ লৈছে; অংশুল ছত্ৰপতি