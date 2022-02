নতুন দিল্লী, 7 ফেব্ৰৱাৰী : কংগ্ৰছ দলটোৱে আৰু এশ বছৰ ক্ষমতালৈ নহাৰ পণ লৈছে আৰু সেয়ে আমিও নিজৰ প্ৰস্তুতি কৰি লৈছো । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সোমবাৰে প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰছক সমালোচনা কৰি এইদৰে কয় (Modi slams Congress in Lok Sabha ) । সোমবাৰে লোকসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত হোৱা বিতৰ্কৰ উত্তৰ দি প্ৰধান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয় (Motion of thanks on Presidential address) ।

লোকসভাত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ বাবে ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত হোৱা বিতৰ্কত ভাগ লৈ ৰাহুল গান্ধী আৰু দলটোৰ আন আন নেতা সকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ নীতি সমূহৰ যথেষ্ট সমালোচনা কৰা দেখা গৈছিল ।

"আপোনালোকে মোক সমালোচনা কৰক, কিন্তু ফিট ইণ্ডিয়া আৰু আন আন আঁচনি সমূহৰ কিয় সমালোচনা কৰি আছে ? মই ভাবো যে ইয়াত আচৰিত হ’বলগীয়া একো নাই ৷ কিয়নো আপোনালোকক বহু বছৰ আগতে বহুতো ৰাজ্যত ক্ষমতাৰ পৰা উৎখাত কৰিছিল .... মই ভাবো আপোনালোকে পৰৱৰ্তী ১০০ বছৰৰ বাবে ক্ষমতালৈ নাহিবলৈ মন স্থিৰ কৰিছে," প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

"এতিয়া যেতিয়া আপোনালোকে পৰৱৰ্তী ১০০ বছৰৰ বাবে শাসনলৈ নাহিবলৈ মন স্থিৰ কৰিছে, তেতিয়া, আমিও সাজু হৈছো," কেইদিনমান পূৰ্বে সংসদত ৰাহুল গান্ধীয়ে দিয়া ভাষণৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় (Modi replies to motion of thanks) ।

বিতৰ্কৰ উত্তৰ দি মোদীয়ে কয়, মেক ইন ইণ্ডিয়া আচনি সম্পৰ্কে কোনোবাই পৰামৰ্শ দিব পাৰে, কিন্তু এয়া কেনে মানসিকতা যিয়ে ক'ব পাৰে যে এই আচনি বিফল হ'ব ? যিসকলে 'মেক ইন ইণ্ডিয়া'ক উপহাস কৰিছিল তেওঁলোক নিজেই আজি এক কৌতুক হৈ পৰিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় ।

ক্ষুদ্ৰ কৃষক সকলৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে, "যিসকলে ইমান বছৰ ধৰি দেশ শাসন কৰিছে আৰু প্ৰাসাদোপম ঘৰত বাস কৰাত অভ্যস্ত তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ কৃষকসকলৰ কল্যাণৰ বিষয়ে পাহৰি গৈছে। ভাৰতৰ প্ৰগতিৰ বাবে, ক্ষুদ্ৰ কৃষকক শক্তিশালী কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিন্তু এতিয়া ক্ষুদ্ৰ কৃষক সকলে ভাৰতৰ ভাৰতৰ প্ৰগতি শক্তিশালী কৰাত সমানেই ভাগ লব পাৰিব ।

"যদি আমি ভোকেল ফৰ লোকেলৰ কথা কৈছো সেয়া মহাত্মা গান্ধীৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ বাবেই । কিন্তু তেতিয়া, বিৰোধী সকলে আমাক কিয় উপহাস কৰিছিল ? আমি যোগ আৰু ফিট ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলো, কিন্তু বিৰোধীয়েও ইয়াকো উপহাস কৰিছিল ।

