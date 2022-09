নেশ্যনেল ডেস্ক, 29 ছেপ্টেম্বৰ: ফোন চোৰৰ লটি-ঘটি (Mobile phone thief viral video) ৷ চলন্ত ৰে’লত মোবাইল চোৰ কৰিবলৈ গৈ খিৰিকীৰে ওলমি প্ৰাণ ভিক্ষা খুজিলে মোবাইল চোৰে (Thief Caught in Train)৷ শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপকভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰিছে চোৰৰ দুৰ্দশাৰ ভিডিঅ’(Mobile Thief Caught in Moving Train in Bhagalpur)৷

ঘটনা অনুসৰি ভাগলপুৰত চাহিবগঞ্জ ৰে’লৱে ষ্টেশ্যনত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷ বুধবাৰে ভাগলপুৰৰ পৰা গৈ থকা এখন চলন্ত ৰে’লত এটা চোৰে ফোন চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল ৷ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৱশতঃ চোৰটোৱে লোকজনৰ পৰা খিৰিকীৰে মোবাইলটো থাপ মাৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে ৰে’লখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰে ৷

লগে লগে লোকজনে চোৰটোক থাপ মাৰি ৰে’লৰ খিৰিকীৰে ওলোমাই প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত লৈ যায় ৷ সেই সময়ত ৰে’লখনৰ গতিবেগ আছিল 80 ৰ পৰা 100 ভিতৰত ৷

লগে লগে প্ৰাণৰ ভয়ত চোৰটোৱে লোকজনক ৰে’লখনৰ ভিতৰলৈ টানি লৈ যাবলৈ অনুৰোধ কৰে ৷ ইফালে লোকজনে চোৰটোক শাস্তি দিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে ভিতৰলৈ টানি লৈ নগৈ খিৰিকীৰে ওলোমাই লৈ যায় ৷ অৱশেষত চোৰৰ কাকুতি মিনতিত সন্তুষ্ট হৈ লোকজনে চোৰটোক ৰে’লৰ ভিতৰলৈ টানি লৈ যায় (Thief thrashed by passengers )৷

চোৰটোৱে ৰে’লৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে যাত্ৰীসকলে তাক উত্তম মধ্যম সোধায় ৷ তাৰ পিছতে যাত্ৰীসকলে গুৰুতৰ অৱস্থাত চোৰটোক কাহালগাঁও ৰে’ল আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে বেগুচৰাইতো এনে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল (Begucharai thief viral video) ৷ ৰে'লখনত বহি থকা যাত্ৰীৰ ফোন কৰিবলৈ লওঁতেই এটা চোৰক থাপ মাৰি ধৰি খিৰিকীৰে প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ওলোমাই লৈ যোৱা হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী অৱস্থাত খাগৰীয়া ষ্টেচনত যাত্ৰীসকলে মোবাইল চোৰটোক আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ৷ চোৰটো বেগুচৰাইৰ চাহেবপুৰ কমল আৰক্ষী থানা অঞ্চলৰ পংকজ কুমাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছিল ৷

