নিউজ ডেস্ক, 16 মাৰ্চ : অৰুণাচল বিধানসভাত স্কুল-কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰী আৰু মহিলা কৰ্মচাৰীৰ বাবে এদিনৰ ছুটী সন্দৰ্ভত উত্থাপিত এখন বিধেয়ক (Bill on one day leave to women) সন্দৰ্ভত উপযুক্ত আলোচনা হোৱা পৰিলক্ষিত নহ’ল ৷ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নিনং ইৰিঙে মাৰ্চৰ 11 তাৰিখে ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ছুটি প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভত বিধেয়ক এখন উত্থাপন কৰিবলৈ ব্যক্তিগত সদস্যৰ প্ৰস্তাৱ আনিছিল (Proposal of menstrual leave) ৷ কিয়নো ঋতুস্ৰাৱৰ কেইদিনত বিশেষকৈ প্ৰথম দিনটো যুৱতী-মহিলাৰ বাবে অত্যন্ত অশান্তিদায়ক হয় ৷

তেওঁ কয় যে, ইটালী আৰু জাপানৰ দৰে দেশত তথা ভাৰতৰ বিহাৰ আৰু কেৰালাত ছাত্ৰী আৰু চাকৰিয়াল মহিলাক এই সুবিধা প্ৰদান কৰা হয় ৷ ‘‘যদি মহিলাই তেওঁলোকৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত এটা দিন ছুটী পায়, তেন্তে তেওঁলোক নিজৰ কৰ্তব্যৰ ক্ষেত্ৰত অধিক দায়িত্বশীল হ’ব ৷

বিজেপি বিধায়ক লোকাম তাছাৰে কয় যে, সদনখন এখন পবিত্ৰ স্থান হেতুকে এনে অপৰিস্কাৰ কথা পতাটো অনুচিত আৰু এই বিষয়টো মহিলা আয়োগে গ্ৰহণ কৰিব লাগে ৷ ‘‘আমাৰ নিচি জনগোষ্ঠীয় মহিলাই ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ৰান্ধনীগৃহৰ পৰা দূৰৈত শোৱে আৰু তেওঁলোক কাৰো ওচৰলৈ নাহে’’ বুলি উল্লেখ কৰে বিধায়ক তাছাৰে ৷

আন এগৰাকী বিজেপি বিধায়ক তানা হালি তাৰায়ো নিচি সকলৰ ৰীতি উল্লেখ কৰি কয় যে, সেই কেইটা দিনত পুৰুষৰ সৈতে একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মহিলাক নিষেধ কৰা হয় ৷ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন মন্ত্ৰী আলো লিবাঙে কয় যে, উত্থাপিত বিধেয়কখন যুক্তিসংগত আৰু লক্ষণীয় ৷ কিন্তু প্ৰথমে মহিলা সংগঠন আৰু ৰাজ্যিক মহিলা পেনেলৰ সৈতে আলোচনা কৰিব লাগে, কিয়নো তেওঁলোকৰ মতামতবোৰ উপযুক্ত হ’ব ৷

