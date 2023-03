নেশ্যনেল ডেস্ক, 27 মাৰ্চ: ত্ৰিপুৰাত বসতি স্থাপন কৰা মিজোৰামৰ ব্ৰু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ভোটাধিকাৰ মিজোৰামৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন হ’ব (Bru voters of Tripura) ৷ এই সম্পৰ্কে আলোচনাৰ বাবে ত্ৰিপুৰাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ’ব মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনী বিষয়া ৷ এক সংবাদমেলযোগে এই কথা সদৰী কৰিছে মিজোৰামৰ নিৰ্বাচন আয়োগে (Deletion of Mizoram Bru voters name) ৷

মিজোৰামৰ যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ডেভিদ লিয়ানচাংলুৰা পাচাউৱে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, ‘‘মিজোৰামৰ একাংশ ব্ৰু ভোটাৰৰ নাম মিজোৰামৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা শীঘ্ৰেই কৰ্তন কৰিবলৈ ত্ৰিপুৰাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে ত্ৰিপুৰালৈ যোৱা হ’ব ৷ এপ্ৰিল মাহত ব্ৰু ভোটাৰসকলক লগত লৈ ত্ৰিপুৰাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ চলিত সপ্তাহত ত্ৰিপুৰালৈ যাব মিজোৰামৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল (Mizoram election commission to cut Bru voters name) ৷’’

উল্লেখ্য যে, এই বৰ্ষৰ শেষৰফালে মিজোৰাত অনুষ্ঠিত হ’ব বিধানসভা নিৰ্বাচন ৷ তাৰ পূৰ্বে মিজোৰামৰ পৰা গৈ ত্ৰিপুৰাত নিগাজিকৈ বসতি স্থাপন কৰা ব্ৰু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ নাম মিজোৰামৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে মিজোৰামৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ ৷ 2008 চনত প্ৰকাশ পোৱা এক অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 1997 চনত প্ৰায় 40 হাজাৰ ব্ৰু সম্প্ৰদায়ৰ লোকে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কাৰণত মিজোৰামৰ গৈ ত্ৰিপুৰাৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত বসতি স্থাপন কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়তো মিজোৰামৰ পৰা ব্ৰু সম্প্ৰদায়ৰ বহু সংখ্যক লোকে ত্ৰিপুৰালৈ গৈ নিগাজিকৈ বসতি স্থাপন কৰিছে (Bru voters flee to Tripura) ৷

মিজোৰামৰ যুটীয়া মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া ডেভিদ লিয়ানচাংলুৰা পাচাউৱে সদৰী কৰা মতে বৰ্তমানলৈকে ত্ৰিপুৰাত স্থায়ীভাৱে বসতি স্থাপন কৰা প্ৰায় 4,318গৰাকী ব্ৰু ভোটাৰৰ নাম মিজোৰামৰ ৰাজ্যিক ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে ৷ ত্ৰিপুৰাত বসতি স্থাপন কৰা ব্ৰু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসলকৰ সকলো নথি-পত্ৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পাচতহে কৰ্তন কৰা হৈছিল এইসকলক ভোটাৰৰ নাম (Permanently settled Bru in Tripura) ৷

উল্লেখ্য যে, মিজোৰামৰ তিনিখন জিলাৰ 9 টা বিধানসভা সমষ্টিত বসতি আছিল ব্ৰু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ৷ তথ্য অনুসৰি মিজোৰামৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বৰ্তমানেও 6,084 গৰাকী ব্ৰু ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰিবলৈ বাকী আছে ৷

1997 চনত ব্ৰু উগ্ৰপন্থী সংগঠনে এগৰাকী বন বিষয়াক হত্যা কৰাৰ পাচতেই মিজোৰাত উদ্ভৱ হোৱা জাতিগত সংঘৰ্ষত নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগী হাজাৰ হাজৰ ব্ৰু ত্ৰিপুৰালৈ গৈ আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ত্ৰিপুৰাত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা এইসকল ব্ৰুক মিজোৰামলৈ পুনৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিবলৈ মিজোৰাম চৰকাৰে বহুবাৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও বহু কম সংখ্যৰ ব্ৰু সম্প্ৰদায়ৰ লোকহে মিজোৰমলৈ ঘূৰি আহিছিল (Bru community in Tripura) ৷

2020 চনৰ 16 জানুৱাৰীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা চৰকাৰ আৰু কেইবাটাও ব্ৰু সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকলে স্বাক্ষৰ কৰা এক চুক্তি মৰ্মে মিজোৰামলৈ ঘূৰি আহিবলৈ অনিচ্ছুক 35,000 ৰো অধিক ব্ৰু জনজাতীয় লোকক ত্ৰিপুৰাত স্থায়ীভাৱে পুনৰ বসতি স্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: India Latest Covid Cases : বিগত ২৪ ঘণ্টাত দেশত ১৮৯০ গৰাকী কোভিডত আক্ৰান্ত