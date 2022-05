নেশ্যনেল ডেস্ক, 30 মে': সোমবাৰে নেপালত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত Tara Air 9 NAET বিমানখনৰ পৰা উদ্ধাৰ 16 টা মৃতদেহ (Rescuers on Monday pulled out 16 bodies from the wreckage of the Tara Airlines plane) ৷ পাহাৰৰ এটা টিলাত খুন্দা মৰাৰ ফলত বিমানখন ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ অনুমান কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে ৷

দানাৰ ইন্দ’ সিঙে দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত (Tara Airlines plane crash site) হৈ ক’লে, বিমানখন সম্পূৰ্ণ ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰূপত পোৱা গৈছিল । অৱশ্যে বিমানখনত কোনো অগ্নিসংযোগ হোৱা নাছিল । পাহাৰৰ এটা টিলাত খুন্দিওৱাৰ ফলতে বিমানখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ প্ৰায় 100 মিটাৰ ব্যাসাৰ্দ্ধত মৃতদেহকেইটা ছেদেলি ভেদেলি হৈ পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ আটাইৰে শৰীৰত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলটোৱে ৷ দলটোৱে জনোৱা অনুসৰি বিমানখনৰ কোনো যাত্ৰীকে জীৱিত অৱস্থাত বিচাৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ ।

জানিব পৰা মতে চাৰিজন ভাৰতীয়কে ধৰি বিমানখনত আছিল ২২ জনকৈ লোক ৷ সোমবাৰে সেনাৰ মুখপাত্ৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল নাৰায়ণ চিলৱালে জনোৱা অনুসৰি, নেপাল সৈন্যৰ এটা দল দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়গৈ ৷

উত্তৰ-পশ্চিম নেপালৰ মুস্তাং জিলাৰ থাচাঙৰ চানো স্বাৰে ভীৰ নামৰ পাহাৰ অঞ্চলত ১৪,৫০০ ফুট উচ্চতাত দেওবাৰে পুৱা দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত যাত্ৰীবাহী বিমানখনৰ ধ্বংসাৱশেষৰ টুকুৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৷ নেপাল সেনাৰ মুখপাত্ৰ ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল নাৰায়ণ চিলৱালে টুইটাৰত উল্লেখ কৰিলে এইদৰে-"বহুকেইটা উদ্ধাৰকাৰী দলৰ সদস্যসকলেও সৰু-সৰু হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিকটৱৰ্তী স্থানসমূহত উপস্থিত হৈ যাত্ৰীসকলক ঊদ্ধাৰৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷"

নেপালৰ তাৰা এয়াৰলাইন কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা যাত্ৰীৰ তালিকা অনুসৰি ইয়াৰ চাৰিজন ভাৰতীয় অশোক কুমাৰ ত্ৰিপাঠীকে ধৰি তেখেতৰ পত্নী বৈভৱী বান্দেকাৰ (ত্ৰিপাঠী), সন্তান ধনুষ আৰু ৰিতিকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো মুম্বাইৰ সমীপৰ থানে চহৰৰ বাসিন্দা আছিল ৷

ভাৰতৰ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি বিমানখন পোখৰাৰ পৰা পুৱা ৯:৫৫ বজাত উৰা মাৰিছিল আৰু প্ৰায় ১২ মিনিট পিছতে অৰ্থাৎ পুৱা ১০:০৭ বজাত বিমান নিয়ন্ত্ৰণৰ সৈতে যোগাযোগ হেৰুৱাইছিল ৷ অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলটো সোমবাৰে পুৱা দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । তাৰা এয়াৰৰ মুখপাত্ৰ সুদৰ্শন বাৰ্তাউলাই উল্লেখ কৰা অনুসৰি বৰ্তমানকলৈকে ১6 টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । উল্লেখ্য যে, বেয়া বতৰৰ বাবে দেওবাৰে বিমানখনৰ অনুসন্ধান অভিযান স্থগিত ৰখা হৈছিল ।

