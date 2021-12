নেশ্যনেল ডেস্ক, ৬ ডিচেম্বৰ: জলজীৱন মিছনক সফল কৰি তুলিবলৈ ত্ৰিপুৰাত পূৰ্ণ গতিত চলিছে খোৱাপানী আৰু অনাময় বিভাগৰ কাম । বিভাগটোৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে দেওবাৰে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰী (Review meeting on Jal jeevan Mission in Tripura) । ত্ৰিপুৰাৰ খোৱাইৰ জিলা দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত খোৱাপানী আৰু অনাময় বিভাগৰ এই উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হয় । বৈঠকত মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰীয়ে কয় যে, বিভাগটোৱে ২০২২ চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালকে আঁচনিৰ জৰিয়তে সামৰি লোৱাৰ বাবে কাম কৰি আছে (Minister Sushanta Chowdhury in review meeting) ।

প্ৰতিখন ঘৰতে পাইপলাইনৰ জৰিয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰিবলৈ বিভাগটোৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ "হৰ ঘৰ জল" শ্ল'গানক বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ বাবে প্ৰয়াস চলাই থকা হৈছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে(Drinking water connection in Tripura) । পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰী চৌধুৰীয়ে লগতে কয় যে, চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ নিৰ্দেশনাত আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱৰ তত্বাৱধানত আঁচনিখনৰ কাম সুচাৰুৰূপে চলাইছে । পৰ্যালোচনা বৈঠকত মন্ত্ৰীগৰাকীক জল জীৱন মিছনৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে অৱগত কৰোৱা হয় ।

তেওঁ এই অভিযানৰ সৈতে জড়িত সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক প্ৰয়োজনীয় পৰামৰ্শও আগবঢ়ায় । বৈঠকত মন্ত্ৰী চৌধুৰীয়ে কয় যে, ভিজন ডকুমেণ্ট ৰূপায়ণৰ অংশ হিচাপে ২০২২ চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সংযোগ প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে, ৰাজ্য চৰকাৰে এই অভিযান ১০০ শতাংশ সফল কৰি তুলিবলৈ সহযোগিতা আগবঢ়াব ।

নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবে হাতত লোৱা চৰকাৰী আঁচনিসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । বৈঠকৰ আৰম্ভণিতে খোৱাই জিলাৰ বিভিন্ন মহকুমাত জল জীৱন অভিযানৰ কাৰ্যকলাপৰ বিশদ পৰ্যালোচনা কৰা হয় । পৰ্যালোচনা বৈঠকত বিষয়াসকলে জিলাখনত ঘৰে ঘৰে খোৱা পানীৰ সংযোগ প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অগ্ৰগতি আৰু এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণত সন্মুখীন হোৱা সমস্যা আৰু বাধাৰ কথা উল্লেখ কৰে । মন্ত্ৰী চৌধুৰীয়ে এই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসন পৰ্যায়ত আলোচনা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে ।



লগতে পঢ়ক :Tripura Assam Jan Shatabdi Express: জনশতাব্দী ৰে'লে দূৰত্ব কমাব ত্ৰিপুৰাৰ পৰা শিলচৰলৈ