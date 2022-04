আগৰতলা,৩০ এপ্ৰিল : শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ বাবে শেহতীয়াকৈ ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৰাজ্যখনত আৰম্ভ কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনি । তাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে 'মিছন ১০০ বিদ্যা জ্যোতি আঁচনি' (Mission 100 Vidya Jyoti scheme in Tripura)। শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ ১০০ খন বিদ্যালয় চিনাক্ত কৰিব আৰু সেইবোৰক "মিছন ১০০ বিদ্যাজ্যোতি আঁচনি"ৰ অধীনলৈ আনি চিবিএছইৰ অধীনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব । এই আঁচনিকলৈ বিভিন্ন মহলত চৰ্চা অব্যাহত আছে ।

তেনে সময়তে এই আঁচনিৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে মন্তব্য কৰিলে ৰাজ্যখনৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰীয়ে (Sushant Chaudhary praises Vidya Jyoti scheme of Tripura)। তেওঁৰ মতে এই আঁচনিয়ে ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ অসমতা বিলুপ্তিকৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব লগতে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আধুনিকীকৰণত সহায়ক হ'ব (Vidya Jyoti Scheme will abolish inequality system in education)।

এই আঁচনিৰ অংশস্বৰূপে মন্ত্ৰী চৌধুৰীয়ে পশ্চিম জিলাৰ অন্তৰ্গত জীৰানিয়া মহকুমাৰ বীৰেন্দ্ৰনগৰ উচ্চ বিদ্যালয় অন্তৰ্ভুক্তিৰ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰে (Sushant Chaudhary inaugurated Vidya jyoti project in Jirania)। এই অনুষ্ঠানতে আঁচনিখনৰ প্ৰশংসা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁৰ মতে বিদ্যাজ্যোতি আঁচনিয়ে ৰাজ্যখনত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন বিপ্লৱ আনিব । মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে বিদ্যা জ্যোতি আঁচনিয়ে পাঠ্যক্ৰম, শিক্ষাদান, শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল্যাঙ্কন, আন্তঃগাঁথনি আদিৰ ক্ষেত্ৰত মৌলিক বিজ্ঞান-আধাৰিত গাঁথনিগত অভাৱবোৰ দূৰ কৰাত সহায় কৰিব ।

ৰাজ্যখনৰ শিক্ষকসকলক প্ৰশংসা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ত্ৰিপুৰাৰ শিক্ষকসকলে কেৱল তেওঁলোকৰ বৃত্তিক তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য হিচাপে বিবেচনা নকৰে । তেওঁলোকে শিক্ষাদানক মানৱীয় সহানুভূতিৰ নৈতিক বাধ্যবাধকতা বুলিও বিবেচনা কৰে । সেই কাৰণে কেৱল পেছাদাৰী সম্পৰ্কই নহয়, শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কও গঢ়লৈ উঠে বুলি তেওঁ দাবী কৰে । আনকি এই সম্পৰ্ক জীৱনৰ অন্তিম পৰ্যায়লৈ থাকে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

আনহাতে বৰ্তমান সময়ত শিক্ষকসকলেও সময়ৰ সৈতে সলনি হোৱা নতুন প্ৰণালী আৰু কাৰিকৰী দিশবোৰৰ বিষয়ে সজাগ হোৱা প্ৰয়োজন । শিক্ষকসকলে অধ্যয়নৰ সমান্তৰলাকৈ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰতো ভূমিকা পালন কৰিব লাগে । মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে এনে কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকল অনুপ্ৰাণিত হ'ব আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে ক্ৰীড়াক তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে বাছনি কৰিবলৈ বহুতো শিক্ষাৰ্থী আগবাঢ়ি আহিব ।

