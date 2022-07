নিউজ ডেস্ক, ৬ জুলাই : বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাই বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰো সন্মুখীন হ'বলগা ঘটনা দেশত সংঘটিত হৈ আহিছে । আনহাতে, নিজৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে বহু মন্ত্ৰীৰ মন্ত্ৰিত্ব পদ যোৱাৰ লগতে পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । আইনৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগাও হৈছে বিভিন্ন বিষয় তথা সময়ত ।

এইবাৰ সংবাধান সন্দৰ্ভত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল কেৰালাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী (Kerala Fisheries Minister derrogatory remarks against Indian Constitution) । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশৰ সংবিধান সন্দৰ্ভত আগবঢ়োৱা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে গণৰোষত পৰি নিজৰ মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় (Kerala Fisheries and Culture Minister Saji Cheriyan resigned) ।

উল্লেখ্য, ভাৰতীয় সংবিধানৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণামূলক মন্তব্য কৰাৰ বাবে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল কেৰালাৰ মীনপালন আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী চাজি চেৰিয়ান । তাৰ ফলতে উদ্ভৱ হয় এক অনাহূত পৰিস্থিতিৰ । ফলত বাধ্যত পৰি বুধবাৰে তেওঁ মন্ত্ৰিত্বৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে ।

চেৰিয়ানে আলাপুঝা জিলাৰ মাল্লাপল্লীত এখন স্থানীয় চিপিএম সভাত দিয়া বক্তব্যৰ ফলতে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে । উক্ত অনুষ্ঠানত বক্তৃতা দি চেৰিয়ানে কৈছিল যে ভাৰতীয় সংবিধানে মানুহক লুণ্ঠনৰ অনুমতি দিছে (Saji Cheriyan said Indian Constitution allowed looting of people) আৰু ব্ৰিটিছৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি লিখা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধান (Saji Cheriyan saif Indian Constitution written by British direction) ।

ইয়াৰ পিছতেই তেওঁৰ ভাষণক কেন্দ্ৰ কৰি বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হয় । উক্ত বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবে বিৰোধীয়ে তেওঁৰ পদত্যাগ দাবী কৰে (opposition demanding resignation)। অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত চিপিএমৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত পুৱা এখন জৰুৰী বৈঠকৰ আহ্বান জনায় (CPM state secertariat convened emergency meeting) । উক্ত বৈঠকত তেওঁৰ পদত্যাগৰ পৰিৱৰ্তে আদালতৰ ৰায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । কিন্তু ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ এই সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও এক আচৰিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সন্ধিয়া এখন সংবাদমেল আহ্বান কৰে । উক্ত সংবাদমেলতে তেওঁ তেওঁ পদত্যাগ কৰা বুলি ঘোষণা কৰে । লগতে তেওঁ তেওঁৰ পদত্যাগ-পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলিও জনায় (Saji Cheriyan resignation sent to Chief Minister) ।

উল্লেখ্য, বুধবাৰে পুৱা চিপিএমৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত তেওঁ দলৰ সদস্যসকলৰ পৰা তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল । বহুতে আকৌ তেওঁক শাসকীয় মৰ্চাৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীক কথা কোৱাৰ সুবিধা প্ৰদানৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে । কিন্তু সমালোচনা কৰিলেও তেওঁক পদত্যাগ কৰিবলৈ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকে আদেশ দিয়া নাছিল যদিও কেনে পৰিস্থিতিত পৰি মন্ত্ৰীজনে পদত্যাগ কৰে সেয়া জানিব পৰা হোৱা নাই ।

