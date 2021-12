আগৰতলা,১০ ডিচেম্বৰ : ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত হৈছে ডেষ্টিনেশ্যন ত্ৰিপুৰা-বিনিয়োগ সন্মিলনৰ (Destination Tripura investment summit in Tripura)। সন্মিলনত ভাৰ্ছুৱেলী অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য, বস্ত্ৰ,খাদ্য আৰু ৰাজহুৱা বিতৰণ মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলে (Piyush Goyal at Destination Tripura investment summit) । সন্মিলনত ভাষণ প্ৰদান কৰি কয় যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ৰবৰ উৎপাদনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি উঠিব পাৰে । যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ-পূৱৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে চৰকাৰে ৫ বছৰত উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহত মুঠ ২ লাখ হেক্টৰত ৰবৰ খেতিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে, ৰবৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থানত আছে ত্ৰিপুৰা । ত্ৰিপুৰাৰ মুঠ ৩০ হাজাৰ হেক্টৰ ভূমিত ৰবৰ খেতি কৰা হয় । সেয়ে ৰাজ্য চৰকাৰক ৰবৰ খেতি আৰু অধিক সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিবলৈ আহ্বান জনায় ।

উল্লেখ্য যে ৫ বছৰত অটোমোটিভ টায়াৰ মেনুফেকচাৰ এছ'চিয়েশ্যন (ATMA)ৰ চাৰিটা মুখ্য টায়াৰ কোম্পানীয়ে একেলগে উত্তৰ-পূবৰ সাতখন ৰাজ্যত ২ লাখ হেক্টৰ ভূমিত ৰবৰ খেতি উৎপাদনৰ বাবে ১,০০০ কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়াইছে । ২০২১ চনৰ ১ মাৰ্চত ৰবৰ বোৰ্ড আৰু ATMAৰ মাজত এই সন্দৰ্ভত এক বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল । টায়াৰ কোম্পানীবোৰে একেলগে ২০২১ৰ ২০ মে'ত ৰবৰ ব'ৰ্ডৰ একাউণ্টলৈ ১২ কোটি টকা স্থানান্তৰ কৰিছিল । টায়াৰ কোম্পানীবোৰে প্ৰদান কৰা পুঁজি ২০২১ চনত ৰোপণ সামগ্ৰী সংগ্ৰহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আন এক মুখ্য সম্পদ হৈছে বাঁহ খেতি । তেওঁৰ মতে দেশৰ ভিতৰতে বাঁহ খেতিৰ বাবে জনাজাত ত্ৰিপুৰা । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, ত্ৰিপুৰা ধূপ উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰতো দেশৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ স্থান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লব কুমাৰ দেৱৰ নেতৃত্বত ত্ৰিপুৰাৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাক গোৱেলে প্ৰশংসা কৰে (Piyush Goyal appreciated govt of Tripura) ৷ তেওঁৰ মতে ৰাজ্য চৰকাৰে নিয়ত, নিতি আৰু নিয়ম এই তিনি শ্ল'গান অনুসৰণ কৰি অক্লান্ত ভাৱে কাম কৰি আহিছে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ত্ৰিপুৰা হৈছে উত্তৰ-পূবৰ চতুৰ্থ শিক্ষিত ৰাজ্য (Tripura is the fourth educated state in the Northeast), ত্ৰিপুৰাত এক সমৃদ্ধ হস্ততাঁত উদ্যোগ আছে, ত্ৰিপুৰাত ১.৩৬ লাখ শিপিনী আছে ৷ ত্ৰিপুৰাৰ কঁঠালৰ প্ৰশংসা কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনৰ পৰা কঁঠাল ইতিমধ্যে লণ্ডনলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছে ।

মন্ত্ৰী গোৱেলে কয় যে ভাৰত-বাংলা সীমান্তৰ ৯৭২ কোটি টকাৰ আগৰতলা-আখাউৰা ৰে'ল প্ৰকল্পই চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনলৈ ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব । মন্ত্ৰীগৰাকীৰ আশা আগৰতলা বিমানবন্দৰ উত্তৰ-পূব অঞ্চলৰ দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে ত্ৰিপুৰাই উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব ।

একক উইণ্ডো পৰ্টেল-স্বাগাত (SWAAGAT), ৩০ শতাংশ মূলধন ৰাজসাহায্য, ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ ৰাজসাহায্য, ৰাজ্যিক জিএছটিৰ সম্পূৰ্ণ পৰিশোধ আৰু ৪ শতাংশ সূত ৰেহাইকে ধৰি বিনিয়োগ প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰি মন্ত্ৰী গোৱেলে ইয়াক দেশৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বিনিয়োগ পেকেজসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি অভিহিত কৰে । বিনিয়োগ সন্মিলনে ত্ৰিপুৰাক ইয়াৰ প্ৰকৃত সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই সন্মিলনে বিনিয়োগকাৰীসকলক ৰাজ্যখনৰ উন্নয়ন যাত্ৰাত অংশীদাৰ হোৱাত সহায় কৰিব ।

