আগৰতলা,২৪ মাৰ্চ : ত্ৰিপুৰাত শাসকীয় বিজেপি আৰু চিপিআই(এম) দলৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত আছে (Clashes between BJP and CPIM)। চিপিআই(এম) দলে শেহতীয়াকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । ৰাজ্যখনৰ আইন-শৃংখলাৰ অৱনতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি চিপিআই(এম)য়ে বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা অব্যাহত ৰাখিছে (CPIM claims deterioration of law and order in Tripura)।

ইয়াৰ মাজতে এইবাৰ শাসকীয় দলৰ এগৰাকী বিধায়িকাই চিপিআই(এম) দলৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে (BJP MLA makes serious allegations against CPIM)। তেওঁ হৈছে বধৰঘাট সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়িকা মিমি মজুমদাৰ । তেওঁৰ মতে চিপিআই(এম) চৰকাৰৰ দিনত বহুতো হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল যিবোৰৰ সঠিক তদন্ত নহ'ল (Murder cases in Tripura)। কেৱল তেওঁৰ সমষ্টিতে তেনেকুৱা প্ৰায় ২৬ টা নিৰ্মম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল । কিন্তু সেইবোৰৰ তদন্ত আজিও নহ'ল ।

চলিত বিধানসভাৰ মজিয়াত এই অভিযোগ বিধায়িকাগৰাকীৰ । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে সমষ্টিটোত ১৯৯৩ চনৰ পৰা ২০১৮ চনলৈ বাওঁমৰ্চাৰ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ডবোৰ । কিন্তু এটাও গোচৰ ৰুজু হোৱা নাছিল ।

তেওঁৰ মতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আইন-শৃংখলাৰ অৱনতি সম্পৰ্কে বিভিন্ন ধৰণৰ মিছা আৰু মনে সজা অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে চিপিআই(এম) দলে । কিন্তু তেওঁলোকৰ দিনতে হত্যাকাণ্ডবোৰৰ সঠিক তদন্ত নহ'ল । সেয়েহে উক্ত ঘটনাবোৰৰ পুনৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ দাবী জনায় বিধায়িকাগৰাকীয়ে (BJP MLA demands to reopen murder case files for investigation)।

ইফালে কেইবাটাও হত্যাকাণ্ডৰ তথ্য দাঙি ধৰে বিধায়িকাগৰাকীয়ে । তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে ১৯৯৩ চনত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ সময়ত দিলীপ ভট্টাচাৰ্য নামৰ এজন লোকক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল । এই নিৰ্মম হত্যাকাণ্ডৰ দুমাহ পাছত প্ৰদীপ চক্ৰৱৰ্তী নামৰ আন এজনক হত্যা কৰা হৈছিল । কিন্তু এই ঘটনাবোৰৰ এটাও গোচৰ ৰুজু কৰা হোৱা নাই আৰু এতিয়াও তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে ন্যায় বিচাৰি ফুৰিছে ।

চিপিআই(এম) দলে বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰিছে আইন-শৃংখলা ক'ত ? সেয়ে বিধায়িকাগৰাকীয়ে চিপিআই(এম) ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰে যে তেওঁলোকৰ দিনত আইন-শৃংখলা ক'ত আছিল ? সমগ্ৰ ঘটনাবোৰৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰি ভুক্তভোগী পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী জনায় শাসকীয় বিধায়িকা মিমি মজুমদাৰে ।

লগতে পঢ়ক :অহা ২ এপ্ৰিলত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিব ত্ৰিপুৰা কংগ্ৰেছে