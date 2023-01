নেশ্যনেল ডেস্ক, 14 জানুৱাৰী: ধৰ্ষণ ৷ প্ৰতিদিনাই টিভি, মোবাইল খুলিলেই দেখা পোৱা যায় ধৰ্ষণৰ দৰে জঘন্য অপৰাধৰ ঘটনাবোৰ (Rape in India) ৷ হয়, আজি পুনৰ বৰ্ণনা কৰিম ধৰ্ষণৰ আন এটা শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ বিষয়ে ৷ য’ত ভুক্তভোগীক এবাৰ নহয়, দুবাৰ নহয়, তিনি মাহে একেলেথাৰিয়ে ধৰ্ষণ কৰিছিল ধৰ্ষণকাৰীয়ে (Kidnapped and sexually abused a girl for 3 Months) ৷

ঘটনাটো ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বাধিক জনবহুল ৰাজ্য মহাৰাষ্ট্ৰৰ (Maharashtra Rape case) ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ আচলপুৰ তালুকৰ এখন গাঁৱৰ এগৰাকী ২২ বছৰীয়া যুৱতীক অপহৰণ কৰি তিনিমাহে কোনো এক অজ্ঞাত স্থানত ৰাখি প্ৰতিদিনাই ধৰ্ষণ কৰিছিল ধৰ্ষণকাৰীয়ে ।

অৱশেষত সেই স্থানৰ পৰা কোনো মতে পলাই আহি নিজ ঘৰ পাইহি যুৱতীগৰাকী ৷ কিন্তু সেইসময়ত যুৱতীগৰাকী আছিল তিনিমাহৰ অন্তঃসত্ত্বা ৷ ইতিমধ্যেই ভুক্তভোগীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত পাটৱাড়া আৰক্ষীয়ে অচিনাকি ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ ।

মহাৰাষ্ট্ৰত যুৱতীক ধৰ্ষণ

কিন্তু কেনেকৈ অপহৰণ হৈছিল যুৱতীগৰাকী?

এতিয়া আহিছো ঘটনাৰ মূল বিৱৰণীলৈ ৷ আচলপুৰ তালুকৰ এখন গাঁৱত বসবাস কৰিছিল ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী (Rape in Maharashtra ) ৷ দৈনন্দিন জীৱন ঠিকেই গৈ আছিল যুৱতীগৰাকীৰ ৷ কিন্তু এদিন হঠাৎ যুৱতীগৰাকীৰ জীৱনলৈ নামি আহে কাল অমানিশা ৷ সেইদিনা আছিল ২২ ছেপ্টেম্বৰ ৷ মাজনিশা প্ৰায় ১২ বজাত এজন অচিনাকি ব্যক্তিয়ে যুৱতীগৰাকীক অপহৰণ কৰি লৈ যায় কোনো অজ্ঞাত স্থানলৈ ।

ইয়াৰ পিছতে ২৩ ছেপ্টেম্বৰত পাটৱাড়া আৰক্ষী থানাত কিশোৰীগৰাকীৰ সন্ধানহীন হোৱাৰ গোচৰ ৰুজু কৰে পৰিয়ালবৰ্গই ৷ ইফালে অপহৰণৰ পিছতে প্ৰতিদিনাই অপহৰণকাৰীয়ে ধৰ্ষণ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক (Kidnapped and raped kept in Home for three months) ৷

তথাপিও যেন হাৰ মনা নাছিল যুৱতীগৰাকী ৷ প্ৰতিদিনাই সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও প্ৰত্যক বাৰেই বিফল হৈছিল ৷ অৱশেষত চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই ৷ এইষাৰ কথাই প্ৰমাণিত হ’ল যুৱতীগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত ৷ যোৱা ১৪ ডিচেম্বৰত সেই স্থানৰ পৰা অতি কৌশলেৰে পলায়ন কৰি নিজ ঘৰ পালেহি যুৱতীগৰাকী ৷

যুৱতীগৰাকী নিজ গাঁৱলৈ উভতি অহাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰে ৷ পিছত ততাতৈয়াকৈ যুৱতীগৰাকীক আচলপুৰ উপজিলা চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হয় । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে যুৱতীগৰাকীক ভৰ্তি কৰোৱা হয় আমৰাৱতী জিলা মহিলা চিকিৎসালয়লৈ । চিকিৎসালয়ত তেজ পৰীক্ষাত যুৱতীগৰাকী চাৰি মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা বুলি ধৰা পৰে ৷ যুৱতীগৰাকী গৰ্ভৱতী হোৱা বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত চিকিৎসকে যুৱতীগৰাকীৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰে ।

ইফালে, কেৱল যুৱতীগৰাকী সন্ধানহীন হোৱাৰ গোচৰটো ৰুজু কৰিছিল যদিও কিশোৰীগৰাকী ঘৰলৈ উভতি অহা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীক অৱগত কৰা নাছিল ৷ যুৱতীগৰাকী গৰ্ভৱতী হোৱা বুলি অৱগত হোৱাৰ পাছত সমাজে কি ক’ব অথবা কি ভাবিব সেই ভয়তেই এই কথা আৰক্ষীক অৱগত কৰোৱা নাছিল পৰিয়ালবৰ্গই ৷

অৱশ্যে, কেইদিনমান পলমকৈ হ’লেও এই বিষয়ে আৰক্ষীয়ে অৱগত হোৱাৰ পাছত অপৰাধীৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

