নেশ্য়নেল ডেস্ক, ৯ জানুৱাৰী: ৰে'লত ভ্ৰমণ কৰোতে টিকট পৰীক্ষকসকল বিভিন্ন ঘটনাৰ সন্মুখীন হয় । সাধাৰণতে ৰে'লত ডেকা, বৃদ্ধ, মধ্যবয়স্ক আদি সকলো বয়সৰ যাত্ৰীয়ে ভ্ৰমণ কৰে । যিকোনো সময়তে এইসকলৰ মাজৰেই কোনো এগৰাকী গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব সেয়া আগতায়াকৈ কোৱাটো সম্ভৱ নহয় যদিও টিকট পৰীক্ষকসকলে প্ৰায়েই এনে পৰিস্থিতিৰেই সন্মুখীন হয় ।

দেওবাৰে এখন ৰে'লত এনেধৰণৰেই এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে (Central Railway)। টিকট পৰীক্ষক দীপা বৈদ্য আৰু জৈনে মাৰ্চিলাই ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ টাৰ্মিনাসৰ পৰা কল্যাণ পথলৈ যাত্ৰীৰ টিকট পৰীক্ষা কৰি আছিল (Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus)। কিছু সময় পিছত তেওঁলোকে নিজৰ ডবা এৰি আন এখন স্থানীয় ৰে'লৰ ডবাত প্ৰৱেশ কৰি টিকট পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰে ।

সেই সময়তেই এগৰাকী ১৯ বছৰীয়া কিশোৰীক অসুস্থ হোৱাতো টিকট পৰিদৰ্শকদুগৰাকীয়ে প্ৰত্য়ক্ষ কৰে (Ticket Inspection became an Angel in Train) । কিশোৰীগৰাকী সেই সময়ত অসুস্থ অনুভৱ কৰা বাবে মুখখন ঘৰ্মাক্ত হৈ পৰে । তদুপৰি কিশোৰীগৰাকীৰ হাত-ভৰি কঁপি শেতা পৰাও তেওঁলোকে প্ৰত্য়ক্ষ কৰে । মুখ্য টিকট পৰীক্ষক দীপ বৈদ্য আৰু জেন মুৰ্চিলাই তেওঁৰ অৱস্থা লক্ষ্য কৰি চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হোৱা বুলি অনুভৱ কৰে ।

যেতিয়া তেওঁলোকে কিশোৰীগৰাকীক এই বিষয়ে বিভিন্ন প্ৰশ্ন কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ বিশেষ কথা ক'ব পৰা নাছিল । কিশোৰীগৰাকী হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি অনুমান কৰি তেওঁক বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰে যদিও কোনো সহাৰি নাপালে টিকট পৰিদৰ্শকদুগৰাকীয়ে । লাহে লাহে কিশোৰীকৰ মুখত প্ৰচুৰ পৰিমানে ঘাম ওলাবলৈ ধৰে । কিশোৰীগৰাকী আতংকিত হৈ পৰে । টিকট পৰিদৰ্শক পৰিদৰ্শকদুগৰাকীয়ে শীঘ্ৰেই আন কৰ্মচাৰীৰ সহায়ত ৰে'ল ষ্টেচনত থকা ক্লিনিক এখনৰ পৰা হুইল চকী আনে ।

তেওঁলোকে কিশোৰীগৰাকীক হুইল চকীত কিছুসময় বহুৱাই ৰাখি ৰে'লৱেৰ জৰুৰীকালীন চিকিৎসা কেন্দ্ৰলৈ নিয়ে । তাৰ পিছত কিশোৰীগৰাকীকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰায় । তেওঁ সময়মতে সঠিক চিকিৎসা লাভ কৰাত কিছুপৰিমানে সুস্থ অনুভৱ কৰে । ৰোগীগৰাকীৰ নামভৰ্তি নোহোৱাকৈয়েই মুখ্য টিকট পৰিদৰ্শকে তেওঁৰ পৰা আত্মীয়ৰ তথ্য লৈ আত্মীয়সকলক ফোন কৰি এই বিষয়ে অৱগত কৰে ।

ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁৰ আত্মীয় সেই ঠাইত উপস্থিত হয় । এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় ৰে'লৱেৰ জনসম্পৰ্ক বিষয়া এ কে সিঙে কয় ,"আমাৰ ৰে'ল কৰ্মচাৰীসকলে অহৰ্নিশে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰে (Public Relations Officer of Central Railway)। তেওঁলোকে এনে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু জীৱন ৰক্ষাত তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে । ৰে'লৱে আৰক্ষী হওক বা টিকট পৰীক্ষকেই হওক তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত সদায় মানৱীয়তা প্ৰদৰ্শন কৰে ।

